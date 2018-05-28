ABONE YOKSA KUTU DA YOK

Yetkililer, bina önlerine doğalgaz getirildiği halde, abonesi bulunmayan binalardaki kutuların söküm işlemlerinin başladığını, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi

Bu açıklama ve uyarıyı İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Yetik yaptı. Uygulanan bu işlemin daha önce karar alınıp, tüm bina sahiplerine gerekçeleriyle birlikte duyurulduğunu ve yazılı basın yoluyla da kamuoyuna açıklandığını ifade eden Genel Müdür Yetik, “İşletmemiz ekipleri belirlenen program çerçevesinde ilk etapta iki bölgede söküm işlemlerine başladı. Biz bu uyarımızı gerek muhtarlarımızla, gerekse yerel yöneticilerimizle paylaştık. Sırasıyla diğer bölgelerde de devam edeceğiz. Söküm işlemlerimiz periyodik olarak yıl sonuna kadar devam edecek” dedi ve şu bilgileri verdi:

350 bin hane

“Önünde kutu olduğu halde doğalgaz kullanmayan bina sayısı 31 bin 529, hane sayısı ise 111 bin 753. İçinde en az bir abone olan binalarda doğalgaz kullanmayan diğer hane sayıları ile birlikte bu rakam 350 bin potansiyel aboneye ulaşıyor. Tüm aboneleşme çalışmalarımıza rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemeyince biz de bu kararı almak ve uygulamaya başlamak zorunda kaldık. Söküm işlemleri yılsonuna kadar periyodik olarak devam edecek. Muhtarlarımız ve yerel yöneticilerimizle yaptığımız toplantılarda bu durumun nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladık. İmalatının üzerinden 10 yıl geçtiği halde içinde hiç abone olmayan binlerce bina var. Bu kutuları söküp abone olan diğer binalarda değerlendireceğiz. Bu konuda muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz. Söz konusu yöntemle muhtarlarımızın taleplerini daha hızlı yerine getirme şansına sahip olacağız. Hangi mahalleden abone alırsak elde edilen geliri de o mahalleye tekrar yatırım olarak geri döndüreceğiz. Ayrıca bu şekilde atıl halde bekleyen binlerce malzemeyi de işler hale getirmiş olacağız.”

Alın size trafik canavarı namzeti

Süratle şerit değiştiren ve tüm trafiği tehlikeye sokan sürücü bulunsun

16 Mayıs 2018 Çarşamba saat 10.35’te İzmir-Aydın Otoyolu’nun Işıkkent gişelerden Bornova istikametini kullanan okurumuz bakın ne anlattı: “20 H 2146 plakalı siyah bir araç trafiği korkunç derecede tehlikeye soktu. Bu aracın sürücüsü sol şeritte 110 ile 130 kilometre hızla akan trafiğin içinde orta ve sağ şeritlerinde dolu olmasına rağmen uzunlarını yakarak sürücüleri tedirgin etti.

Cezalandırılmalı

Yoğun trafik akışı içinde boşluk olmamasına rağmen trafiği aşırı derecede zor duruma düşürerek önce orta şeride geçti. Oradan hemen sağ şeride, tekrar orta şeride geçti. Sonra ne yaptı etti sürücüleri zor dumda bırakarak yine sol şeride girdi. Süratinin en az 150-180 arasında olduğunu tahmin ettiğimiz bu aracın sürücüsü sonra da orta ve sağ şeride geçerek Bornova-Ankara kavşağına girdi ve gözden kayboldu. Trafik canavarı namzeti bu sürücünün bulunup uyarılmasını ve cezalandırılmasını öneriyoruz.”

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