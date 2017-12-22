Abonelerimizin içi rahat olsun

Yetkililer, Ege Bölgesi’nde kış mevsiminin yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı şu günlerde, İzmir ve Manisa ile tüm ilçelerinde 7/24 görev başında oldukların

Yetkililer, Ege Bölgesi’nde kış mevsiminin yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı şu günlerde, İzmir ve Manisa ile tüm ilçelerinde 7/24 görev başında olduklarını açıkladı

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, yoğun yağışların ve şiddetli fırtınaların etkili olduğu kış mevsimine yıl boyunca yapılan yatırımlarla ve artırılan ekip ve araç sayılarıyla hazır olduklarını açıkladı. GDZ Elektrik Dağıtım, kış döneminde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için, sorumlu oldukları İzmir ve Manisa ile ilçelerinde seferberlik ilan ettiklerini iletti. Şirketten gelen konuya ilişkin yazılı açıklama şöyle:

‘Çağrı merkezi hazır’

“GDZ Elektrik Dağıtım olarak, bölgemizde sorumlu olduğumuz 2 ilimizde sert hava koşullarında ihtiyaç duyulacak malzemelerimizi tedarik ettik. Bu illerde hat ve trafo bakımları yaptık. Yeni hat ve trafo yatırımlarıyla da sorunlu bölgelerimizi güçlendirdik. Yoğun kar yağan yerler için de ekip ve araç sayıları artırıldı. 2.96 milyon civarında aboneye hizmet verilen iki ilimizde kış döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için seferberlik ilan ettik. Saha ekiplerimiz, olası arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını 7/24 yürütecek. Müşterilerimizin içi rahat olsun. Abonelerimiz, meydana gelebilecek anlık kesintiler ve diğer tüm konularda 0850 80 00 186 numaralı çağrı merkezimiz ile IOS veya Android işletim sistemli tüm cihazları indirerek ücretsiz kullanabilirler. Bu mobil uygulama ile yatırım ve bakım çalışmaları için yapılan planlı elektrik kesintileriyle ilgili bilgi alabilirler. Aynı zamanda anlık elektrik arızaları ve sokak aydınlatma arızalarını da bildirebilirler.”

Belediye ile tapu işbirliği yaptı

Ödemiş Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü, vatandaşların Belediye ve Tapu arasında defalarca gidip gelmemeleri için bir protokol imzaladıklarını bildirdi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, ‘Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması ve TAKPAS Projeleri’ kapsamında imzalanan protokolle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Hemşerilerimin imar konusunda işlerini kolaylaştırmak için imzaladığımız bu protokolle, mimari projeler bundan böyle Tapu Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilecek. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlanacak bu uygulama, vatandaşlar için güvenli, kolay ve zaman kazandırıcı olacak.”

Kimsesiz bu kadına sahip çıkan yok mu?

BU şikâyet ve uyarı, Karşıyaka’daki okurlarımızdan geldi. Karşıyaka Bostanlı’dan arayan okurlarımız, bakın ne diyor: “Burası, Karşıyaka Balıkçı Parkı. Bu parkta aylardır kimsesiz bir kadın kalıyor, bu kadın parktaki kanape üzerine yaptığı bir yatakta yatıyor ve her türlü ihtiyacını da bu parkta gideriyor. Üzülüyoruz, ama bu konuda şikâyetçiyiz. Biz merak ediyoruz; kimsesiz olduğu belli olan bu kadını kentimizi yönetenler görmüyor mu? Emniyet ekipleri de mi fark etmedi? Parkı genel tuvalet gibi kullanan bu kadına, kış şartlarının ağırlaşmaya başladığı şu günlerde acilen sahip çıkılmasını ve buradan alınıp kadın sığınma evine konulmasını istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...