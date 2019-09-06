Abonelik bedeli 12 güvence 6 taksit!

Bu aydan itibaren 31 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar sürecek satıştan yararlanmak isteyenler 14 bölgede nüfus cüzdanlarıyla birlikte, konutlarına en yakın merkeze gelip işlem yaptırabilecek.

Çevreci ve konforlu olma özelliğiyle diğer enerji türlerine göre ön plana çıkan doğalgaza, bir ay içinde 2 kez zam yapılmasına rağmen ilginin her geçen gün arttığı belirtiliyor. Diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuz olduğu da ifade edilen doğalgazın, İzmir’de abone sayısının arttığı bildirildi.

Doğalgazın dağıtımını ve işletmesini yürüten İzmir Doğalgaz yönetimi, bu ilgiyi dikkate aldı; gelen talepleri göz önüne alarak yılın son çeyreği için bir kampanya daha başlattıklarını açıkladı. Bu aydan 31 Aralık 2019 günü mesai saati bitimine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında doğalgaza abone olmak isteyenler, belirtilen rakamların üstüne çıkmamak koşuluyla, abonelik ve güvence bedellerini taksitlendirme yapabilecek.

‘Önlemleri aldık’

İzmirlilerden gelen talepler üzerine böyle bir kampanya başlattıklarını vurgulayan İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Doğalgaza olan ilgi, özellikle kış aylarında en üst noktaya ulaşıyor. Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan şirketimiz, talepler doğrultusunda yeni stratejiler geliştiriyor. Başlattığımız yeni taksitlendirme sistemi ile İzmirlilere yeni bir kolaylık daha sunduk. Vatandaşlarımız sadece nüfus cüzdanlarının fotokopisi ile 14 farklı bölgedeki abone merkezlerine giderek işlemlerini yapabilecek. Eksik kalan evrak ise abonelik sözleşmesi yapılırken tamamlanacak. Ağustos ayında yoğunluk yaşayınca, eylülde müracaat edecekler için gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın abonelik ve tesisat dönüşüm işlemlerini bir an önce yaptırmalarını öneriyorum. Abone merkezlerimizde, proje ve gaz açma birimlerinde yeni müracaat edenleri bekletmeyeceğiz, taleplerine hemen yanıt vereceğiz. İzmirlileri doğalgazın konforundan, çevreye getireceği temizlikten ve ekonomisinden faydalanmaya davet ediyorum.”

Bu şoförünüzü ödüllendirin

Olay, 29 Ağustos günü sabah saatlerinde Denizli’de yaşandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 130 numaralı Teleferik-Çınar-Servergazi Hastanesi hattının şoförü Ahmet Ertuğrul, seyir halindeyken karşı şeritte ve önünde bisikletinden düşen genci görünce aracını durdurdu, bisikletin gidonuna sıkışan ayağını kurtardı. Yaralı olduğunu görünce de 112’yi arayarak genci sağlık ekibine teslim etti. Sonra da trafiğin tıkanmaması için seferini sürdürdü. Arayan Denizlili ve İzmirli okurlarımız, “Sizden ricamız; lütfen bu olayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a aktarın. Olay, otobüsün kamerasında kayıtlı. Vatandaşlar olarak takdir ettik. Ancak, Başkanımız yoğunluktan görememiş olabilir. Başkanımızın bu şoförü ödüllendirmesini istiyoruz. Çünkü, 9 Eylül Pazartesi günü tüm okullar açılacak. Belediye otobüsleri ile okul servislerini kullanan şoförlere de örnek olur diye düşünüyoruz” dedi. Ben de bu çağrıyı Başkan Zolan’ın dikkatine sunuyorum.