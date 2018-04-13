Abonesi olmayan kutular sökülecek

İzmir’de 900 bin aboneye ulaşan İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü, 31 bin 529 bina önünde doğalgaz kutusu olduğu halde gaz kullanılmaması üzerine böyle bir karar aldıklarını açıkladı

Açıklamayı İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik yaptı. Genel Müdür Yetik, İzmir’de 2005 yılından bu yana doğalgazın dağıtım ve işletme faaliyetlerini sürdürdüklerini, binasının önünde doğalgaz kutusu olduğu halde hiç gaz kullanmayan ya da bir kaç dairenin kullandığı binlerce bina ve hanenin mevcut olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Lisans tarihinden itibaren yatırım faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini, her sene önemli bütçeler ayırarak gerçekleştirdikleri yatırımlarla binlerce bina ve haneyi doğalgazla buluşturduklarını ifade eden Genel Müdür Yetik aldıkları bu karar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Kampanya tutmadı

“Ancak geriye baktığımızda, on binlerce binanın önünde doğalgaz kutusu olduğu halde, içinde yaşayan vatandaşların ya da iş sahiplerinin doğalgaz kullanmadıklarını üzülerek gördük. Ağırlıklı olarak maddi sebepler karşımıza çıktı. Biz de vatandaşımıza bu konuda yardımcı olmak için kampanyalar düzenledik. Hatta doğalgazın sadece ocak ya da sıcak su amaçlı da kullanılacağını kendilerine anlattık. Önünde kutu olduğu halde gaz kullanmayanlar bizi üzerken, gaz kullanmak isteyenlerin çoğunluğu da bizi bir o kadar sevindiriyor. Mart ayı itibariyle önünde kutu olduğu halde gaz kullanmayan bina sayısı 31 bin 529, hane sayısı ise 111 bin 753. Bu rakama, kutu koyduğumuz ve içinde en az bir abonesi olan binalardaki doğalgaz kullanmayan haneleri de eklediğimizde 350 bine ulaşıyor. Ancak beklenen sonuca ne yazık ki ulaşamadık. Bu nedenle böyle bir karar aldık ve abonesi olmayan binaların kutularını sökeceğiz. Şu anda lisans alanımız içerisinde doğalgazın olmadığı ilçelerden ve her kesimden yoğun talep alıyoruz. Sökülen bu kutuları yoğun talep olan bölgelerde doğalgaz aboneliğini gerçekleştiren vatandaşlarımızın binalarında değerlendireceğiz.”

‘Can dostlara ve iki hanıma destek olalım’

Bu çağrıyı ‘4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’ nedeniyle Kemalpaşa Yiğitler’deki sokak hayvanlarının barınağına giden İzmirli işkadını Filiz Erel Tegge yaptı. Eşi, kızı, şirket kurucusu İpek Emre ve firma çalışanları ile birlikte gittikleri ‘Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği Barınağı’nda bu çağrıyı yapan Filiz Tegge, 120 can dostun desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:

‘Kaldırılmasını istemiyoruz’

“Bu barınak, Almanya’dan bir hayırseverin 50 bin euro bağışlaması ve bu araziyi 15 yıllığına bedelsiz oturma izni vermesiyle oluşturuldu. Barınaktaki can dostlarımız olan 120 sokak hayvanına Fatma ve Zehra Gülten kardeşler imkansızlıklar ve çok zor şartlar içerisinde bakıyorlar. Ki bu iki kardeş bu hayvanlar için evlerini ve arabalarını sattılar. Onlara ve sahipsiz bu hayvanlara destek olmalıyız. Barınağın elektriği ve suyu yok. Taşıma su ile bakılıyorlar. Ancak çevredeki bazı vatandaşların şikayetleri yüzünden barınağın buradan kaldırılması konuşuluyor. Biz bu barınağın kaldırılmasını istemiyor ve bu iki hanıma tüm hayvanseverlerin destek olmasını öneriyoruz.”