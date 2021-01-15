Acilen çözüm üretilmeli

Denetimsiz şekilde çalışıldığını öne süren meslek odası yetkilileri, Kovid-19 nedeniyle ağız ve diş sağlığı birimlerinin zor günler geçirdiğini kaydetti

Kasım 2020’de Kovid-19 süreci içinde kutlanan diş hekimliğinin 112. yılı nedeniyle İzmir Diş Hekimleri Odası, bilimsel diş hekimliğiyle ilgili bir açıklama yapmışlardı. Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, Kovid-19 döneminin diş hekimlerinin karşısına çıkardığı sorunlar dile getirilmiş ve bunlara çözüm getirilmesi istenmişti. Salgının, üretimdeki krizi daha da derinleştirdiği, ekonomik çözülmelerin halkın yaşam standardını etkilediği kaydedilmişti.

‘Kurullara da alınmalıyız’

İzmir Diş Hekimleri Odası, salgın sürecinde yaşanan krizden kamu ve özelde çalışan diş hekimlerinin fazlasıyla etkilendiğini dile getirdi ve şunları dile getirdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın, defalarca gündeme getirdiğimiz çözüm önerilerini hayata geçirmesini istiyoruz. Kovid-19’un yaşandığı şu sıralar halkımız ağız diş sağlığı tedavilerinde büyük sıkıntılar yaşamakta ve ADSM’lerde aşırı sayıda hasta birikmektedir. Bunu gidermek için, ağız diş sağlığı hizmetlerinin de özelden satın alınmasını talep ediyoruz. Komşu ülkelerden gelen göç dalgası, ülkemizi etkiledi. Ülkemizde şu sıralar, diş hekimi olduklarını iddia eden, denetimsiz çalışan Suriyeli göçmenlerin yarattığı sorunlara da çözüm üretilmesini bekliyoruz. Toplumun ağız diş sağlığında gerçek anlamda düzelme; ancak diş hekimlerinin özelde ve kamuda emeklerinin karşılığını alabildiği, insanca çalışma ve yaşama talepleri karşılandığı zaman görülecektir. Kamuda çalışan diş hekimleri, görev tanımında da yer almayan, is¸ sağlığı ve güvenliğinden yoksun, meslek tanımına ve onuruna yakışmayan görevlendirmelerle de karşı karşıya kalıyor. Halkın dental tedavileri yapılamıyor. Döner sermaye uygulaması ve performans sistemindeki yanlışlıklar; salgın döneminde acı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Sorunların tespit ve çözümü için meslek örgütlerinin acilen sürece dahil edilmesi gerekir. Meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na alınmalı, odalarımız il pandemi kurullarında temsil edilmelidir. Türk Diş Hekimleri Birliği ve 37 diş hekimleri odası ulusal ağız ve diş sağlığı politikalarının oluşmasında katkı yapmaya hazırdır.”

‘Acımız sonsuz’

İzmir Diş Hekimleri Odası son olarak şunları dile getirdi: “Kamuda hizmet veren diş hekimlerinin filyasyon görevlendirmeleri, filyasyondakilerin sorunları, ağız-diş sağlığı merkezlerinde hizmet verenlerin sorunları ve azalan hizmetler nedeniyle hastaların sorunları ele alınmalıdır. Serbest çalışan diş hekimlerinin ekonomik ve malzeme temin sorunları da unutulmamalıdır. Salgınının başından bugüne kadar 400’e yakın sağlık emekçimizi kaybettik. Acımız sonsuz. Kovid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini ve bunun yasalaştırılmasını istiyoruz.”