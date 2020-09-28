'Agamemnon Festivali bir an önce başlamalı'

Termal tesisin ‘Unesco Dünya Mirası’ listesine girmesi için de çalışılmasını öneren İzmirliler, yeraltındaki Roma Hamamı’nın gün yüzüne çıkarılmasını ve ara verilen festivalin her yıl düzenlenmesini istiyor...

Bu projenin ilk bölümünü 25 Eylül Cuma günkü köşemizde, “İzmirli Tarihçiler ile Balçovalılar ülke ve kent yöneticilerine sesleniyor: “2022 ‘Agamemnon Yılı olsun” başlığı ile dile getirdik. 2500 yıllık Agamemnon Kaplıcası’nın geçmişten günümüze kadar uzanan süreçte tüm özelliklerinin sergilendiği bir müze ile tarihi dokuya uygun donatıların olduğu bir köy oluşturulmasını önerdik. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onay ve desteği alındıktan sonra gerçekleştirilmesi, termal alanın “Agamemnon Sağlık Köyü” olarak tüm dünyaya duyurulması ve Avrupa’nın kuzey ülkelerinden bu tesislere gelen on binlerce hasta insanın burada sağlığına kavuştuğunun tüm dünyaya anlatılması gerektiğini aktardık.

Gazeteci ve yazar Gürol Tolunay diğer önerilerini şöyle sıraladı: “Bu köy film platosu gibi bir yer olsun diye düşünüyorum. Bölgenin atıl durumdan kurtarılması için ilçedeki tüm kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini yanımıza alalım. Kral Agamemnon’un İnciraltı’ndan geldiğini anlatalım. Dünyanın ilk hastanesi olarak Unesco Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için gerekeni, hangi ilgili yapması gerekiyorsa yapmalı. MÖ 1182 yılındaki AGAMEMNON için o yılları anımsatan takı, vazo, kül tablası, anahtarlık, baskılı tişört, şapka, biblo, rozet, anahtarlık, kartpostal vb. hediyelik eşya çalışmaları yapılsın. Balçova Belediyesi bunlar için bir yarışma açabilir. Önceki Başkan Mehmet Ali Çalkaya’nın kurduğu kadın evleri pekalâ bu işleri yapabilir. Peki Agamemnon Kaplıcası’nı gösteren ve duvara asmak için kullanılan bir çini tabak bile yok. Kaplıca alanımız gelişmeyen bir yer, neden? Bizim neyimiz eksik. Nerede bizim ‘Agamemnon Festivalimiz’, neden uzun yıllardır yapılmıyor? Bu dediklerimi yaparsak hem İzmir’in hem de Balçova’nın ekonomisine bir nebze de olsa gelir katmış oluruz. Kuzey Avrupa’dan hasta olarak gelip burada şifa bulanlar ne yazık ki bu tarihi değeri öğrenemeden ve bir hatırasını alamadan ülkelerine dönüyor.”

Firmalardan destek alınır

Araştırmacı Yazar Tolunay, “Yer işini Balçova Belediyesi halledebilir. Biz İzmirliyiz, biz Egeliyiz bu işin altından kalkarız. Az mı sanata, kültüre gönül vermiş firmalarımız var. Ata Caddesi ile Sakarya Caddesi’nin birleştiği yerde duran ve havuz fıskiyesindeki dağılacak hale gelen eser de muhafaza altına alınmalı. Ayrıca, Roma Hamamı gün yüzüne çıkarılmalı” dedi.