‘Ak zambak alanları koruma altında’

Süs bitkisi olarak bilinen bu çiçeğin kozmetik sanayiinde de kullanıldığını belirten yetkililer uyarı ve bilgilendirme levhaları konulan alanlardan toplanmasının yasaklandığını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014 yılından günümüze kadar, Latince adı Lilium Candidum L. olan ‘ak zambak’ bitkisiyle ilgili eylem planı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. İzmir’in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde 10 doğal popülasyon alan belirlendiği ve koruma altına alındığı belirtilen ak zambağın bu bölgelerde tahribatına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi. Balkan ülkeleri, Yunan adaları, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye ve ülkemizde kozmetik sanayiinde kullanılan bitkinin kilosunun 120 lira olduğu, yağının ise 5 bin euro’ya pazarlandığı aktarıldı.

Saplarından da ürüyor

Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlere hız kesmeden devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İzmir il sınırlarındaki 8 ilçede yetiştirilen ak zambak türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunmasına karar verdi. 2014’te başlanan eylem planı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Bakanlık yetkilileri, şu bilgileri verdi:

“Ak zambağın yaşam alanlarının izlendiği çalışmalarda, türün tohum ve soğanları haricinde saplarından da ürediğini tespit ettik. Çalışmalarımız sürerken, uyarı ve bilgilendirme tabelalarıyla yöre halkını da bilgilendirdik. Bu bitki, 160 cm’ye kadar boylanabilen, çoğunlukla beyazımsı, oval birbirinden ayrık, mızraksı ve şeritsi-mızrak şekilli etli-sulu soğan yapraklarının meydana getirdiği oval soğanlı bir türdür. Faaliyetlerimiz neticesinde ak zambak sayısı arttı. Süs bitkisi ve kesme çiçek olarak kullanılmasının yanı sıra, özellikle kozmetik sektöründe çok etkili ve geniş bir pazar oluştuğunu gördük. Geçmiş zamanlardan günümüze kadar tahribata uğratılan bitkiyi bu nedenle koruma altına aldık.”

700 KİLODAN BİR KİLO YAĞ

Fikret Aydemir, 3 yıl önce hobi olarak ak zambak yetiştirmeye başlamış. Bu çiçekle ilgili olarak bakın ne diyor: “Ak zambak yetiştirmeye, emekli olunca başladım. 2006 yılında bir tane tohum ektim ve yıllar geçtikçe sayı arttı. Şu anda 3 dönüm alanda bu çiçeği yetiştiriyorum ve 2 bin 500 civarında çiçeğim var. Ak zambağın kilogramı 120 lira, yağının kilogramı ise 5 bin euro. Özellikle Fransızlar bu çiçeğe rağbet gösteriyor. Kozmetik sektöründe, parfüm yapımında kullanılıyor. Bahçemde 700 kilogram çiçekten 1 kilogram zambak yağı elde ediyor ve 5 bin euro’ya satıyorum. Arazileri uygun olan çiftçilerimize öneririm.”