AKM otoparkını sanatçılar istiyor

Konak Katlı Otoparkı’ndan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ne ellerinde 7 ile 10 kilogram ağırlığındaki müzik aletleri ile kan ter içinde geldiklerini belirten sanatçılar Başkan Kocaoğlu’na bir kez daha isteklerini ilettiler: “Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yanındaki otoparkımız İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Büyükşehir, Trafik ve Araç Sevk Amirliği’ yapılarak kapatıldı.



Adalet istiyoruz

Hangi akla ve mantığa uyularak böyle bir karar verildi. Sanat ve bilim çevresi olarak bu karara akıl erdiremedik. Bu uygulamadan davaların içinde boğuşan Başkanımız Sn. Kocaoğlu’nun bilgisi olmadığı kanaatindeyiz. Başkanımız 3 Nisan’da başlayan duruşmalar nedeniyle ‘Adalet istiyoruz’ diye afişler astırmış. Biz de adalet istiyor ve başkanımızdan ‘Atatürk Kültür Merkezi otoparkının sanatçı, bilim adamları ve sanatseverlere tahsis edilmesini istiyoruz. Tabii ücretsiz otopark istemiyoruz. Bu alan İBB, İZELMAN Otoparklar Şubesi’ne devredilerek AKM’deki etkinliklere gelenler ile sanatçılara tahsis edilsin.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak 2012’den sonra Ege Üniversitesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nin yanında ve arka tarafında bulunan otoparkı ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi-İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı-İdari İşler Müdürlüğü Trafik ve Araç Sevk Amirliği’ yapmış ve altına da ‘Resmi Araçlara Mahsustur’ yazısı yazmışlardı. Sanat çevresi de bu uygulamadan sonra araçlarını en yakın otopark yeri olan Konak Katlı Otoparkı’na götürmek zorunda kalmıştı.

Çevre temizliğinde taviz vermeyeceğiz

İzmir’de turizm mevsiminin başlamasıyla birlikte kentin en kalabalık ilçesi Konak’ta temizlik seferberliği başlatıldı. Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, 2. Kordon’da çöp çıkarma saati ve kuralları ile ilgili broşür ile birlikte tüm ilçe halkına temizlik konusunda şu uyarılarda bulundu: “500 binlik gece nüfusu, 1 milyon 500 binlik gündüz nüfusuyla İzmir’in en kalabalık ilçesi Konak’ta kentin temizliğine yönelik bir seferberlik başlattık. Turizm sezonun yoğun olarak başladığı şu günlerde denetimlerimizi daha sıkı sürdüreceğiz. Konak’ta sorumsuzca davrananlara karşı bir disiplin uygulayacağız. Çevre temizliği konusunda taviz vermeyeceğiz. İlçe halkımdan ricam; çöplerini sızdırmaz çöp poşetleri içinde çıkarsınlar. Ayrıca evsel atıklar diğer atıklardan ayrılsın. Özellikle kum, çakıl, inşaat ve sanayi atıklarının evsel atıklarla bir poşete konmasın. Kurallara uyulmaması durumunda; atıklarını sokağa bırakarak görüntü kirliliği yaratan ve halk sağlığını tehdit eden işyerleri ile apartmanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘Çevreyi Kirletme’ başlığı altındaki 41. madde gereğince işlem yapacağız. Çevremizi temiz tutup, kurallara özen gösterirsek çok mutlu oluruz.”

KONAK İLÇE MERKEZİ ÇÖP TOPLAMA SAATLERİ

Akdeniz Cad. 18:00-23:00 Ali Çetinkaya Bul. Devlet Hastanesi Önü 11:30-12:00 / 19:00-19:30 Diğer Yerler 23:00-24:00 Anafartalar Cad. 23:00 Atatürk Cad.i 16:00-23:00 Cumhuriyet Bul. 16:00-23:00 Cumhuriyet Bul.ı (Gündoğdu Meydanı ile liman arası) 20:30 24:00-04:00 2. Kordon 20:30-21.00 Cumhuriyet Bulvarı’na çıkaracak Fevzipaşa Bulvarı 11:30-19:30 Gazi Bul. 19:30-23:00 Gazi Osman Paşa Bul. 19:30-23:00 Gaziler Cad. 23:00 Halit Ziya Bul. 11:30-23:00 Hürriyet Bul.ı 12:00-23:00 İnönü Cad. 23:00 Kıbrıs Şehitleri Cad. 08:00-11:30 / 24:00-02:00 Mithatpaşa Cad. 23:00 Mürselpaşa Bul. 23:00 Necatibey Bul. 19:30-23:00 Plevne Bul.ı 07:30-23:00 Şair Eşref Bul. 23:00 Şehit Fethibey Cad. 19:30-23:00 Şehit Nevres Bul. 23:00 Talatpaşa Bul. 23:00 Vasıf Çınar Bul. 23:00 Ziya Gökalp Bulvarı 23:00 Kemeraltı 23:00

Otopark girişimizi niçin kapattınız?

EVKA-1 Kırgızistan Caddesi No:1 sakinlerinden Yaşar Usluer, “Bu caddedeki 20 dairelik apartmanımızın otopark yerine girişte 1989 yılından beri kaldırımdan yola eğim vardı. 29 Ocak 2012 tarihinde doğalgaz boruları döşenip asfaltlandığında eğim bozuldu. Ekibini uyardık, ‘Eğim yapmak yasak’ dediler. Bunun için 30 Ocak 2012 tarih 2745 kayıt nolu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kaldırım eğimi yapılması için dilekçe verdim. İki gün sonra görüştüğümde, ‘Otopark ruhsatı olmadan yapamayız’ dediler. 2 Şubat 2012 tarih 2992 kayıt nolu dilekçemde ‘İzmir’deki Mustafa Kemal, Kurtuluş, Üniversite, Sanayi, Buca Menderes, Seyfi Demirsoy, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan caddeleri ile İzmir’de daha yüzlerce cadde de binlerce tek araçlık eğim yapılmışken, bize böyle bir yaptırım uygulanması ne derece doğru bir tutum. Ben de bu bilgileri hatırlatıp, ‘Buralarda otopark ruhsatı istediniz mi? Neden bizden istiyorsunuz?’ diye sordum. Kaldırım yüksek olduğu için araçlarımız giriş çıkış yaparken alt takımları vuruyor. Bize bu eziyet niçin çektiriliyor?”

Yalı’daki kaldırım bar işgali altında

Karşıyaka Yalı Caddesi sakinleri semtlerindeki bir işyerinden oldukça dertliler. “Buradaki barlardan bıktık. Malzemeler kapı önünde. Ürün buzdolabı, masa ve sandalyeler, şişe kasaları, nargile kömürleri vb. birçok malzeme kapı önünde. Karşıyaka Belediyesi’ne şikayet ettik. İlgili kişi bize, ‘O cadde Büyükşehir Belediyesi yetkisinde’ dedi. Kent yöneticilerinin Karşıyaka Yalı’yı yaşanası hale getirmelerini istiyoruz” diye dert yandılar.

Kışın çamur yazın toz toprak içindeyiz

Foça Gencelli’den arayan okurlarımız, Yeni Foça Belediyesi’nin iptalinden sonra bölgelerinin ihmal edildiğini bildirdiler. Özellikle iki yıldır yollarının ele alınmadığını belirten Gencelliler, “Yollar delik deşik. İki kıştır çamur içinde kaldık. Yağışlar bittikten sonra da toz ve toprak içinde kalıyoruz. Geçen yıl belediyemizden yollarımızın onarılmasını istemiştik. Belediyemizin bizim bölgeye de hizmet getirerek yollarımızı ele almasını istiyoruz” dediler.

Hurda aracı buradan kaldırır mısınız?

Karabağlar Yeşilyurt 9029 Sokak sakinleri, “Sokağımızda bir yıldır duran hurda minibüs geçenlerde yandı. Hatta semtimize zarar vermek üzereyken söndürüldü. Bu minibüs evsizlerin mekanı gibi kullanılıyordu. Yanan minibüs şu anda çok çirkin bir görüntü sergiliyor. Plakası olmadığı için sahibi belli olmayan bu minibüsün sokaktan alınmasını istiyoruz” dediler.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.