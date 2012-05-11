Alsancak ve Kordon acınacak durumda

1. Kordon’a giden İzmirliler zamansız alınan çöpler ile araçların egzoz kokusundan dert yandılar ve Kordon’a araç park ettirilmemesini istediler
Bu sözler İzmirlilere ait. Okurlarımız, Kordon projesi ile ilgili eleştirilerde bulundular ve acil ele alınması gereken çarpıklıkları bakın nasıl dile getirdiler: “Her sabah Kordon’a kahve içmeye giden bizler, ‘Deniz niçin bu kadar uzak? İnsana hüzün veren yeşil alan niçin bomboş? Araçlar niçin buradan geçer ve buraya park ettirilir?’ diye düşünüyoruz. Keşke Aziz Başkan Kordon’u, trafiğe kapatıp boş alana da kafe ve restoranlar yaptırsa. En önemlisi de, deniz manzaralı restoran ve kafelerin karşına park ettirilen araçlar, ne derece doğru? Dünyanın benzer yerlerinde böyle yere ne araç girer, ne de araç park ettirilir. Trafiğe açık olan yoldan son sürat geçen araçlar ve her deniz estiğinde genzimizde hissettiğimiz egzoz kokusu. Kordon’a ve İzmir’e hiç mi hiç yakışmıyor. Bunlara ‘Dur’ diyen de yok. Ayrıca zamansız çöp alan araçların pis kokusu da düşüncesizliğin ve plansızlığın ayrı bir göstergesi.”
İzmir böyle olmamalı
Okurlarımız, “Kaldırımlar ise Allah’a emanet!” dedikten sonra tespitlerini şöyle sıraladılar: “Gelelim Alsancak’a, yani ikinci Kordon’a. Ege Palas’tan sonra yemek artıkları ve aklınıza gelen her türlü çöp kaldırımlarda kümelenmiş alınmayı bekliyor. Ya köpek pisliklerine ne diyeceksiniz? Tabii, adım başı sek sek yaparak ilerlemek zorundasınız. Bir de kucağında bebeği ile dilenen kadınlar yok mu? Yürüyün Sevgi Yolu’na doğru, sırasıyla 3-4 tane ellerinde çuvallı arabaları ile çöp ayıklayanlar. Daha bitmedi; gece yarısı Plevne Caddesi’nden geçen hurdaya çıkması gereken çöp kamyonu ile sokakları süpüren beyin deşen temizleme araçları. 24 saat Kordon’dan eksik olmayan başıboş köpekler. En önemlisi de bu çirkinlikler içinde belediyenin şehir turu attıran turist otobüsleri. Her geçişte korna çalan taksiler. İzmir için, turizm kenti ve EXPO 2020 adayı diye övünebilir misiniz?”
ATM Kullananlar dikkatli olsun!
2017 Sokak’ta yine işgal var
Geçen hafta sonu İnciraltı’ndaki Kent Ormanı’na giden Salih Bostancı, “22 Nisan 2012 Pazar günü ailece İnciraltı’ndaki Kent Ormanı’na gittik. Bizim gibi birçok aile vardı ve onlar da piknik yaptılar. Ancak, burada mangal yakılması yasak olmasına rağmen ne yazık ki mangal yakanlar oldu. Tabii öğleden sonra çok kalabalık oldu ve mangal yapanları kimse uyarmadı. Biz uyarmaya kalktık neredeyse dayak yiyecektik. Otlar ve çevre şimdilik yaş. Yarın kuruduğunda da mangal yakılırsa yazık olur bu güzelim yeşilliğe. Kapıda bir görevli olsa içeri giren arabaları kontrol etse veya arada gezen güvenlik görevlileri olsa da çok iyi olur” diye uyardı.