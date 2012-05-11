Alsancak ve Kordon acınacak durumda







1. Kordon’a giden İzmirliler zamansız alınan çöpler ile araçların egzoz kokusundan dert yandılar ve Kordon’a araç park ettirilmemesini istediler

Bu sözler İzmirlilere ait. Okurlarımız, Kordon projesi ile ilgili eleştirilerde bulundular ve acil ele alınması gereken çarpıklıkları bakın nasıl dile getirdiler: “Her sabah Kordon’a kahve içmeye giden bizler, ‘Deniz niçin bu kadar uzak? İnsana hüzün veren yeşil alan niçin bomboş? Araçlar niçin buradan geçer ve buraya park ettirilir?’ diye düşünüyoruz. Keşke Aziz Başkan Kordon’u, trafiğe kapatıp boş alana da kafe ve restoranlar yaptırsa. En önemlisi de, deniz manzaralı restoran ve kafelerin karşına park ettirilen araçlar, ne derece doğru? Dünyanın benzer yerlerinde böyle yere ne araç girer, ne de araç park ettirilir. Trafiğe açık olan yoldan son sürat geçen araçlar ve her deniz estiğinde genzimizde hissettiğimiz egzoz kokusu. Kordon’a ve İzmir’e hiç mi hiç yakışmıyor. Bunlara ‘Dur’ diyen de yok. Ayrıca zamansız çöp alan araçların pis kokusu da düşüncesizliğin ve plansızlığın ayrı bir göstergesi.”



İzmir böyle olmamalı

Okurlarımız, “Kaldırımlar ise Allah’a emanet!” dedikten sonra tespitlerini şöyle sıraladılar: “Gelelim Alsancak’a, yani ikinci Kordon’a. Ege Palas’tan sonra yemek artıkları ve aklınıza gelen her türlü çöp kaldırımlarda kümelenmiş alınmayı bekliyor. Ya köpek pisliklerine ne diyeceksiniz? Tabii, adım başı sek sek yaparak ilerlemek zorundasınız. Bir de kucağında bebeği ile dilenen kadınlar yok mu? Yürüyün Sevgi Yolu’na doğru, sırasıyla 3-4 tane ellerinde çuvallı arabaları ile çöp ayıklayanlar. Daha bitmedi; gece yarısı Plevne Caddesi’nden geçen hurdaya çıkması gereken çöp kamyonu ile sokakları süpüren beyin deşen temizleme araçları. 24 saat Kordon’dan eksik olmayan başıboş köpekler. En önemlisi de bu çirkinlikler içinde belediyenin şehir turu attıran turist otobüsleri. Her geçişte korna çalan taksiler. İzmir için, turizm kenti ve EXPO 2020 adayı diye övünebilir misiniz?”





ATM Kullananlar dikkatli olsun!





Bu uyarıyı okurumuz Meftun Canga yaptı. Okurumuz, geçen ay gittiği İstanbul Suadiye Bağdat Caddesi’nde bir bankaya ait ATM’de işlem yapmak için girdiğinde fotoğraflarını çektiği ilginç cihazla karşılaşmış. Banka görevlilerini bilgilendiren Canga, “Cihazı banka görevlileri de ilk defa gördüklerini belirttiler. Tabii ATM’yi kullanıma kapattılar. Araştırma sonunda ATM’lere yerleştirilen bu parçanın kart kopyalama cihazı olduğu ortaya çıktı. Banka yetkilileri, bir tip dolandırıcılık olduğunu, böyle bir olaya maruz kalmamak için, banka kartını ATM yuvasına yerleştirmeden önce, yuvayı el ile kontrol etmemizi bildirdiler. Yetkililer ATM’lerde orijinal kart girişi dışında bir parça görüldüğünde ATM’nin kullanılmamasını önerdiler” diye uyardı.