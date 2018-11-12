'Amacımız, hızlı hizmet vermek'

İzmir’de arızalı su sayaçları için dijital istasyon kuruldu

İzmir’de arızalı su sayaçları için dijital istasyon kuruldu. İZSU Genel Müdürlüğü, yılda 150 bin civarında arıza yapan su sayaçlarının test süresini bir hafta kısaltan bir proje başlattı. Böylece günlük tamir sayısı yüzde 100 artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü hizmet verdiği 30 ilçede kalitesini artırmak amacıyla her yıl son teknolojik gelişmeleri bünyesine katmayı sürdürüyor. Son olarak arızalı, yüksek tüketime itiraz edilen, 10 yıllık damga süresi dolduğu için değiştirilen veya sökülen sayaçların kontrolünün yapıldığı ‘Halkapınar Su Fabrikası’ndaki ‘Sayaç Atölyesi’ne dijital tamir ve ayar istasyonunu ekledi. İZSU, bu yatırımla atölyenin test ve ayar kapasitesini yüzde 100 artırmış oldu. Günde 400 sayacın test edilip ayarlanabildiği atölyenin kapasitesi böylece günde 800 sayaca ulaştı. İZSU; kurulan bu dijital tamir ve ayar istasyonu sayesinde abonelerin sayaçlarının test süresini 1 hafta kısaltmış oldu.

1 gram suyu tartıyor

Konuyla ilgili bilgiler şöyle: İki adet monitörü bulunan gelişmiş sensör ve bilgisayar sistemi ile sayaçların basınç ve kalibrasyonunun yapılabildiği bu istasyon, çift hat olarak çalışıyor. Toplam 20 sayacın bağlanabildiği test masasında 150 kilogram ile 1 gram aralığında su tartılıyor. Elektronik terazi ile tartılan suyun çıktılarını almak için bir de yazıcı bulunuyor. Hesaplamalar ise bilgisayar programı yardımıyla yapılıyor. Atölyede Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü elemanlarının kontrolü ve onayı ile 2017 yılında 141 bin sayaç, 2018’in ilk 9 ayında 128 bin sayaç işlem gördü.

Her yıl 20 bin civarında sayacın tamir edildiği atölyede en çok, 10 yılını doldurduğu için yasa gereği sökülen sayaçların ayarlanıp damgalanma işlemi de yapılıyor. Bunların dışında hastane ile kamu kurum ve kuruluşlara ait büyük tip sayaçlar da dijital sisteme geçirildi. Hassasiyet oranı yüksek, okuma hatasını sıfıra indiren bu sayaçlar kent genelinde yaygınlaştırılacak. Kullanılmayacak durumda olan sayaçların yerine ise yenisi takılıyor.

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