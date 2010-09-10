Aman dikkat! Akaryakıt alırken kazıklanmayın

Ülkemizde dünyanın en pahalı akaryakıtı satıldığını bir kez daha hatırlattıktan sonra, son aylarda hatta birkaç senedir akaryakıt istasyonlarının denetlenmemesi yüzünden nasıl soyulduğumuzu bugün sizlere aktaracağım. Daha önce çalıştığım gazetedeki köşemde de bu konuyu dile getirmiş ve eksik akaryakıt satan istasyonların tespit edilmesine katkıda bulunmuştum. Bu konuyu bundan iki ay önce bir okurumuz iletmiş ve araştırmamızı istemişti. Biz de kazıklandığımızı nasıl ortaya çıkaracağımızı öğrendiğimiz ustamızla birlikte bir ay boyunca araştırma yaptık. Arabamız EURODİESEL’le çalıştığı için motorinle denedik ve akaryakıt aldığımız istasyonların pompalarında nasıl soyulduğumuzu tespit ettik. Bu arada belirtelim, akaryakıtımızı hep sabah saatlerinde aldık. Aracımızı her akaryakıt aldığımızda depomuzu silme fulledik. Her seferinde kilometremizi sıfırladık. Tabii bir ayda yaptığımız 3 bin kilometrelik mesafeyi 80-90 kilometre arasında bir hızla denedik. Aynı güzergahı, yani İzmir-Aydın Otoyolu’nu kullandık. İşte tespit ettiğimiz rakamlar:



Depomuzu hep fulledik

- İlk olarak litre fiyatı 2.94 TL olan bir akaryakıt istasyonunda motorinle depomuzu fulledik. 82 TL toplam motorinle 520 kilometre yaptık. 82 TL’yi yaptığımız kilometreye böldük ve 1 kilometrede 157.6 kuruşluk akaryakıt harcadığımızı, 1 litre motorinle 18 kilometre 654 metre yol kat ettiğimizi tespit ettik.

- İkinci olarak beş gün sonra bu kez litre fiyatı 2.89 TL olan bir akaryakıt istasyonuna girdik ve depomuzu silme fulledik. 95 TL tutan 32.871 litre motorinle 571 kilometre yol aldığımız için aynı işlemi yaptık ve gözlerimize inanamadık. Çünkü kilometrede 167 kuruşluk motorin harcadığımız ortaya çıktı. 1 litreyle 17.3 kilometrelik yol aldığımızı gördük. Yanlışlık olabilir diye yine aynı akaryakıt istasyonunda depomuzu aynı rakamdan satılan yani litre fiyatı 2.89 olan motorinle fulledik. Yaptığımız kilometreyi toplam rakama böldüğümüzde bu kez 163 kuruşluk yani bir litreyle 18 kilometre 337 metre yol kat ettiğimiz ortaya çıktı.



Niçin göz yumuluyor?

- Geçen hafta sonu litre fiyatı 3.00 TL olan bir akaryakıt istasyonunda depomuzu silme fulledik. Toplam 98 TL’lik 32.666 litre motorin aldık. 673 kilometre yaptığımız için, yaptığımız kilometreyi aldığımız akaryakıt toplam rakamına böldüğümüzde gözlerimize inanamadık. 1 kilometre mesafeyi 145.6 kuruşluk motorinle aldığımızı gördük. Bu kez 1 litre motorinle 20 kilometre 604 metre yol katettiğimiz ortaya çıktı.

- Önceki gün son akaryakıt istasyonunun rakamlarını doğrulamak için aynı istasyondan yine litre fiyatı 3.00 TL’den depomuzu silme fulledik. Bu kez toplam 100.05 TL’lik 33.350 litre motorin harcamış ve 685 kilometre yol katetmiştik. Aynı işlemi yaptığımızda bu kez kilometrede 145.9 kuruşluk yakıt harcamış olduğumuzu, 1 litre motorinle 20 kilometre 562 metre yol kat ettiğimizi tespit ettik.

Sürekli kazıklandığımızı işte böyle ortaya çıkardık. İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün ilgili birimi denetim yapmıyor. İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerine soruyoruz:

Bugüne kadar kaç arakyakıt istasyonu, eksik akaryakıt verdiği için cezalandırıldı?

Son bir yıl içinde kaç akaryakıt istasyonuna baskın yaptınız ve kaç istasyonu ticaretten men ettiniz?

Ayrıca indirim yapanların yaptıkları indirimleri nasıl yaptıklarını incelediniz mi?

Özellikle geceleri hiç baskın yaptınız mı?

Bu ahlaksızlık daha ne kadar devam edecek?



Yazımızın, fotoğraftaki akaryakıt istasyonuyla hiçbir ilgisi yoktur.

Trafik kurallarına uyun, hız yapmayın

Bugün bayramın ikinci günü ve muhakkak ki çoğumuz yarın yollarda olacağız. Öncelikle trafik kurallarına uyun. Acele etmeyin, sürat yapmayın. Sonra da akaryakıt alırken dikkatli olun, kazıklanmayın. Çünkü pompalardaki tabancaların çoğu arızalı. Önerimiz, özellikle ucuz akaryakıt satan istasyonlara dikkat edin. Mecbur kalmadıkça bilmediğiniz akaryakıt istasyonlarından alışveriş yapmayın.

Sarnıç Altgeçit girişi kapatılmadı

Menderes istikametinden gelişte Sarnıç Altgeçidi girişinde sağ taraftaki rögar kapağının yol seviyesinin altında kaldığını daha önce köşemizde dile getirmiştik. Bayram öncesi köşemizi arayan Sadettin Kalaycı, “Bu

geçidi kullanan tüm sürücüler geçit girişine geldiklerinde çukura girmemek için direksiyonu sağ tarafa alıyor ve

şerit ihlali yaparak trafiği güç duruma sokuyorlar. Özellikle bu yolu

kullanan ve bu çukuru bilen sürücüler geçit girişine geldiklerinde şerit değiştirerek trafiği de tehlikeye sokuyorlar” diye bir kez daha uyardı.

Kötü koku halen giderilemedi

Karyşıyaka’dan arayan Osman Aytaç, Karşıyaka Bahçelievler karşısındaki İZSU’ya ait pompalardan çıkan kötü koku yüzünden pencere açamadıklarını bildirmiş ve giderilmesini istemişti. Okurumuz tekrar aradı ve “Pompalar geceleri kapatılıyor. Pompaların kapatılmasıyla birlikte mahalleye ağır bir koku yayılmaya başlıyor. Mahallemiz öyle iğrenç kokuyor ki, kapı ve pencere açamıyoruz. Kötü koku kapı ve pencere açmasak bile evlerimizin içine kadar giriyor. İZSU görevlilerine bu konuyu ilettik ancak hiçbir olumlu yanıt alamadık. Biz bu kokuyu çekmek istemiyoruz” diye dert yandı.

Tenekeli sanayi sitesi oldu

Bornova 4. Sanayi Sitesi’nden arayan işyeri sahipleri, “129/6’daki işyeri

sahibi tretuvarı tenekelerle kapattı.

Bu işyeri sahibini uyardık. Ancak, kimseyi dinlemedi. Sitemizde bu kapatma olayından sonra hırsızlık olayları arttı. Konuyu Bornova Belediyesi’ne de ilettik. Ancak ilgilenen olmadı. Hatta bir ara zabıta ekipleri geldi, çay içip gittiler. 4. Sanayi Sitesi’ne yakışmayan bu görüntünün bir an

önce kaldırılmasını istiyoruz” dediler.

Durağı bu hale getiren ‘kent düşmanı’ dır...

Burası Alsancak Liman Caddesi 1493 Sokak devamındaki Tariş Genel Müdürlüğü önündeki otobüs durağı. Durağın arka büyük camı kimliği belirlenemeyen kişilerce kırılmış. Gazetemizi arayan okurlarımız, “Durağa ait arka kısımdaki koca bir cam kırılmış. Cam kırıkları günlerce yerlerde kaldı. Bizim sizi aramamızın nedeni bunu kim yaptıysa bulunarak cezalandırılması. İzmir’de bu tür olaylar gün geçtikçe çoğalıyor. ESHOT otobüsleri taşlanıyor, yakılıyor. Bunlar memleket ve vatan hainleri. Bunu kim yaptıysa elleri kırılsın” diyerek dert yandılar.

Bunların burada ne işi var?

Bayraklı 1642 Sokak ve devamındaki Bayraklı Çarşısı’nı Altınyol’a bağlayan yaya üstgeçitinin Bayraklı tarafındaki merdiven korkuluklarından okurlarımız şikayetçi. Bayraklı Çarşısı’ndan ve 1642 Sokak’tan yaya üstgeçitini kullanan vatandaşlar

bakın ne diyorlar: “Yaya üstgeçitinin

1642 Sokak’taki korkulukları Bayraklı Karakolu tarafından işgal edilmiş durumda. Korkuluklara ve merdiven

altına zincirlenen bisiklet ve motosikletlerle seyyar satıcı arabaları yaya geçidini kullanmamızı engelliyor. Bisiklet ve motosikletler yüzünden geçerken

üstümüz başımız kirlendiği gibi zaman zaman da takılıyoruz. Kıyafetlerimiz yırtılıyor. Ayrıca çirkin görüntü oluşturuyor. Bisiklet ve motosikletlerin buradan kaldırılmasını istiyoruz.”

Konuyu, Büyükşehir Belediyesi’yle Bayraklı Beleiyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin dikkatine sunuyorum.