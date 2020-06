Asansör ve yürüyen merdivenli aktarma

2 Ekim’deki köşemizde “Niçin asansör kurmadınız?” başlıklı yazımızı inceleyen İZBAN yetkilileri ‘Büyük Plan’ projesi ile bu sorunların çözüleceğini açıkladılar

“Halkapınar İstasyonu, İZBAN’ın Karşıyaka, Şirinyer ve Alsancak ile birlikte en yoğun yolcu trafiğinin olduğu istasyondur. Yolcularımız, Halkapınar İstasyonu’nda İzmir Metrosu’na aktarmayı 2 ayrı şekilde yapabilirler. Peronun kuzey ucundaki aktarma köprüsü ve güney ucundaki yürüyen merdiven, İzmir Metrosu’na geçiş noktalarıdır. Bunun yanı sıra, yine istasyonun güney bölgesinde engelli ve yaşlı yolcularımız için ayrılmış, üzerinde görme engelli sinyalinin de bulunduğu bir asansör bulunmaktadır.





İkinci aktarma istasyonu

İstasyon içerisindeki yönlendirme levhaları ise yolcularımızı aktarma köprüsü, yürüyen merdiven ve asansöre yönlendirmede yeterlidir. Diğer yandan, İzmir’de kentiçi raylı toplu taşımayı önemli ölçüde rahatlatacak ve ‘Büyük plan’ diye adlandırdığımız projemiz devam ediyor. Hilal Aktarma İstasyonu ile Ege Mahallesi Karayolu Geçidi ve Halkapınar’daki revizyon tamamlanma aşamasına geldi. Hilal İstasyonu’nun devreye girmesiyle birlikte İzmir, ikinci bir aktarma istasyonuna kavuşacak, Şirinyer-Konak arası bu sayede 9 dakikaya inecek, Halkapınar’da da yoğunluk azalacak. Bu bağlamda istasyonun kuzey ucundaki aktarma köprüsü yürüyen merdivenli sisteme çevrilecek, üstteki genişliği 2,60 metreden 6,0 metreye çıkarılacak, güney uçtaki aktarma köprüsü de 1,80 m’den 7,0 metreye genişliğe kavuşturulacaktır. Aynı zamanda TCDD’ye ait peron yükseltilerek İZBAN’ın kullanımına verilecek, burada da birer adet yürüyen merdiven ve asansörle İzmir Metrosu’na aktarma imkanı verilecektir.

Kemeraltı bayramda işgal altındaydı

25-26-27-28 ve 29 Ekim günleri Kemeraltı’nın işportacılar ve seyyar satıcılar tarafından işgal altına alındığını belirten onlarca okurumuz bakın ne dediler: “İzmir’i yönetenler Kemeraltı’nı gözden mi çıkardı. Yöneticiler masa başında Kemeraltı için projeler üretiyorlar ama çarşının akşamları saat 17.00’den sonra ve hafta sonları ile bayramlarda ne hale geldiğini görmezlikten geliyorlar. Kurban Bayramı boyunca Kemeraltı tam anlamıyla seyyar satıcılar tarafından işgal altındaydı. En önemlisi de çarşıda ‘Devlet’ yoktu. Çarşı, Konak Meydanı girişinden itibaren sağlı sollu ve en rezili de yolun ortası iki taraflı seyyar satıcılar tarafından işgal altında tutuldu. Çarşıya gelen halk çarşıya giremedi. Çarşıya girmekten korktuk. İzmir’in tarihi ile bütünleşen ve İzmir ekonomisinin bel kemiği Kemeraltı battıkça batıyor, yok oluyor. Yazık!”

Sahil’deki çöpler günlerdir duruyor

Konak sakinlerinden Deniz Aykın temizlik işçilerinin gözünden kaçan (!) çöp ve pisliği yetkililere iletmemizi istedi. Okurumuz, “Şuraya bakın. Burası Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak yönüne doğru giderken Küçükyalı Otobüs Durağı arkası. Günlerdir böyle ve bir tek görevli ne yazık ki bu rezilliği görmüyor. Geçenlerde bu kesimde çalışan bir temizlik ekibine de söylememize rağmen çöp ve pislik aynen duruyor. Yetkililerin burada görevli olan ekibi uyarmasını istiyorum” diyor.

45 gündür TV izleyemiyoruz

Okurumuz Sami Aksular, 4 ay önce aldığı Tivibu ile ilgili dertli olduğunu belirterek şikayetini şöyle dile getirdi: “7011554351 hizmet no ile abone olduğum Tivibu’yu izleyemiyorum. 444 0 375’e telefon ettim ve 75774403 no ile arıza kaydı alındı ama olmadı. Bir daha aradım, 76740723 no ile kayıt ettiler, yine olmadı. 3-4 kez aradım, yine netice yok. Övdükleri Tivibu bu mu? Yetkililere sesleniyorum; arızayı gidermezlerse, cihazlarını alıp götürsünler ve beni abonelikten çıkarsınlar.”

Yağmur başladı yollar yapılmadı

Menemen Ulukent 30 Ağustos Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Tahir Şahin’e bir kez daha seslendiler: “Tahir Başkan 4 yıldır semtimize hizmet getirmedi. Nedenini bilmiyoruz ama başkan bu semte üvey evlat muamelesi yapıyor. Özellikle 7221 Sokak ve bağlantılı sokaklarda yollar 4 yıldır delik deşik. Bir kez daha bozuk yolların yağmurlar başlamadan yapılmasını istedik. Ancak yapılmadı ve yağan yağmurda yollar çamur içinde kaldı.. Yolların yapılmasını bekliyoruz.”

