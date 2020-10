Aşırı iş yükü ve şiddet kaderimiz olmamalı…

Adaletsizlik ve döner sermaye ödemeleri konusunda da haksızlık yapıldığını söyleyen sağlık çalışanları sorunlarının çözümü için yetkililerin harekete geçmesini istedi

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendika yönetimi ve sendika üyeleri hafta başında sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla toplandı. Basın açıklaması yapan Başkan Özdemir, “Bugün ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla sesleniyoruz; çok geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan, çalışanlarımızın sesi duyulmalı ve kangren halini alan sorunlarımız bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır” dedi ve isteklerini şöyle dile getirdi:

‘Yanlışlıklar son bulmalı’

“Alın teri ve fedakârlık gibi hususlarda geri durmayan sağlık çalışanları için elimizi vicdanımıza koyarak sorunlarımıza çözüm üretilmelidir. Her geçen gün sağlık çalışanları olarak yükümüz artıyor. Sözleşmeli istihdam modelinde çalışanlarımızdan kadro güvencesi esirgeniyor, çocuklarımıza kreş imkânı bile çok görülüyor. Her gün bir ya da birkaç sağlık çalışanımız, pandemi ve kör şiddetin kurbanı oluyor. Ayrıca döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu mesafe kat edilmedi. Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil! Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olmamalı. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya kondu, ancak haklı beklentilerimiz yine karşılanmadı. Sağlık-Sen olarak istek ve önerimizi her daim yetkililerle paylaşmaya devam edeceğiz. Düzenlemede genel hatlarıyla birtakım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı olan bizler yine göz ardı edildik. Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduğumuzu kanıtladık. Bu nedenlerle yetkililerin, bu çıkmazdan bir an önce dönüş yaparak bizim sesimizi duymalarını ve yüzümüzü güldürmelerini istiyoruz.”

Okuma-yazma ve boyama seti dağıtıldı

Bergama’da pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra okul öncesi anasınıfına başlayan çocuklara ‘Sıfır Atık Farkındalık’ boyama seti, ilkokul 1’nci sınıfa başlayan öğrencilere de okuma yazma seti dağıtımı gerçekleştirildi. Ali Rıza Eroğlu İlkokulu’nda öğrencilerle sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak bir araya gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, şu konuşmayı yaptı: “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için bugünden çalışmak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Dağıtımını yaptığımız setlerle çocuklarımız bir yandan eğlenirken, bir yandan da el becerilerinin gelişimini sağlayacaklar. Kovid-19 nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde her zaman çocuklarımızın yanında olacağız.”

Setler; 16’sı merkez, 18’i kırsal mahallelerde (köy) bulunan 34 okula devam eden bin civarında çocuğa dağıtıldı.