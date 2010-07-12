Atatürk’e böyle mi saygı göstereceğiz

KO­NAK Mey­da­nı’nda açı­lan “A­nıt­ka­bir İz­mir’de­” ser­gi­si­nin iç­ler acı­sı gö­rün­tü­sü utan­dı­rı­yor. Dört yıl ön­ce açı­lan ser­gi ade­ta ka­de­ri­ne terk edil­miş du­rum­da.





İzmir’i ve bu sergiyi gezmeye gelen ülkemiz insanları, “İzmir’e ve İzmirlilere bu görüntüler hiç yakışmıyor. Yazık!” diye tepkilerini dile getirdiler. Fotoğraf: M. ONUR TEKİN







İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında Konak Meydanı’nda açtığı “Anıtkabir İzmir’de” sergisinin içler acısı görüntüleri utandırıyor. 550 metrekare alana açılan sergi adeta kaderine terk edilmiş durumda. Geçen dört yılda sergideki panoların camları kırılmış, fotoğraflar deforme olmuş. Serginin ana hatlarını oluşturan tabloların bulunduğu bezler ise yırtılmış ve delik - deşik hale gelmiş.

En önemlisi de birçok fotoğraf bakımsızlıktan solmuş, toz ve pislik içinde kalmış. Ayrıca bazı tabloların arka tarafları sokak hayvanlarının mekanı haline gelmiş. Hele hele tören alanındaki beyaz kumaş üzerine basılmış ve sergiye adını veren Anıtkabir fotoğrafındaki yırtıklar, İzmir’e, hem de ülkemizde Atatürk ve onun emanet ettiği ‘Türkiye Cumhuriyeti’ne en çok sahip çıkan bir kente hiç mi hiç yakışmıyor. Bu görüntüler İzmirlileri utandırıyor, yüzünü kızartıyor.





Ürünlerimiz ve zeytin ağaçlarımız rezil oldu

Torbalı Kemalpaşa arasında geçen yıl ilkbahar aylarında yapımına başlanan ve üç müteahhit değiştiren duble yol çalışmaları bu yol güzergahında yaşayan vatandaşları çileden çıkardı.

‘Yetkililere dava açacağız’

Tarlasının önünden geçen yol yüzünden ürünleri zarar gören çiftçi Ahmet Aykır, “Yolun trafiğe kapatılacağı söylendi ama kapatılmadı. Halen araçlar hız yaparak geçiyor. Araç geçişleri sırasında kalkan toz bulutları domates ve biber tarlamın üzerine çöktü. Ürünlerim çürüdü. Bir kök domateste 5 adet varsa, bunlardan 3’ü çürüdü. Zararımı tespit ettirdim ve dava açacağım” dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Muammer Aslan da, “Yolu kullanan araçlar sürat yaptıkları için yola engeller yapmıştık. Engeller kaldırıldığı için kalkan toz yüzünden nefes alamaz olduk. Ayrıca her gün en az 2-3 kaza oluyor. Halkımızın büyük umutlarla diktiği tüm ürünler, bağ ve bahçeleri kurudu. Mahsuller hastalık sahibi oldu. İnsanlarımız nefes alamıyor. Evdeki vatandaşlarımız kapı veya pencerelerini açamıyorlar. Bu yollar madem ki yapılacak, toz kalktığı da biliniyor, niçin sulanmıyor? İşin kolayına kaçılıyor. En büyük korkum bu çalışma yüzünden Ortaköy’den göçün yaşanması. Çünkü halkımızın isyanı büyük” diye konuştu.

Konuyu Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun’un dikkatine sunuyorum.





Belediye otobüsüne binmiyorum

ESHOT ve İZULAŞ’taki son aylarda alkollü otobüs kullanan şoförler ve bunların neden olduğu kazalarda yaşanan ölüm olayları İzmirlileri tedirgin etmeye başladı. Torbalı’dan arayan bir okurumuz (ismi bizde saklı) korku içinde olduğunu belirterek, “Ben Torbalı’da oturuyor ve Selçuk’ta bir işyerinde çalışıyorum. Sabahları erken saatte çoğunlukla ESHOT otobüsü ile işime geliyor ve akşamları da uygun olduğunda yine ESHOT otobüsü ile Torbalı’ya dönüyorum. Şoförlerin zaman zaman uzun yol ve sıcaklar nedeniyle gözlerini kapatarak gittiklerini gördüm. Hem son yaşanan kazalar hem de bu olay sonrası ESHOT otobüsü ile seyahat etmekten vazgeçtim” diyor.





Minibüs şoförleri niçin denetlenmiyor?

Bu ihbarı bir bayan okurumuz (ismi bizde saklı) yaptı. Bornova -Karşıyaka ve Evka-2 arasında minibüslerle yolculuk yaptığını belirten okurumuz bakın ne diyor: “Minibüs şoförlerinin de çoğu alkollü araç kullandıkları gibi ehliyetsiz olduğu söyleniyor. Madem bir kampanya başlatıldı, minübüs şoförleri de denetlensin, bakın neler ele geçirilecek.”



İZELMAN otoparkında aracımı çizdiler

Aracını Swiss Efes Otel’nin yakınındaki İZELMAN otoparkına park eden Sedat Buz, “Aracımın yanına gelince sağ ön kapısının çizilmiş olduğunu gördüm. İZELMAN görevlisi olmadığı için nasıl ve kim tarafından yapıldığını öğrenemedim. Ertesi gün buradaki görevlilerin saat 14.00 gibi başka yere alındığını ve bu yerlerin korsan otoparkçıların eline geçtiğini öğrendim. Görevlilerin geç saatlere kadar kalsa olmaz mı?” dedi.



Yaya geçitleri tekrar düzenlensin

Konak Güzelyalı’dan arayan Nevzat Ünlüer, “Üçyol -Üçkuyular Metro hattı nedeniyle Güzelyalı Pazaryeri ve çevresinde çalışmalar başlatıldı. Ancak, yaya geçitleri allak bullak oldu. İnsanlar karşıdan karşıya geçmek için aracların arasında kalıyor ve trafik kazaları yaşanıyor. Ayrıca yayalara kimse saygı göstermiyor. Bu nedenle Üçkuyular’daki yaya geçitleri ve trafik ışıkları tekrar ele alınıp yeniden düzenlense çok iyi olur” diye uyardı.



Otobüsler arka arkaya geliyor

Mustafa Leblebicioğlu, “Gümrük-Ege Üniversitesi Kampüs arasındaki otobüs sefer saatlerinin çok düzensiz olduğunu belirterek, “62 ve 63 hatlı otobüsler arka arkaya geliyor. Sonra bekle ki otobüs gelsin. En erken 30 dakika sonra diğerleri geliyor. Tabii arka arkaya gelen otobüslerden ikincisi bomboş son durağa kadar gidiyor. Ootobüsler 20 dakika arayla gelseler olmaz mı?” diye öneride bulunuyor.



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