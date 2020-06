Balçova’daki bu manav torpilli mi?

Balçova Onur Mahallesi sakinleri dertli mi dertli. Mithatpaşa, Ata ve Sarmaşık caddeleri arasında kalan Ardıç Sokak’taki manavın kaldırımı kapattığı, sokağı yani yolu işgal ettiği, yırtık pırtık örtüleri ve ürün kasaları ile çirkin görüntüler sergilediği bildirildi. Yıllardır bu manava kimsenin ses çıkar(a)madığını belirten okurlarımız yaşadıkları olumsuzlukları şöyle dile getirdiler: “Balçova Ardıç Sokak sakinleri olarak bu manavdan bıktık usandık artık. Ardıç Sokak’ta sadece bu manav saygısız, kocaman kaldırımlar yetmemiş gibi sokağı işgal ediyor. Ayrıca seyyar el arabasını ve kamyetini de sokağımızda tutuyor. Yaşlılar, hamile ve çocuklu kadınlar ile hastalar sıkıntı çekiyor.”



Tehdit ve hakaret ediyor

Manavı defalarca belediyeye şikayet ettiklerini belirten okurlarımız, “Tabii sonuç alamadık. Hatta Balçova Zabıta Amiri’ne hakaret ettiğini gördük. Bazı zabıta memurları burada çay içiyor, sohbet ediyor ve yemeğe gidiyorlar. Zabıta zaman zaman göstermelik operasyon yapıyor. 15 dakika sonra aynı tas aynı hamam, işgal ve çirkinlik devam ediyor. Hatırlı dostları varmış ve kimse buna dokunamazmış. Kapanış saatinde kolları façalı, dövmeli, saçları acayip bir sürü genç manavın yanına geliyor. En önemlisi de eşlerimiz ve kızlarımız göz ile taciz ediliyor. Zabıtayı aradığımızda, ‘Dilekçe verin’ deniliyor. Veriyoruz bu kez de ismimiz açıklanıyor ve tehdit ediliyoruz. Kim bu manav ve hakikaten torpilli mi?”





Kilit taşlı kaldırım için para ödenecek mi?



Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Mahallesi 56 Sokak’ta kaldırımları baştan sona yeniliyor. Ancak Güzelyalı sakinleri endişe içinde. Önceki gün köşemizi arayan okurlarımız, “Belediye her vatandaşın düzgün kaldırımlarda yürüyebilmesi için çalışmalar başlattı. Teşekkür ediyoruz. Ancak, geçen yıllarda Göztepe ve Güzelyalı’daki sokaklarda yapılan asfaltlama veya kilit taşlı kaplamalar için katılım payı adı altında para istemişti. Bu çalışmaların sonunda da bizden katılım payı altında para istenecek mi? Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’ın bu konuda açıklama yapmasını istiyoruz” dediler.





Sağlık ocağı her gün hizmet versin



Karaburun Balıklıova sakinleri sağlık hizmeti konusunda dertli. Köşemizi arayan okurlarımız, “Kış aylarında haftada iki gün (salı ve perşembe) açık olan sağlık ocağı, binlerce yazlıkçının evlerine taşınmasına rağmen yine haftada iki gün hizmet veriyor. Bu iki günde sağlık ocağı hınça hınç doluyor. Sıra yüzünden tartışma ve kavga eksik olmuyor. Balıklıova’da 12 ay yaşayan insanlar olarak biz mağdur oluyoruz. Sağlık ocağımızın eylül ayına kadar hafta içi her gün açık tutulmasını, doktor ve hemşire atanmasını istiyoruz” dediler.

Balıklıova Muhtarı Tayyar Yıldırım da köy halkının isteğinin kendisine iletildiğini belirttikten sonra şunları söyledi: “Sağlık ocağımız için kış uygulaması da sıkıntı yaratıyor. İçimizde ağır hastalar, sürekli hap kullananlar ile iğnelerinin aksamaması gereken köy sakinleri var. Şu anda binlerce insan yazlıklarına taşındı. Balıklıova köy iken belde gibi oldu. Doktor ise salı ve perşembe günleri saat 13.00’te geliyor, saat 15.00’te gidiyor. Sağlık ocağının önünde en az 100 kişi oluyor. Bizim isteğimiz yaz boyunca sağlık ocağımızın her gün akşam saatlerine kadar açık tutulması.”





Köpekler orman içinde gizleniyor



Bayraklı 75. Yıl Mahallesi sakinleri sokak köpeklerinden şikayetçi oldular. Mahalle sakinlerinden Erdoğan Korkmaz, “Mahallemizin yakınındaki kent ormanında sürü halinde gezen köpeklerden çok rahatsızız. Şikayetlerimiz ne yazık ki belediyece dikkate alınmıyor. Çocuklarımız sokağa çıkamıyor. Gece ve gündüz sürekli havlıyorlar. Otların arasına saklanan köpekler yürüyüş yapanlara ve geçen araçlara saldırıyorlar. Bunları balkondan izliyoruz. Aç ve susuz köpeklerin sahiplenilerek barınaklarına gönderilmesini istiyoruz” diye dert yandı.





Atilla mahallesi kaldırım istiyor



Karabağlar Atilla Mahallesi sakinleri sokaklarında kaldırım olmadığını bildirdiler. Köşemizi arayan okurlarımız, “Yıllardır kaldırımsız sokaklarda gidip geliyoruz. Özellikle mahallemizde birçok sokakta kaldırım yok. Araç sürücüleri süratli araç kullandıkları için ne yapacağımızı ve nereye kaçacağımızı kestiremiyoruz. Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm’ün mahallemize gelerek inceleme yapmasını ve kaldırımsız sokaklara kaldırım yaptırmasını istiyoruz” dediler.





Kanal ızgaraları parça parça oldu



Karabağlar’dan arayan okurumuz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eskiizmir Caddesi’ne yıllar önce koyduğu yağmur suyu ızgaraları parça parça oldu. Parçalanan yağmur ızgaraları araç alt takımlarına zarar veriyor. Araç sürücüleri bozuk ızgaralardan kaçayım derken kazalara neden oluyor. Ayrıca ızgaralar aşırı derecede gürültü kirliliği yaratıyor. Defalarca onarılan yağmur ızgaralarının kalıcı şekilde onarılmasını istiyoruz” diye dert yandı.





Sivrisinekle mücadele yapın



Bu şikayeti ikinci kez dile getiriyoruz. Şikayet Balçova ve Narlıdere sakinlerinden geldi. Onlarca okurumuz, “Sivrisinekle mücadele yeterince yapılmadığı için ilçelerimizdeki açık mekanlarda oturamıyoruz. Ayrıca evlerimizin balkonlarına çıkamıyor ve pencerelerimizi açamıyoruz” diye dert yandı. Balçova İnciraltı’nda ve Narlıdere Sahil Evleri’ndeki mekanlarda oturamadıklarını belirten okurlarımız, “Sivrisinekle mücadele yapıldığını görmedik” dediler.