'Barınaklara gelin bir arkadaş edinin'

Çerçioğlu, sahipsiz can dostlara kucak açan Nazilli Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin modern bir görünüme kavuşturulduğunu ve tedavi ünitesinin hizmete başladığını açıkladı.

Hayvan barınaklarını yenileme işlemlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni kapsamlı tadilat sonrası hizmete aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sahipsiz hayvanların bakımı ve konforu için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Hayvanseverlerin barınaklarından can dostları sahiplenmelerini isteyen Başkan Çerçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Çatılarını onardık’

“Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması gerçekleştirilen Nazilli Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni modern bir görünüme kavuşturduk. Rehabilitasyon merkezinde hayvanların misafir edildiği padokların çatıları tamamen yenilendi. Sahipsiz hayvanlar için istasyon görevi görecek merkezimizde tedavi ve sahiplendirme üniteleri kuruldu. Yavrulu hayvanlar için serbest dolaşım alanı yapıldı. Düzenleme yaptığımız barınaklarımızda binlerce sokak hayvanı, sıcak birer yuvaya kavuştu. Veteriner hekimlerimiz ve uzman personelimiz, barınaklarımızda sahipsiz hayvanlarımıza her türlü olanağı sağlamayı sürdürecek. Ben hayvansever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; barınaklarımıza gelsinler ve kendilerine birer arkadaş edinsinler.”