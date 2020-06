Başkan Karabağ parkı donatacak

8 Nisan 2011 Cuma günkü köşemizde “Ege-Koop Körfez Evleri sakinleri dertli; Bayraklı Belediyesi bize ilgi göstermiyor” başlığı ile Ege-Koop’un Bayraklı Onur Mahallesi’nde yaptığı 703 konuttan oluşan ve şu anda 4 bin kişinin yaşadığı Karşıyaka Körfez Evleri sakinlerinin park isteklerini dile getirmiştik. Körfez Evleri sakinleri, binalarının yanındaki boş alana çocuklarının oynayacağı oyun grubu ile spor yapanların yararlanacağı spor aletleri ve semt sakinlerinin bir araya gelip oturacağı kanapeler konulmasını istemişlerdi.



Bu ay tamamlanacak

Geçen hafta Bayraklı Belediyesi’nin önündeki kafeteryada karşılaştığım Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kemal Hocam; İlçemin birçok yerinde olduğu gibi Körfez Evleri sakinlerinin de isteklerini bu ay içinde yerine getireceğim. Söz vermiştim, sözümü yerine getiriyorum. Okurlarınıza müjde verebilirsiniz. Parkı düzenledik, çocuk oyun gruplarını da yerleştirmeye başladık. Gereken ne varsa ve vatandaşlarımız ne istiyorlarsa Bayraklı Belediyesi olarak yapacağız. Spor aletleri ile bankları da en kısa zamanda koyacağız” dedi.

Okurlarımızın ilettiği bu sorun ve isteğe çözüm getirdiği için Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a Milliyet Ege olarak biz de teşekkür ediyoruz.





Biçilen kuru otlar niçin kaldırılmıyor?

Bu ihbarı her gün Kuşadası’ndan Menderes’teki işyerine giden bir okurumuz yaptı. Okurumuz, “Ben her gün sabah Kuşadası’ndan Pamucak Kavşağı üzerinden Ahmetbeyli’ye, oradan da Menderes’e gidiyorum. Akşamları da yine bu yolu kullanarak Kuşadası’na dönüyorum. Bir süre önce Ahmetbeyli İskele ile Selçuk Zeytinköy arasındaki 15 kilometrelik ormanlık alanın yol kenarındaki kuru otları biçildi. Çok güzel oldu. Ancak biçilen otlar küme küme yapılarak bırakıldı. Şu anda bu otlar tehlike saçıyor. Yoldan geçen bir sürücü izmarit atsa geçen yıllarda olduğu gibi yine hektarlarca ormanlık alanın yanmasına neden olur. ” diye uyarıda bulundu





Şehitler Caddesi sürekli çöp içinde

Köşemizi arayan Semih Karatay, Alsancak Stadyumu önündeki çöp konteynerlerinin günün her saatinde hep dolu olduğunu bildirdi. Okurumuz, “İzmir’in trafik yoğunluğunu taşıyan Alsancak Şehitler Caddesi’nden her geçişimde stad önündeki çöp konteynerlerinin ağzına kadar dolu olduğunu ve yerlerde çöplerin uçuştuğunu görüyorum. Hiç yakışıyor mu? Allah aşkına, günün her saatinde bu konteynerleri çöple dolduran işyeri sahipleri niçin uyarılmıyor? İzmir’in trafik açısından en yoğun caddesinden her gün on binlerce araç geçiyor ve bu rezilliği istemeye istemeye görüyor. Çöp konteynerlerinin kaldırılmasını ve çirkinliğin görülmeyeceği bir yere alınmasını öneriyorum. Çünkü bu rezilliği görmek istemiyoruz” diyor.



Lağım patlağı onarılmadı

Bostanlı’dan arayan Satı Ercan, “Trafik Eğitim Durağı yanından pazaryerine girişte bir lağım patlağı 15 gündür duruyor. Taşan pis sular her araç geçişinde etrafa dağılıyor; yayalar da pis suları evlerine kadar taşıyor. Lağım patlağının yakınında bir dönerci ve simitçi de satış yapıyor. Avrupa’da salgınlar yüzünden ölenlerin olduğu şu günlerde, lağım patlağının bir an önce onarılmasını ve bu bölgenin ilaçlanmasını istiyoruz” dedi.



Hatay Üçyol seyyar satıcıların işgalinde

Konak Hatay Üçyol ve Betonyol sakinleri dertli mi dertli. Okurlarımız bakın ne diyor: “Hatay Üçyol Metro Durağı ile Betonyol civarı seyyar satıcılar ile akşam saatlerinde de işportacıların işgaline uğruyor. Bunlar yetmezmiş gibi kaldırımların neredeyse tamamı araç parkı olarak kullanılıyor. Özellikle akşam saatlerinde bunların yüzünden araç trafiği kilitleniyor.”





Belediyemiz Akarca ile de ilgilensin

Seferihisar Akarca Koyu sakinleri Seferihisar Belediyesi’nin semtleriyle ilgilenilmediğinden dert yandılar. 14 Evler sakinlerinden bir okurumuz bakın ne dedi: “Belediyemiz bizim semtimizle nedense pek ilgilenmiyor. Özellikle sahile yakın yerlerdeki yollar delik deşik oldu. Su ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı, kazılan yerler dolduruldu ama asfaltlanmadı”



Çeşme’nin Pırlanta Plajı çok bakımsız!

Çeşme Çiftlikköy’den arayan onlarca okurumuz sahil kesiminin düzenlenmesini istediler. Okurlarımız, “Gözden ırak olunca hizmetten de ırak oluyor. Pırlanta Plajı ve çevresi ne yazık ki bakımsız. Ilıca Plajı’ndaki gibi düzenlenmesini, tuvalet ve duş yerleri tanzim edilmesini istiyoruz. Ayrıca hafta sonu için araç parkı tahsis edilip bölgenin düzene sokulmasını istiyoruz. Sörfçüler için de yer yapılmasını öneriyoruz” diyorlar.



Elektrik kesintileri ne kadar sürecek?

Çiğli Egekent 8849 Sokak sakinleri, “Son günlerde elektriklerimiz sık sık kesilmeye başladı. Aniden kesilip tekrar geldiğinde ise elektrikli ev aletlerimiz titreyerek çalışıyor. Bu ani kesinti ve elektrik gelmeleri yüzünden ev araçlarımız zarar görecek. Elektrik kesintileri neden kaynaklanıyor ve daha ne kadar bu sıkıntımız devam edecek?” diye soruyorlar.



