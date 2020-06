Başkan Kocaoğlu’na teşekkür ediyoruz

Çiğli EVKA- 5 Mahallesi Muhtarı Bilal Çetin mahalle halkı adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ettiği betirttikten sonra nedenini şöyle dile getirdi:



Yedi yıllık eziyet sona erdi

“Kemal Hocam, mahallemizin 7 senedir ele alınmayan toprak içindeki yollarını köşenizde defalarca dile getirmiştiniz. Öncelikle size sorunumuza sahip çıktığınız için minnet borçluyuz. EVKA- 5 Mahallesi yıllarca hizmetlerden mahrum edildi. Şu anda hizmetler gelmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önce altyapı altyapı sorunlarını çözümledi, yollarımızı ondan sonra ele aldı. Özellikle Anadolu Caddesi ile EVKA- 5 bağlantılı yol yıllarca toprak ve bozuktu. Yazın tozdan, kışında çamurdan geçilmiyordu. Hele hele sokaklarımız köy yollarından farksızdı. İZBETON A.Ş. önceki hafta tüm ekipleri ile birlikte mahallemize gelerek önce 8809 Sokak, yani Ahmet Yesevi Bulvarı’nı ve 8927/3 Sokağı düzenledi, sonra da asfalt kaplamalarını yaptı. Artık Anadolu Caddesi ile EVKA-5’i birbirine bağlayan bozuk ve toprak yolumuz kalmadı. Bu nedenle mahallem halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar ile mahallemiz modern bir görünüme kavuşarak Karşıyaka ve Bornova gibi yaşanır hale gelecek. Tabii sokaklarımızın da asfaltlanmasını bekliyoruz. 15.000 kişinin yaşadığı mahallemize hem Büyükşehir’in hem de Çiğli Belediyesi’nin sahip çıkacağına inanıyoruz. Ayrıca çocuklarımız için oyun alanları ile parklar ve sosyal tesislerin de yapılmasını istiyoruz.”



BU ÇİRKİNLİKLER İZMİR’E YAKIŞMIYOR!

Di­le ge­ti­re­ce­ği­miz çir­kin­lik­ler Al­san­cak, Umur­bey ve Ege ma­hal­le­ri­nin or­ta­sın­da bu­lu­nan Al­san­cak Stad­yu­mu ile çev­re­sin­de ya­şa­nı­yor. Ama ne çir­kin­lik­ler.

Şi­ka­yet­ler şöy­le: Her fut­bol kar­şı­laş­ma­sı ve son­ra­sın­da Al­san­cak Stad­yu­mu çev­re­si çöp ve pis­lik­ten (Ge­nel tu­va­let gi­bi kul­la­nıl­dı­ğı için olu­şan pis­lik) ge­çil­mi­yor. Stad gö­rev­li­le­ri maç son­ra­sın­da sta­dın içi­ni ter­te­miz ya­pı­yor­lar. An­cak, sta­dın çev­re­si maç son­ra­sı hat­ta er­te­si gü­ne ka­dar yan­sı­yan çöp ve pis­lik­ler ile baş­ba­şa ka­lı­yor. İz­mir­li­ler, “Maç son­ra­sı he­men ni­çin te­miz­len­mi­yor da er­te­si gü­ne bı­ra­kı­lı­yor?” di­ye so­ru­yor.

Bir başka şi­ka­yet­ ise şöy­le: Al­san­cak Sta­dı kar­şı­sın­da bir ge­ce ku­lü­bü açıl­dı. Gü­zel de ol­du. Çün­kü sem­ti­mi­ze can­lı­lık ka­zan­dır­dı. An­cak, ku­lü­bün yo­ğun ça­lış­tı­ğı cu­ma ve cu­mar­te­si ge­ce­le­ri, özel­lik­le müş­te­ri bek­le­me­ye ge­len tak­si­ci es­na­fı ile ba­zı müş­te­ri­ler, Al­san­cak Sta­dı’nın ana yol üze­rin­de­ki se­yir­ci gi­riş­le­ri ile du­var­la­rı­nı umu­mi tu­va­let gi­bi kul­la­nı­yor­lar. İz­mir­li­ler, “Si­dik ko­ku­sun­dan gen­zi­miz tı­ka­nı­yor. Özel­lik­le pa­zar­te­si sa­bah sa­at­le­rin­de bu yol­da­ki id­rar ko­ku­sun­dan ve si­dik iz­le­rin­den geç­mek zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Her haf­ta bu re­zil­li­ği ya­şa­yo­ruz” di­ye dert ya­nı­yor.



Çöp için­de bir semt

Al­tay ta­raf­tar­la­rı ile stad gö­rev­li­le­ri de şun­la­rı di­le ge­ti­ri­yor: “Haf­ta so­nu maç iz­le­me­ye gel­di­ği­miz­de id­rar ko­ku­suy­la sta­da gi­ri­yo­ruz. Böy­le re­zil­lik olur mu? Ge­ce ku­lü­bü açıl­ma­dan ön­ce böy­le şey­ler ya­şa­mı­yor­duk. Bu­nun için ön­lem alı­na­maz mı? İz­mir, Tür­ki­ye’nin çağ­daş ken­ti ve Al­san­cak da en mo­dern semt­le­rin­den ama bu gö­rün­tü­ler üzün­tü ve­ri­ci. İz­mir’e hiç mi hiç ya­kış­mı­yor.”

Ko­nu­yu Ko­nak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­kan Tar­tan ile Ge­ce ku­lü­bü ‘Lo­u Ja­in’ yet­ki­li­le­ri­nin dik­ka­ti­ne su­nu­yo­rum.







Anıtın önündeki kumu, kimse görmüyor mu?

Güzelbahçe ile Narlıdere arasındaki Uğur Mumcu Anıtı’nın önündeki kum yığını 2 aydır kaldırılmadı. Acaba burada çalışma yapan ekip bunun farkında değil mi? Uğur Mumcu’nun anısına hakaret olması bir yana yol kenarındaki bu kum yığıntısı çirkin görünüyor. Kum ya kaldırılsın, ya da ne yapılacaksa yapılsın. CEMAL ÇAYLIK



Kimbilir kaç TL isteyecekler ?



Bornova’daki Veterinerlik Araştırma’dan emekliyim. 3 çocuk babasıyım ve ikisi üniversite, biri de lise mezunu. Üçü de işsiz. Emekli maaşımla geçinmeye çalışıyoruz. 60 yaş kartı konusunda ben de şikayetçiyim. Geçen yıl 175 TL verdim ve 750 kontör yükledim. Bir yılda bitirmemiz isteniyor. 750 kontör bitene kadar kullansak da sonra işlem yaptırsak olmaz mı? HALİT TURAN



Alaybey Vapuru is çıkarıyor

Karşıyaka ile Konak arasında sefer yapan Alaybey Vapuru’nun bacasından koyu duman çıkıyor. Hava durgun olduğunda da dumanla birlikte çıkan is başımıza yağıyor. Ayrıca sahilde zaman zaman temizlik yapılıyor. Acaba bu işi yaptıranlar işçilerinin denetliyorlar mı? Çünkü, bu işçiler, ellerinde ve ağızlarında sigara ile çalışıyorlar. MURAT KARABACAK



İZSU su saatimi habersiz değiştirdi

Konak 816 Sokak Önder Apartmanı’nda oturuyorum. İZSU haberimiz olmadan ve hiçbir bilgi vermeden su saatimizi değiştirmiş. Bedeli faturamıza eklenmiş. Bunu ödeyecek gücümüz var mı, yok mu sorgulamadan böyle bir iş yapılması ne derece doğru? İZSU bu tür işlemleri önceden abonesine duyursa da biz de ona göre önlem alsak olmaz mı? ALİ ÖZER



VATANDAŞIN SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNDU

6432 Sokak temizlendi

26 Kasım 2010 Cuma günkü köşemizde “Sokağımız hep pislik içinde” başlıklı bir şikayeti değerlendirmiştik. Karşıyaka Yalı Mahallesi 6432 Sokak sakinleri sokaklarının çöp ve pislik içinde olduğunu belirterek, “Sokağımız hem pazaryeri, hem de Yalı Camii civarında. Ayrıca bir de market var. Çok işlek olan sokağımız hep çöp içinde kalıyor ve ne yazık ki temizlenmiyor. Çöpler rüzgarla birlikte evlerimizin içine kadar giriyor. Belediyemizin sokağımızı sık sık temizletmesini bekliyoruz” demişlerdi. Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü de, ihbarımızı değerlendirerek konuyu Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne iletmişler. Sokataki çöpler, molozlar ve atıklar temizlenenerek şikayet giderilmiş. Sokak sakinleri adına Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.