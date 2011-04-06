Başkan Kocaoğlu tam İzmirli olmuş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu dün “7 yılda İzmir’de neler değişti?” başlıklı bir basın toplantısı yaptı. Başkan Kocaoğlu’nu toplantı sonuna kadar izledim; ilk defa bir İzmirli ve İzmir’i içine sindirmiş bir kişi olarak gördüm. Hatta doğma büyüme İzmirli geçinen ve onunla övünen birçok kişiden daha İzmirliydi dün. Tavırları ne yaptığını bilen, kararlı ve oldukça mütevazıydı. Başkan Kocaoğlu’nda dün 7 yılda birşeyleri başarmış olmanın huzurunu gördüm. Kocaoğlu, 7 yılda İzmir’de nelerin değiştiğini bir kitapçıkta topladığı için onları açıklamak ve onlarla övünmek yerine, 2017 yılına kadarki hedeflerini; özellikle de İzmir’i bir tasarım kenti yapma projesini anlattı. Başkan Kocaoğlu ile tanışıklığımız 1980’li yıllara dayanıyor.

Aziz Kocaoğlu ve eşini Bornova’da, Prof. Dr. Ercan Kızılay, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, işadamı Erdoğan Kırmızı ve Mete Tataroğlu gibi ortak arkadaşlarla birlikte yaptığımız geziler sırasında işkolik bir kişi olarak tanıdık. O tarihlerde düzenlediğimiz Tire Kaplanköy ve Spil Dağı gibi yerlere gitmek için Kocaoğlu’nu Bornova Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki işyerinden adeta sökerek alırdık. Çalışkan, titiz ve dürüst bir kişiliğe sahip olan Kocaoğlu’na “Atom Karınca” lakabını takmıştık. Dün de Başkan Kocaoğlu “Atom Karınca” gibiydi.



Mega köy İzmir



Başkan Kocaoğlu dün birşeyi gözünden kaçırmış olacak ki, aşağıda konu ile ilgili tek kelime etmedi. Hepimizin bildiği gibi İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. İzmir’in çok geri kaldığını, mega köy olduğunu söyleyen o kadar çok sivri zekalı kişi türemeye başladı ki son zamanlarda. Hatta Türkiye’de birçok ilin İzmir’i geçtiğini (!) söylemek gibi bir zevzekliği de ediyor bu kişiler. İlginç olan da genel seçimin gündemde olduğu şu günlerde birçok İzmirli de bu söylemlere inanıyor. Oysa, “Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm Konferansı”nın iki yıl süren çalışmaları sonucunda “Gelişmişlik” sıralamasında 81 il içinde İzmir birinci.

CHP içindeki Aziz Kocaoğlu muhalifleri ile AK Parti İzmir Milletvekillerinin seçim çalışmaları sırasında “Modern kent” diye örnek verdikleri ve ağızlarından düşürmedikleri Ankara ikinci, Eskişehir üçüncü geldi. Hükümetin hiçbir şeyi esirgemediği İstanbul, 81 il arasında ancak 6’ncı olabildi. Peki, “Fuarlar, kongreler ve turizm kenti İzmir” turizm sıralamasında kaçıncı sırada dersiniz? Dördüncü sırada yer alıyor. İlk sırada Antalya, onu İstanbul ve Muğla takip ediyor.

“İzmir gelişmiyor ve değişmiyor” diyenlere bu kadarı yeter galiba.

Bu da benden Başkan Kocaoğlu’na katkı olsun. Bence İzmir çok iyi bir yolda. Kocaoğlu’na köstek olmak yerine destek olalım, çünkü sonunda İzmir ve İzmirliler kazanacak.

