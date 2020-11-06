Başkan Soyer’e ve ekibine minnettarız

30 Ekim’de saat 14.51’de meydana gelen depremde, Bayraklı’da yıkılan bir apartmandan sağ kurtulan iki okurumuz, yaşananların tümünü yakından gözlemlediklerini dile getirdi

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren 4 gün boyunca çalışmaların tamamını izlediklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli işler yaptığını ve bu süreci şimdiye kadar Türkiye’deki depremlerde görülmeyen bir düzen ve organizasyon içinde yönettiğini söyleyen okurumuz, tespitlerini şöyle aktardı: “Belediyemiz ilk gün, hem de hava kararmadan yıkılan binamızın yanında tüm imkânlarıyla seferber oldu. Hemen çadırlar kuruldu. Uyku tulumu, battaniye, çay-kahve, çorba ve yemek dağıtıldı. Depremzedelere neye ihtiyaçları olduğu soruldu; seyyar tuvaletler, çamaşırhaneler kuruldu. Yakınlardaki spor salonlarının banyoları kullanıma açıldı. Polisimiz ve Jandarmamız da bölgeyi kontrol altına aldı.”

‘Psikolog abla’

Okurumuz, İzmir, İstanbul, Ankara Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm Türkiye’den gelen AKUT, İtfaiye, sağlık ve sosyal hizmet birimleri görevlilerine teşekkür ettiklerini belirtti, şu noktalara değindi: “Özellikle de İzmir’in ilçe belediye başkanları ile çalışanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz. Biz, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerindeki yıkılan ve hasarlı evlerini terk ederek 5 gün boyunca çadırlarda yaşarken çalışmaları yakından izledik. İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri ile başkanlarını yakınımızda görmek bize acımızı unutturdu. AFAD, Kızılay, Jandarma Kurtarma, belediyelerin ve kamu çalışanlarının, AKUT, GEO, ANDA, Türkiye Dağcılık Federasyonu, İHH, AKDF gibi onlarca dernek mensubu ile bazı özel şirketlerin gönüllü arama-kurtarma ekipleri omuz omuza çalıştı. Mutfaklarda üç öğün sıcak yemek sunuldu. Merkezi bir çadırda çocuk bahçesi kuruldu, çocuklar için psikolog ablalar görevlendirildi. Kadın, erkek ve çocuklara kurulan stantlardan giyim eşyası verildi. Seferihisar’dan mandalina, Isparta’dan elma getiren çiftçiler dağıtım yaptı. Pastaneler ikramda bulundu, veterinerler hizmetteydi. Kurtarılan can dostlar da Doğal Yaşam Parkı’nda misafir edildi.”

Neler yapılacak?

3 hafta içinde konteyner kent oluşturulacak. Kalıcı konutlar, 6 ayda tamamlanacak. Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlar, kamu kuruluşlarının sosyal tesisleri, TCDD’nin yataklı vagonları ve İzmir Otelciler Derneği’ne bağlı bazı oteller depremzedelere tahsis ediliyor. Seyrek Bizim Yaşam Sitesi’nin sahipleri Kenan ve Sırma Özenir Gök (0530 606 00 57), 15 adet 1+1 daireyi kira bedeli almadan evi yıkılanların kullanımına sunuyor.