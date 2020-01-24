Belediye, kaldırıma otoparkı yasakladı

Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu ilçede Belediye Başkanı Erhan Kılıç, araç sayısının her geçen gün arttığını bu nedenle kaldırımlara park yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Amaç, yaya güvenliğini sağlamak...

Yeni formüller üreterek trafik düğümünü kökten çözmek için adımlar atan Buca Belediyesi, yaya trafiğine engel olan unsurlar için çalışmalara hız verdi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dokuz aydır kaldırımları ürünleriyle işgal eden esnafla mücadele etmenin yanısıra Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı kurdukları özel denetim ekibiyle araç park edilmesini de engellediklerini, bu projeyi, “Kaldırımları sahiplerine teslim ediyoruz” sloganıyla başlattıklarını dile getirdi.

Önce uyarı, sonra ceza

Yaya yoluna ve kaldırıma park edilen araçların, vatandaşı zor durumda bıraktığını söyleyen Başkan Kılıç, “Kaldırıma araç park edilmesi yayalarla bilrlikte kaldırımlara da zarar veriyor. Bordür taşları kırılıyor ve çökme oluyor. Ayrıca engelli, yaşlı ve bebek arabalı vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. İlçemizde artan araç sayısı ile birlikte parkyeri sıkıntısı çekiliyor. Özellikle ilçe merkezimizde sıkıntı had safhada” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projemizi ‘kaldırım otoparkına son’ sloganıyla başlattık. Belediye olarak, kaldırımları hak sahipleri olan yayaların güven ortamında kullanmaları için yasaların bize verdiği sınırlar çercevesinde uyguluyoruz. Ekiplerimiz, kaldırım işgali yapan araçları önce kayıt altına alıp fotoğrafladıktan sonra uyarıyor. Daha sonra ‘5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ gereği bu araçlara ceza kesiyoruz. Kaldırıma özellikle engelli geçiş yerlerine araçlarını park ettirilen araçlar, 395 lira para cezasına çarptırılıyor. Yaya haklarına saygılı olmaları konusunda çıkan yasayla birlikte sürücülerin bu konuda da anlayış göstermelerini istiyoruz.”

İdari para cezası var

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesine göre yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarına araçlarını park eden sürücülere para cezası uygulanıyor. Ayrıca idari para cezası ile birlikte, ihlali gerçekleştiren sürücülerin ehliyetine de 10 ceza puanı işleniyor. Yaya yoluna park edilmiş araçlar, trafik zabıtası tarafından kaldırılıyor. Kaldırılan aracın, kaldırılma işlemine ait masrafı ödenmeden araç teslim edilmiyor. Bunların dışında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-n maddesinde geçen ‘yönetmelikte belirtilen haller’ dışında yaya yollarında araç park etmek yasaktır.

Oybirliğiyle kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, geçen hafta yaptığı toplantıda İmar Yönetmeliği Taslağı’nı oybirliğiyle kabul etti. Taslak, onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek. Çalışmalarına Şubat 2018’de başlanan taslak, Haziran 2019’da Belediye Meclisi’nce kabul edildi ve onaylanmak üzere bakanlığa gönderildi. Ancak yargı kararıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde değişiklik yapıldığı için bakanlık, Temmuz 2019’da taslağın yeniden düzenlenmesini istedi. Büyükşehir, 14 ilçe belediyesi, TMMOB’ye bağlı meslek odaları, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Eylül 2019 ile Aralık 2019 arasında 12 toplantı yapan Büyükşehir, taslağı yeniden hazırladı.