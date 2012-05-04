Belkahve’den köye giriş istiyoruz







Kavaklıdere köyü İzmir’in doğusunda, Bornova’ya bağlı ve ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bir yerleşim. İki bin nüfuslu köy halkının çoğunluğu İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki sanayi bölgelerinde çalışarak yaşamlarını sürdürüyor. İzmir’in Belkahve bölgesinde bulunan köy halkı 2 yıla yakındır isyanda. Özellikle Kemalpaşa ve Turgutlu’daki sanayilerde çalışan köylüler Belkahve inişinde kapatılan köye girişlerden dertliler. Kavaklıdere Köyü Muhtarı Yunus Baycan ve köy halkı bakın ne diyor: “İki yıla yakın süredir İzmir’in trafik kazaları açısından kara noktası Ambarlar Kavşağı’nda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü kavşak çalışması nedeniyle Belkahve inişinden köyümüze araçla ve yaya olarak girişi kapattı. İki yıla yakın süredir özellikle yaya girişleri konusunda trafik kazaları yaşandı ve köy halkından en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Biz köy halkı olarak Belkahve’deki Atatürk Anıtı civarından köyümüze hem yaya geçişleri, hem de araç girişleri için alt veya üst geçit yapılmasını istiyoruz.”



İşletmeler de mağdur

Belkahve Atatürk Anıtı yanındaki İzmir İl Özel İdaresi’ne ait Mavi Yeşil Restoran, 30-35 yıllık Çıtak Restoran ve Kafe ile Nil Restoran sahipleri de aynı konuda dertliler. İşletme sahipleri bakın ne dediler: “Ambarlar Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle işletmelerimize hizmet veren kavşa k kapatıldı. İki yıla yakın süredir bu yüzden binlerce müşterimizi kaybettik. Sıkıntımızı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım’a da aktardık. Bakanımız, ‘Kavşak çalışması tamamlandıktan sonra çözüm üreteceğiz’ dedi.





Çeşme Otoyolu arkası moloz ve çöp dolu



Çevre konusunda duyarlı bir okurumuz “Ormandaki çöplük” başlıklı aşağıdaki şikayeti görüntüleyip köşemize gönderdi. Okurumuz bakın ne diyor: “Ne kadar uyarırsak uyaralım, ne kadar takip edersek edelim duyarsızlığı önleyemiyoruz. Şu hale bakın; bu sefer ki çöp faciası bir ormanda karşıma çıktı. İzmir-Çeşme Otoyolu’nda Çeşme istikametinde yer alan akaryakıt istasyonunun hemen arka tarafında bulunan ormanlık alanda ailemle birlikte yürüyüş yaptık. Ancak, üç değişik yerde moloz ve çöp birikintilerini görünce gözlerimize inanamadık ve hemen fotoğraflarını çekip size gönderdik. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri temizlik yaptırıyorlar. Ancak, kontroller aralıklı olunca böyle oluyor. Lütfen yetkilileri bir kez daha uyarın da çöp ve moloz atanları uyarsınlar ve atılmaması için önlemler alsınlar.”





Trafik levhaları yine delik deşik





Son yıllarda ülkemizde artan silahlanma sonucunda ortak kullanıma sunulan ürünler içinde en çok zarar gören trafik levhaları olduğu iletildi. Köşemizi arayan okurlarımız, “Son yıllarda otoyollarda ve tenha yollardaki trafik levhaları delik deşik. Özellikle geceleri bu levhalar hedef tahtası gibi kullanılıyor, bazı levhalarda sprey boyalarla boyanıyor. Çok yerde de levhalar çalınıyor. İyi de yetkililer gerek otoyollarda gerekse devlet ve il yollarına niçin kamera sistemi kurmuyorlar?” diye soruyorlar.







Hurdacılar çok gürültü yapıyor