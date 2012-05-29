Belkahve’den köye giriş istiyoruz

Belkahve Mevkii’nde kavşağın kaldırılmasından dolayı, çevre köylerdeki halk zor duruma düşüyor

Kavaklıdere köyü İzmir’in doğusunda, Bornova’ya 7 kilometre uzaklıkta bir yerleşim yeri. İki bin nüfuslu köy halkının çoğunluğu İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki sanayi bölgelerinde çalışarak yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Belkahve’deki bulunan köy halkı 2 yıla yakındır isyanda. Özellikle Kemalpaşa ve Turgutlu’daki sanayi kuruluşlarında çalışanlar daha çok dertli.

Kavaklıdere Köyü Muhtarı Yunus Baycan ve köy halkı Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun’a iletilmek üzere şöyle seslendiler: “İki yıla yakın süredir İzmir’in trafik kazaları açısından kara noktası Ambarlar Kavşağı’nda Karayolları kavşak çalışması nedeniyle Belkahve inişinden köyümüze araçla ve yaya olarak girişi kapattı. İki yıldır özellikle yaya geçişlerinde trafik kazaları yaşandı ve köy halkından en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi de yaralanarak sakat kaldı. Kavaklıdere köy halkı olarak Belkahve’deki Atatürk Anıtı civarından köyümüze hem yaya geçişi hem de araç girişi için alt ve üst geçit yapılmasını istiyoruz.”





Müşteri kaybettik

Belkahve Atatürk Anıtı yanındaki İzmir İl Özel idaresi’ne ait Mavi Yeşil Restoran, 30-35 yıllık Çıtak Restoran ve Kafe ile Nil Restoran sahipleri de aynı konuda dert yandılar. İşletme sahipleri bakın ne dediler: “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Ambarlar Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle işletmelerimize hizmet veren kavşağı trafiğe kapattı. İki yıla yakın süredir bu yüzden binlerce müşterimizi kaybettik. Bu sıkıntımızı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sn. Binali Yıldırım’a da aktardık. Bakanımız da bize, ‘Kavşak çalışması tamamlandıktan sonra çözüm üreteceğiz’ dedi. Ancak bugüne kadar hiçbir gelişme olmadı. Düğünler ve hafta sonu sezonu başladı. Ancak biz giriş çıkış konusunda büyük sıkıntı çekiyoruz. İnsanlar kilometrelerce gidip ya Kemalpaşa alt geçitinden, ya da Ambarlar Kavşağı’ndan dönüş yaparak gelip gidiyorlar.

Belediye ihbarları değerlendirmiyor

Çevresine ve yaşadığı kente duyarlı okurlarımızdan Hakan Kırılmaz belediye yetkililerine seslenerek, ilettiği ihbarların değerlendirilmediğini şöyle ifade etti: “Ben Karabağlar ilçesi Araphasan Mahallesi sakiniyim. Sizlere kentimizdeki çarpıklıkları ve yanlışları içeren onlarca e-mail attım. Ancak, hiçbir ihbarımı maalesef hallettiğinizi görmediğim gibi, zahmet edip e-mail ile geri dönüşünüz bile olmadı. Ben yaşadığım çevreme duyarlı ve araştırmacı biriyim. Sizlerin dışında ülkemizin çeşitli kademelerine de konularıyla ilgili iletilerim oldu; hepsinden olumlu veya olumsuz, kısa zamanda cevap aldım. Onun için yeni bir belediye olarak sizlerin almanız gereken daha çoook yol var. İnşallah bundan sonra duyarlı olursunuz.”

06 K 3737 plakalı araç hala kaldırılmadı

Karabağlar Araphasan Mahallesi’nden Hakan Kırılmaz, 239 Sokak’taki terkedilmiş araç ile bir kez daha uyarıda bulundu. Okurumuz, “8 no’lu apartman önündeki 06 K 3737 plakalı araç halen duruyor. Çürük ve camları kırık bu aracın sahibi bilinmiyor. Aracın buradan kaldırılması için her yeri aradık. İlgilenen olmadı. Mahallemiz çocukları bu araçta oyun oynuyorlar. 3 ay önce Bornova Manavkuyu’da bir çocuk, terk edilmiş böyle bir aracta oynarken yanmıştı. Korku içindeyiz” dedi.

Açıkta unlu mamül aldım zehirlendim

Geçenlerde sabahleyin işe giderken Konak Meydanı Bahribaba Otobüs Durakları’nın olduğu yerde bir seyyar satıcıdan aldığı unlu mamülü (Boyoz) yiyen okurumuz bakın neler anlattı: “Geçen sabah camekanlı bir seyyar satıcıdan aldığım boyozu yedikten bir süre sonra sancılandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdü ve miğdem yıkandı, serum takıldı ve dört saat kadar hastanede tedavi altında kaldım. Ne olduğunu sorduğumda doktorlar, ‘Gıda zehirlenmesi’ dedi. Çay ile iki adet boyoz beni bu hale getirdi. Her zaman bilinen yerden aldığım boyoz ve gevreği bu kez sokaktaki bir seyyar satıcıdan aldım. Belediye denetimli camekanlı satıcılar açıkta toz ve egzoz içinde satış yapıyorlar. Bunlarla niçin mücadele edilmiyor?”

Sokak düğününde kaçak elektrik kullanılıyor

22 Mayıs 2012 Salı günkü köşemizde “Gürültüden dertli İzmirliler kent yöneticilerine soruyor: Sokakta düğün yasak değil mi?” başlığı ile Bayraklı Org. Nafiz Gürman Mahallesi sakinlerinin sokak düğünleri konusunda şikayetlerini dile getirmiştik. Önceki gün aynı mahalleden arayan bir okurumuz şunları söyledi: “Sokak düğünleri konusunda oldukça dertliyiz. Ancak buradaki en önemli bir çarpıklık da, kaçak elektrik kullanılması. Düğün organizasyonlarını yapanlar hava karardıktan sonra pazaryeri civarında havai elektrik tellerine kanca atarak kaçak elektrik kullanıyorlar. Bunu biz defalarca GEDİZ Elektrik ilgililerine ilettik. Tabii ne gelen ne de müdahale eden oldu. Yetkililerin bu konuyu da araştırmalarını istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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