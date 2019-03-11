'Benim aracım alındı diğeri bırakıldı!'

Vatandaşlar, “İzmir Trafik Vakfı”na ait çekicilerin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UKOME tarafından park yasağı konulan yerlerde, bazı araçları niçin çekmediğini öğrenmek istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çekicilerin yetkisizlik nedeniyle çalışmaları bırakması sonrası İzmirli işadamlarının Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurdukları ‘İzmir Trafik Vakfı’nda görev yapan çalışanların zor durumda kaldıkları bildirildi. Kent içinde “Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlere” bırakılan araçların çekilmesi sırasında sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Özellikle aynı cadde ve bulvar üzerinde park yasağına uymayan bazı araçların çekilmediği, hatta günlerce aynı aracın aynı yerde park ettirilmesine göz yumulduğu ifade edildi.

Hepsi güvence altında

Gelen bu şikayetler üzerine yaptığım araştırma sonunda, park yasağı bulunan yerlerdeki çekilemeyen araçların sahiplerinin bazı üst düzey yönetici ve siyasiler ile yakınlarının olduğu, telefonla gelen talimatlar üzerine araçların çekil(e)mediği belirtildi. Gelelim bu konuda uygulanması gereken yasaya. Yasa bakın ne diyor: “İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından yasak yerlere park eden araçlar, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine göre yapılıyor. Uygulanması ise bu yasaya bağlı olarak hazırlanan yönetmeliğin 121 ve 122. maddelerine dayanarak trafikten, sahipleri tarafından teslim alınıncaya kadar men ediliyor. 2015 yılından beri yürürlükte olan uygulama İzmir Trafik Vakfı’na ait çekiciler tarafından gerçekleştiriliyor. Çekilen araçlar muhafaza amaçlı olarak tekrar vakıf tarafından güvence altına alınan otoparklara yerleştiriliyor.”

Bu vakıf ayrıca, İzmir’de yangına müdahale, trafiğin açılması, doğal afetlerde müdahale, kamu talepli çeki hizmetleri ile alkollü araç kullananlara ait araçların çekilmesi işlemlerini de yürütüyor.

Trafik Vakfı’na ait otoparklar

Bostanlı Otoparkı: Bostanlı Mah. 2016/1 Sk. No:17 (İZBAN / Nergiz Durağı Arka Sokağı) KARŞIYAKA (0232) 330 30 97

Bornova Şehit Sabri Emir Otoparkı: Kazım Dirik Mah. 194 Sk. No:23 (Karayolları Viyadüğü Altı) (0232) 388 26 11

Alsancak Otoparkı: Umurbey Mah. 1502 Sk. No:20 (Havagazı Yanı)(0232) 4043500

Buca Otoparkı: Efeler Mah 309 sok no:44 (Seyfi Demirsoy Hastanesi Arkası) (0232) 259 09 29