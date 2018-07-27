Binlerce kişiyi işe yerleştirdi

Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 2010 yılından bu yana işverenle iş arayanları bir araya getirerek bu sonuca ulaştıklarını, engelli vatandaşların tamamına sahip çıktıklarını söyledi.

Bayraklı’da her kesimden vatandaşın yaşamsal her türlü ihtiyaçını karşılamaya çalışan Bayraklı Belediyesi, ilçedeki işsizlik oranını da azaltmak için de aralıksız çalıştıklarını bildirdi. 2010 yılından itibaren İŞ-KUR ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bu anlaşma nedeniyle binlerce kişiyi işe yerleştirdiklerini ve iş sahibi yaptıklarını söyledi. Ayrıca bu proje ile özellikle engelli vatandaşlardan iş isteyenlerin tamamına sahip çıkıldığını açıkladı.

‘Engelliler, CV bıraksın’

42 yaşındaki Emre Uyulmuş, engelli vatandaşlardan birisi. Bundan 6 yıl önce İzmir Kültürpark’ta gerçekleşen İŞ-KUR 1. İstihdam Zirvesi’ne katılmış. Fuarda çeşitli firmalara özgeçmişini bırakmış. Bu arada Bayraklı Belediyesi’nin projesini duymuş ve İŞ-KUR Masası’nda kaydını yaptırmış. Engelli kadrosunda işbaşı yaparak, yıllardır geçimini sağladığını söyleyen Emre Uyulmuş’a ulaştık ve işe nasıl başladığını sorduk, işte anlattıkları: “Bayraklı Belediyesi olmasaydı bugün halen işsizdim. Müracaat ettim ve çok kısa zamanda işe girdim. Şu anda işimi başarıyla sürdürüyorum. Fuarda kaydımı yaptırdıktan bir süre sonra cep telefonuma Bayraklı Belediyesi İşkur Masası’ndan toplu iş görüşmesi için çağrı mesajı geldi. Görüşmeler olumlu geçmiş olacak ki, bir makine fabrikasının engelli kadrosunda işbaşı yaptım. Halen görevimi meydancı olarak yürütüyorum. İş yerinin genel temizliğini, düzenlemesini yapıyor ve içecek servisinde bulunuyorum. Benim gibi engelli vatandaşların Bayraklı Belediyesi İŞKUR Masası’na CV vermelerini öneriyorum. 6’ncı yılıma girmek üzereyim. İşimi ve işyerimi çok seviyorum. Bayraklı Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

‘İşsizlik oranını en aza indirdik’

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Türkiye’de işsizliğin milyonlarla ifade edildiği bir dönemde ilçesindeki durumun da farklı olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlçemizdeki işsizlik oranını en aza indirmek için göreve geldiğimizden bu yana çalıştık ve halen devam ediyoruz. İŞ-KUR ile çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Belediyemiz sınırlı sayıda işçi alabiliyor. Ancak bize müracaat eden firmalara bugüne kadar binlerce vatandaşımızı yerleştirdik ve onları iş sahibi yaptık. Bu vatandaşların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Gerçek anlamda iş arayan, çalışmak isteyen binlerce kişiye iş bulmaya da devam ediyoruz.”

Doğalgaz niçin geç veriliyor?

BUCA Vali Rahmi Bey Mahallesi 137 Sokak sakinlerinden Saffet Ok yeni aldığı eve doğalgaz getirilmesi için İzmir Doğalgaz’a gidip abone olduğunu söyledi ve isteğini şöyle dile getirdi: “Buca 137 Sokak 3 numaralı evi aldık. Elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemlerimi tamamladım. Elektrik ve su işlemlerim 5 gün içinde tamamlandı ama doğalgaz için bana 90 gün gibi bir süre verildi. Çok uzun değil mi? Halbuki İzmir Doğalgaz abone olunması için reklam yapıp çağrıda bulunuyor. Biz abone olduk ama bana üç ay içinde kutunun konulacağı söylenmesi çok ilginç. Sokağımızda ve yan komşumda kutu var. Benim işlemim uzun da sürmez. Özellikle mutfak ve banyo konusunda mağdur oluyoruz. Mümkünse bir hafta içinde hattın çekilip binama kutunun konulmasını istiyorum.”