'Bir can kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmaktır'

‘Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!’ sloganıyla yola çıkan LÖSEV, vekâleten kurbanını kestirerek çocuklara et yediren, onların parasız tedavilerine katkıda bulunan, duyarlı gönül dostlarının bu yıl da desteğini istedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer, Kurban Bayramı kampanyaları için ‘Lösemili Çocukların Sesi’ olmak amacıyla hazırladıkları ve Türkiye geneline dağıttıkları basılı yayında, “2.300 TL asgari ücret alan 5 nüfuslu bir ailenin bugünün koşullarında geçinmesi mümkün değil. Bir de bu ailenin çocuğuna, bir gün lösemi teşhisi konulursa o an dünya başlarına yıkılır” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ailelerin lösemi gibi, tedavisi son derece pahalı ve 3 yıl süren bu korkunç hastalıkla nasıl mücadele edeceklerini düşünün. Baba işten ücretsiz izin alacak veya ayrılacak, lösemili çocuk annesiyle en az 6 ay hastanede yatacak, diğer kardeşlere kim bakacak? Çıkarken doktorları anne ve babaya diyecekler ki; aman eve gidince çocuğunuza iyi bakın, ayrı odada yatırın, her gün çarşafını ve çamaşırlarını değiştirin, protein açısından zengin gıdalarla besleyin, et yedirin. Peki anne ve baba ‘Doktor Bey, iyi güzel söylüyorsunuz da tüm bunları ben nasıl sağlayayım? Asgari ücretle geçinemezken bunları nasıl yapayım, neyle alayım? Diğer çocuklarımı aç mı bırakayım?’ derse ne diyeceksiniz. İşte böyle acı ve hüzün doludur bizim hikâyelerimiz. Yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip lösemili anne, baba ve çocukları ile büyük bir yaşam savaşı veriyoruz. Onları ayakta tutmak, her ay banka hesaplarına para yatırmak, evlerine düzenli et ve temel gıdaları götürmek, hijyenlerini sağlamak ve en önemlisi moral vererek hayata bağlamaktır LÖSEV’in işi.”

‘Arkamızda 82 mİlyon var’

Dr. Ezer, bu kadar zor işi başarırken yalnız olmadıklarını belirtti, “Arkamızda 82 milyonluk Türkiye var. Yanımızda her sene vekâleten kurbanını kestirerek et yediren, çocuklarımızın tamamen parasız tedavilerine, yaşam mücadelelerine destek veren LÖSEV gönüllüleri ve duyarlı gönül dostları var. Onların bu yıl da desteğini bekliyoruz. ‘Kurbanım gerçekten kesiliyor mu ve bağışım yerini buluyor mu?’ sorularınıza da gönül rahatlığı ile ‘evet’ diyebilen, en güvenilir kurumdur LÖSEV. ‘Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!’ temasıyla çıktığımız bu yolda, unutmayalım ki, bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir.”