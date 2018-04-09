Bitkisel atık yağı getir, ödülü götür

Yarışma, geçen yıllarda olduğu gibi, çevreye duyarlı gençler yetiştirmek, kirliliği önlemek ve geri dönüşüm bilincini oluşturmak adına düzenlendi. Okullar, topladıkları yağları 18 Mayıs 2018’e kadar firmalara teslim etmiş olarak belediyeye başvurabilecek.

Bir litresi bir milyon litre doğal su kaynağını kirleten bitkisel atık yağları toplamak ve ekonomiye kazandırmak için Bornova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, bu yıl da devam ediyor. Çocukların çevreye zarar vermeden yaşama anlayışını hayata geçirmek ve bu alandaki bilincini geliştirmek amacıyla tasarlanan bu çalışma, ‘Ortaokullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’ olarak düzenlendi. Yarışma, ilçe genelindeki tüm ortaokullar arasında yapılacak. Bornova Belediyesi’nden konuyla ilgili gelen bilgileri aynen aktarıyorum:

Sonuçlar Haziran’da

“Bu yıl düzenlediğimiz yarışma ile ücretsiz olarak toplanan bitkisel atık yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış firmalar tarafından biyodizel ve biyoelektriğe dönüşüm sektöründe kullanılacak. İlçe genelinde bulunan ortaokullar arasında organize ettiğimiz bu yarışmaya katılmak isteyen okullar, 18 Mayıs 2018 tarihine kadar topladıkları yağları, atık yağ toplama firmalarına teslim etmiş olarak belediyemize müracaat edecekler. Yarışmanın sonuçları Haziran ayı içindeki ‘Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen törende açıklanacak. Birinci olan okulumuza masa tenisi ve raket seti, ikinci gelen okulumuza ikişer adet futbol, basketbol ve voleybol topları, üçüncü okula ise üç takım badminton seti hediye edilecek. Bornova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu kampanyaya katılmak isteyen okullar, 999 29 29 numaralı telefondan 2204 ya da 2208 dahili hatları arayabilir, ayrıca ‘www.bornova.bel.tr’ adresinden de ayrıntılı bilgi alabilirler.”

Benim de tüm okurlarımıza önerim; sokağınızda ve mahallenizde ortaokul çocukları varsa, evinizde çıkan bitkisel atık yağları lütfen verin onlara, katılacakları yarışmada aldıkları ödülleri okullarına kazandırsınlar.

Yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelerdeki yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Karabağlar Vatan Mahallesi’nde başlatılan 4.4 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 2 kilometrelik atık su kanalı döşenecek. İZSU’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Karabağlar Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Yunus Emre, Adnan Süvari Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde yağmur suyu hattı devam ediyor; Vatan Mahallesi’nde de imalat çalışmaları var. 4.4 kilometrelik yağmur suyu hattı, Faruk Akar Karasu, Yunus Emre Caddesi ile 9061, 9077, 9089/1, 9105/2, 52/117, 52/172, 9105/4, 52/169, 9105/10, 9105/12, 9115, 9129, 9133, 9166, 9168/2, 9174/1, 9192, 9232, 9242 ve 9300 sokaklara, 2 kilometrelik atık su kanalı ise Faruk Akar Karasu Caddesi ile 9077 ve 177/9 sokaklara döşenecek. Bu yatırım, 5.9 milyon liraya mal olacak ve çalışmalar Temmuz ayında tamamlanacak.”

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