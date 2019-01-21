Biz bu sıkıntıyı daha ne kadar çekeceğiz?

“İZSU çalışanları, cadde ve sokaklarımızı kazıp onarmadan terk ediyor” şeklinde seslenen Ayrancılar sakinleri, gündelik yaşamlarının çileye döndüğünü, sokakların çamur deryası haline geldiğini söylüyor

55 bin nüfuslu Ayrancılar’da yaşayan halk, aylardır İZSU’ya telefonla ulaşamadıklarını ve şikâyet hattının da kapalı olduğunu iddia etti. İZSU tarafından yapılan altyapı kazıları sonrası bölgenin terk edildiği, mahallelerinin patates tarlasına dönüştüğü belirtildi. Ayrancılar’dan arayan vatandaşlar, İZSU’nun kazı çalışmalarını yarım bırakıp mahalleyi terk ettiğini, son yağışlarla birlikte kazılı olan sokakların, caddelerin, sosyal yaşam alanlarının ve işyerlerinin önünün çamur deryası haline geldiğini söyledi.

‘Ekip var, çalışan yok’

Her gün onlarca şikâyet aldığını söyleyen Ayrancılar İnönü Mahallesi Muhtarı Ahmet Evran şunları aktardı: “İZSU, mahallemizin kanalizasyon şebekesini değiştirdi, ardından İzmir Doğalgaz kazdı, Torbalı Belediyesi de asfalt kaplama yaptı. Ancak, kazılar devam etti ve mahallemizin durumu 6 aydır böyle. Vatandaşlar çok dertli. Yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz.”

Mehmet Keskin, “Ayrancılar’da yollarımız köstebek yuvasına döndü. 2.5 ay önce yolların asfaltlanması için ekipler geldi ama yağışlar nedeniyle yapılamadı” dedi.

Doğan Koçaş da, “Uzun yıllar sonra sokağımıza asfalt atıldı. Ancak, İZSU geldi ve kazı yaptı. Mahallemiz şu anda savaş alanına döndü. Yeter artık” diye dert yandı.

Elif Yılmaz da, “Yolların kazılması yüzünden yaz aylarını toz ve toprak içinde geçirdik, şu anda da çamur içinde yaşıyoruz. Bıktık artık. Taşınacağız” diye seslendi.

‘HALKIMIZ BİZİ SUÇLAMASIN’

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de , konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Ayrancılar’ı iki kez asfaltladık. İZSU, bu hizmetimizi görmezden gelip kazdı. Ki, bir koordinasyon içinde yürümesi gereken hizmetlerimiz ne yazık ki heba oldu. Yaptığımız çalışmalar bize ek masraf getirdi, vatandaşa da cezaya dönüştü. Araçların çamurda kaldığını, çocukların okula ulaşamadığını, esnafın çok zorluk çektiğini İZSU mutlaka görüyordur. Vatandaşlarımız mahalleyi bizim

bu hale getirdiğimizi düşünüyor olmalı. Halbuki son 3 yıldır İZSU ve ardından da İzmir Doğalgaz kazdı. Biz onardıkça onlar kazdı, biz asfaltladıkça onlar bozdu. Halkımız bunu bilsin istiyorum.”