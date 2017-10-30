Biz geleceğimize sahip çıkıyoruz

Dar gelirli ailelerin başarılı öğrencilerine verilen eğitim bursu desteğinin 7 yılda 7 bin 757 öğrenciye ulaştığını vurgulayan Başkan Karabağ, “Bu hizmet, ilçemizin eğitim seviy

Dar gelirli ailelerin başarılı öğrencilerine verilen eğitim bursu desteğinin 7 yılda 7 bin 757 öğrenciye ulaştığını vurgulayan Başkan Karabağ, “Bu hizmet, ilçemizin eğitim seviyesini yükseltiyor” dedi

Başlıktaki sözler, İzmir’in her geçen gün yenilenen ilçesi Bayraklı’nın Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a ait... Belediye olarak dar gelirli ailelerin başarılı öğrencilerine eğitim bursu desteğinin aralıksız olarak devam edeceğini belirten Başkan Karabağ, “2010 yılında başlayan uygulama kapsamında, günümüze kadar toplam 7 bin 757 öğrenciye maddi destek sağladık. İlk, orta ve lise öğrencilerini kapsayan bu projemizle bu yıl da 1113 başarılı öğrenciye, not ortalamasına göre destek olacağız” dedi. Karabağ, bu konuda şu bilgileri verdi:

Kayıtlar devam ediyor

“Not ortalaması 70-75 arasında olan öğrencilere 600, 75-80 arasına 700, 80-85 arasına 800, 85-90 arasına 900, 90-95 arasına 950, 95-100 arasında olanlara da 1000 lira destek sağlıyoruz. 2010 yılında 1195, 2011’de 950, 2012’de 999, 2013’te 984, 2014’te 1394, 2015’te 1122 ve 2016’da da 1113 başarılı öğrenci, burs alma hakkı kazandı. 2017-2018 dönemini kapsayan burslar için kayıtlarımız sürüyor. Semt merkezleri ile Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet veriyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi 0232 477 20 00 no’lu telefondan alınabilir. Bu burslarla birlikte Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (BAYSEM) ücretsiz kurslar da devam ediyor. Öğrenciler bizim geleceğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkarak onların başarılarına katkı sağlıyoruz. Onların bu katkıları değerlendirerek başarılı sonuçlar elde etmeleri, bizi son derece mutlu ediyor. En önemlisi de, ilçemizdeki eğitim seviyesi gün geçtikçe yükseliyor.”

1 UYARI

‘BAYRAKLI’ NİÇİN YOK?

BİR yıl önce Bayraklılı bir okurumuz sormuş ve biz de “Bayraklı levhası niçin kaldırıldı?” başlığıyla bir sorunu dile getirmiştik. Hafta başında Ankara’dan gelip Bayraklı’ya gitmek için yolu bulamadığını söyleyen bir okurumuz aradı ve bakın ne dedi: “Ankara-İzmir Karayolu’ndan Bornova’ya gelip Karşıyaka ve Çiğli istikametine döndüm. Bayraklı’ya gidecektim, ama levhasını göremedim. Bütün ilçelerin isimleri var, fakat ‘Bayraklı’ diye bir ibare yok. Bildiğim kadarıyla uluslararası yollarda mahalle adı yazılmaz, numara veya ilçe adı yazılır. Bayraklı ilçesinin silinip Cengizhan Mahallesi yazılmasının anlamı ne? Acaba ‘Bayraklı’ yazıp yanına ‘Cengizhan Mah.’ yazılsa olmaz mı?”

‘BU ARAÇ SÜRÜCÜSÜ CEZALANDIRILMALI’

BU görüntüyü çekip köşemize gönderen okurumuz, sözlerine “Her hafta İzmir-Kuşadası arasında seyahat ediyorum. Beni en çok rahatsız eden konu, sürücülerin araçlarının camını açıp şişe ve benzeri atıklarını hareket halindeyken dışarı atmalarıdır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu görüntüyü, İzmir-Aydın Otoyolu’nda çektim. Bu aracın sürücüsü, seyir halindeyken 10 dakika arayla 2 adet boş kola kutusunu aracın camından yola attı. Ayrıca, Selçuk-Kuşadası ayrımındaki trafik ekip aracını gördüklerinde de takılı olmayan emniyet kemerlerini taktılar. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, bölgemizde yolların temizliği için ekipleriyle uğraş veriyor. İyi de, hem Karayolları hem de İçişleri Bakanlığı Trafik Daire Başkanlığı bu konuda da bir çalışma yapıp yolların kirlenmesini engelleyecek yaptırım uygulasa çok iyi olur.”

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