Böyle rekabet olmaz olsun

İnternet kullanıcıları, bazı şirketlerce aldatıldıklarını iddia ediyor

İnternet kullanıcıları, bazı şirketlerce aldatıldıklarını iddia ediyor... Türk Telekom’un altyapısını kullanarak satış yapan bazı birimlerin, “Sözleşmeniz bitti” diyerek vatandaşları yanılttığı ifade edildi. Vatandaşlar, yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını istedi

İnternet kullanım imkanlarını sunan şirketlere bağlı bazı birimlerin arasında yaşanan rekabetin (!), son zamanlarda mağdur olan vatandaşların sayısında artışlara neden olduğu bildirildi. Bu kişilerin arasında Milliyet Ege Yazı İşleri Müdürü Muhittin Akbel’in de bulunması ve yaşadığı olayı anlatınca konunun hiç de boş olmadığı ortaya çıktı. Evinde internet hizmetini TTNet’ten aldığını belirten Akbel’in, insanları mağdur duruma düşüren, Türk Telekom’un altyapısını kullanan bir şirketten arayan kişinin kendisine, “Sözleşmeniz 1 Mayıs’ta bitti. Size ekonomik tarifelerimizi anlatmak, sözleşmenizi yenilemek istiyoruz” demesi üzerine bu kişi ile yaşadığı olayı bakın nasıl dile getirdi:

‘Makineli tüfek’

“Müşteri hizmetlerindeki görevli kız, çok net anlaşılır bir şekilde ‘Türk Telekom’ adını telaffuz ettikten sonraki kelimeleri, makineli tüfek gibi söyleyerek anlaşılmaz hale getirdi. Sandım ki Türk Telekom’dan arıyor!

Bana ısrarla sözleşmemin 1 Mayıs’ta bittiğini söyledi ve bana makineli tüfek gibi yeni tarifeleri anlattı. Bilmem kaç tane, film kanalı hediye edeceklerini bildirdi. TTnet’ten internet hizmeti aldığımı, Kablolu TV kullandığımı, memnun olduğumu, teklif ettiği sistemi istemediğimi söylesem de görevli ısrarlarını sürdürdü. Bugün sözleşme yenilenmezse, cezalı duruma düşeceğimi de belirtti. Ben de konuyu araştırmak istediğimi söyledim, ‘beni yarın arayın’ dedim, görüşmeyi bitirdim. 20 dakika sonra beni aynı kurumdan iki kişi daha aradı.

En son arayan, nereden aradığını anlaşılır şekilde söyleyince bende jeton düştü. Hemen TTnet’i aradım. Meğer bitti denilen sözleşmemin 4 Ağustos 2019’da biteceğini öğrendim. Ertesi gün, o firmadan beni arayan ve soran olmadı. Bu ne çirkin bir rekabettir? TTnet’teki müşteri temsilcisi, ‘Sizi rakip firmalardan biri mi aradı?’ diye sordu. Bu sorudan da anlaşılıyor ki, bu tür yalan dolanla müşteri kapma yarışı çok olmuş, canı yanan, benim gibi TTnet’i aramış.”

‘İyice araştırın’

Muhİttİn Akbel, vatandaşlara 850’li hatlardan gelen aramalarda müşteri hizmetlerinin anlattıklarını iyice anladıktan sonra, sözleşmeyi onaylamalarını, aksi takdirde söylenen bir yalana kurban gidebileceklerini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bu işin bir sorumlusu yok mu? Şirketlerin vatandaşı kazıklamak için yarışması hiç hoş değil. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bu tür şikayetlerin artmasına rağmen neden müdahale etmez?”

‘Aydınlatmalar bir aydır arızalı’

Vatandaşlar sokaklar karanlık olduğu için korkudan geceleri pencere ve kapılarını kapatıyor

Bu şikayet ve uyarı Karşıyaka Yalı Mahallesi sakinlerinden geldi. Okurlarımız bir aydır karanlıkta kaldıklarını belirterek şunları söylediler: “Burası Karşıyaka Yalı Mahallesi 6509 Sokak. Havalar ısındığından beri balkon kapıları ve pencerelerimiz açık olarak yatıyoruz. Ancak bir aydır korkudan kapı ve pencereleri açamıyoruz. Çünkü sokağımızdaki iki aydınlatma lambası bir aydır yanmıyor. Arızayı Karşıyaka GDZ Elektrik’in 369 79 80 ve sistemin 850 800 0186 numaralı telefonlarına bildirdik, galiba bize sıra gelmedi. Sokağımızdaki M1892-B7 ve M1892-B15 numaralı direklerdeki sokak aydınlatmalarımızın bir an önce onarılmasını istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...