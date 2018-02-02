Bozuk ve çamurlu yol kalmayacak

Son iki yılda köy yollarına toplam 500 bin metrekare parke taş döşendiğini belirten Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bu yıl da aynı çalışmaların devam edeceğini söyledi.

585 kilometrekare yüzölçümü ile İzmir’in tarım ve hayvancılık kenti Kiraz İlçesi’nin ilk kadın Belediye Başkanı Saliha Özçınar, ilçesine bağlı tüm mahallelerin (köylerin) yollarının parke taşla kaplanacağını açıkladı. 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığına seçildikten sonra hizmetlerini halkın ayağına gidip onların istekleri doğrultusunda yaptıklarını ifade eden Başkan Özçınar, son iki yılda ilçeye bağlı mahallelere toplamda 500 bin metrekare parke taş kapladıklarını söyledi.

Kapımızı açık tuttuk

Batık bir belediye devraldıklarını ve ekibiyle birlikte açıklığa kavuşturduklarını belirten Başkan Özçınar, hizmetlerini şöyle özetledi: “İlçemiz, İzmir’e 142 kilometre uzaklıkta. Kendi yağımızla kavrulan bir ilçeyiz. Dört yılımızı bitirdiğimiz şu günlerde hizmetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Sloganımız ‘Birlikte çalışıyor, birlikte yapıyoruz.’ Engellilere, kadınlara ve çocuklara sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirdik. Belediyemizin kapısını hep açık tuttuk. Hizmetlerimizi halkımızın istekleri doğrultusunda planladık. ”

Havzanın en büyüğü

“İlçemize bağlı tüm mahallelerin bozuk ve çamur içindeki yollarını parke taşlarla kaplıyoruz. Yolları taş kaplanmayan mahallemiz kalmayacak. Son iki yıldır 500 bin metrekare kilit parke taş döşedik. Yıllardır hizmet almayan mahallelerimizde taş döşeme çalışmaları devam edecek, vatandaşımızın ayağı çamura değmeyecek. İlçemiz ekonomisinde tarım ve hayvancılık ile birlikte madencilik, sanayi, ticaret ve M.Ö. 8’inci yüzyıla dayalı tarihimiz nedeniyle de turizmde ön plana çıkmak için çalışıyoruz. Geçen yıl temelini attığımız soğuk hava deposu da, havzanın en büyük tesisi olacak. Burada kestane, fasulye, elma, kiraz, barbunya gibi benzeri meyve ve sebzeler muhafaza edilecek.”

‘Fabrikalarımız da var’

Başkan Özçınar, şunları da sözlerine ekledi: “Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Bereket Ormanları’ projesi ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Bunların dışında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ kapsamında 23 çiftçimize hayvanları teslim edildi.

Tütün ekimi de yapılıyor

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Yörede incir, zeytin, elma, kiraz, kestane, armut ve ceviz gibi meyveler ile pamuk, patates, hıyar, domates, fasulye, barbunya üretimi de yoğun olarak yapılmaktadır. Kıraç alanlarda tütün üretimi yapılsa da daraltılarak vişne, ceviz ve kestane gibi ağaçların yetiştirilmesine başladık. Bunların dışında yılın belli dönemlerinde faaliyet gösteren mevsimlik fabrikalarımız da mevcut. Zeytinyağı, çırçır fabrikaları ve turşu imalathanelerimiz ile 1974 yılında kurulan boru fabrikası bulunmaktadır.”

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