Bu boru daha kaç kez tamir edilecek

Yıllardır semtlerinde altyapı hizmeti getirilmediğini belirten esnaf, sık sık patlayan sokağa sızdıran eski su şebekesinin yenilenmesini istiyor



Su borusu geçen hafta, daha önce patladığı yerden yine patladı.





Bu konuyu 2010 yılının son, 2011’in de ilk aylarında (sadece şubat ayında iki kez) köşemizden aktarmıştık. Karabağlar Eski Aydın yolu olarak bilinen 5733 Sokak’taki ana su borusu 5 ay içinde 6 kez patlamış ve bu sokaktaki işyerleri su altınoda kalmıştı. Biz de yaşananları köşemizde dile getirmiştik. Aynı sokaktaki su borusu tamir edilen yerinden yine patlamış ve sokak ile işyerleri yine su altında kalmış. Okurlarımız bakın ne diyorlar:



İşyerlerimiz su altında

İZSU, sokağımızda sık sık patlayan su borusuna iki yıldır kalıcı bir çözüm bulamadı. 2011 Şubat ayında iki kez üst üste patlayan su borusu iş yerlerimizi su içinde bırakmıştı. İZSU kanal ve arıza ekipleri saatlerce gelememiş, işyerlerimiz su altında kalmıştı. İZSU ekipleri geldi ama bir yama yapıp gitti. Su borusu geçen hafta aynı yerden yine patladı ve onarmak için bu kez günlerce gelen olmadı. Tonlarca tertemiz su boşa aktı. Bunun hesabını kim verecek? 5733 Sokak sakinleri olarak biz aynı yerden sık sık patlayan su borusunun komple yenilenmesini istiyoruz.”



Kömür sobası, şofben kullananlar dikkat!

İzmir İtfaiye Müdürü Cengiz Öngör, kış aylarının girmesiyle birlikte karbonmonoksit gazından her yıl çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek İzmirlilerin gerekli önlemleri almasını istedi. Müdür Öngör, kömür sobası ve şofben kullananların uyması gereken bilgileri şöyle sıraladı: “Kömür sobası kullanan vatandaşlar kış öncesi mutlaka baca ve soba borularının temizliklerini yapsınlar. Kullandıkları kömürün kalitesine göre soba borularını kış süresince iki veya üç kez temizlesinler. Yatacakları saatte kömür sobasını söndürsünler. Uyuduktan sonra evde yanan kömür sobası her zaman tehlikelidir. Düzgün olmayan bacalardan giren rüzgarın karbonmonoksit gazını eve yayması nedeniyle her an zehirlenme olabilir. Kömür yanıp bittikten sonra sobadan çıkarılan kova, evin bodrumuna veya kilerine bırakılmamalıdır. Çünkü kovanın dibinde kalan kömürden sızan karbonmonoksit eve yayılıp zehirleyebilir veya kovanın devrilmesi sonucu evde yangın çıkabilir.”



Banyo dışına koyun

Kış aylarında banyolardaki şofbenlerden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin de yaşandığına dikkat çeken Öngör, şofbenlerin kesinlikle banyo dışında bulunması gerektiğini kaydetti. Elektrikli şofbenler ise kısa devre sonucu yangınlara neden olabilir.



Park parası ödemeyenin aracına zarar veriyorlar

Konak Alsancak, Çankaya ve Karataş’tan arayan okurlarımız, korsan otoparkçılardan dert yandılar. Arayan okurlarımız, özellikle akşam saatlerinden itibaren araç park yerlerinin korsan otopakçıların eline geçtiğini, araç park edenlerden zorla otopark parası istendiğini ve para alamadıklarında ise araçlara zarar verildiğini bildirdiler. Okurlarımız bakın ne dediler: “İZELMAN görevlilerine rağmen İzmir’in en önemli köşeleri korsan otoparkçıların elinde. Özellikle Hilton, Swissotel Grand Efes, Ege Palas, Moevenpick Otel İzmir, Kordon Otel, Otel İzmir Palas vb. büyük oteller ile eğlence yerleri ve büyük restoranların bulunduğu cadde ve sokaklar korsan otoparkçı işgali altında. Bunlar aracımızı park edip yola adım atar atmaz tepemize dikiliyor, bizden tehditvari tavırla para istiyorlar. Korkumuzdan ve aracımızın başına birşey gelmesin diye para veriyoruz. Söylediğimiz yerlerde İZELMAN görevlileri geç saatlere kadar niçin görev yapmıyorlar? Bunlara para vereceğimize belediyemize verelim. Konuyla ilgili yetkililerin bu soruna kalıcı çözüm getirmelerini istiyoruz.”



İdari para cezası verilir

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdür- lüğü ekipleri, ‘Kabahatler Kanunu’ göre korsan otoparkçılara 66 TL’den son bir yılda 7 bin 200 civarında idari para cezası uyguladı. Cezalara rağmen suçu işlemeye devam ettikleri, hatta aynı kişilere 200 ile 150 ceza kesilmesine rağmen çözüm olmadığı ifade edildi.

Madem kazılacaktı niçin kapladınız?

Narlıdere Sahilevleri Kumsal Sokak 6 Evler sakinleri doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazılan sokakları için bakın ne dediler: “Daha bir yıl bile olmadı ve 9 ay önce sokağımıza Bergama Graniti döşendi. Tam da sahilevlerine yakışan bir köşe oldu. Ancak, geçenlerde doğalgaz çalışması nedeniyle sokağımız kazıldı. Doğalgaz hizmetinin gelmesi muhakkak ki çok güzel. Ancak, madem sokağımız kazılaca ve doğalgaz gelecekti niçin düzenleme yapılıp Bergama Graniti döşendi. Masrafı bir tarafa bırakıyoruz, emeğe yazık oldu. Bir daha aynı güzellikte olacağına da inanmıyoruz.”



Sokağı işgal eden kamyon kaldırılsın

Buca Bahçekapı Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi sakinlerinden Mehmet Sığırcı, “Yeni yapılan Buca Tenis Kortu’nun arkasındaki BİM Mağazası ile bitmeyen inşaatın yanında yıllardır çalışmayan ve orada duran bir kamyon var. Bu kamyonun üstünde de inşaata su vermek için su deposu bulunuyor. Kamyonun durduğu yol işlek bir yol. Bu yoldan otobüsler, minibüsler dahil tüm araçlar geçiyor. Korku içindeyiz. Çünkü yolu kaplayan bu kamyon bütün trafiği alt üst ediyor. İnşaat yetkileri yıllardır bu kamyonu burada tutuyorlar. Biz rahat güvenli, huzurlu yürümek için bu kamyonun kaldırılmasını istiyoruz” diyor.



