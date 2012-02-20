Bu caddede birinin ölmesi mi bekleniyor?

Buca Dumlupınar ve Adatepe mahalleleri arasındaki Kıbrıs Caddesi, 9 Eylül Üniversitesi’nin Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’ne giden ve dönüş yapılan çift yönlü trafiğe hizmet veren bir yol. Yani Buca için önemli bir cadde. Bir tarafında Hasanağa Bahçesi, diğer tarafında da Fatma Saygın Anadolu Meslek Lisesi bulunuyor. Araç trafiğinin yoğunluğunun yanında yaya trafiği de çok fazla olan bir yer. Bu caddede yaşanan sorun da bu yüzden yaşanıyor. “Buca Kıbrıs Caddesi’nde birinin ölmesi mi bekleniyor?” diye dert yanan Bucalılar oldukça dertliler. Çift yön trafiğe açık olan Kıbrıs Caddesi, buradaki trafik yoğunluğuna ve yayalara güvenli hizmet veremiyor. Özellikle yayalar için çok çok tehlikeli ve yetersiz bir yol. Çünkü, bu caddenin her iki yanında da kaldırım yok. Çift yön araç trafiği arasında yayalar burada canlarını zor kurtarıyor. Bucalılar bakın ne diyorlar:





Öğrenciler kaza geçirdi

“Kaldırım diye 25 santimetre genişliğinde, o da panolarlarla işgal edilmiş birşey var ama insan burada yürürken bile gelen araçlar yüzünden duvara sıkışıyor. 2 yıl önce burada yürüyen bir bayanın geçen kamyor karnını yıttı ve bağırsakları dışarı fırladı. Hastaneye zor yetiştirildi ve ölümden son anda kurtuldu. 2 ay önce de 4 öğrenci birden çift yön ve yoğun trafik arasında kalıp trafik kazası geçirdiler. Öğrencilerin dördü de ölümden döndü.” Bucalılar öneri ve isteklerini de şöyle dile getirdiler:

“Öncelikle bu caddeye acilen yaya güvenliğini sağlayacak her iki yana geniş kaldırımlar yapılmalı. Yol olarak da trafiğe sadece Dokuzçeşmeler’e giden tek yön olarak hizmet vermeli. Dokuz Çeşmelerden geliş için Hasanağa Bahçesin’den yararlanarak alternatif bir yol açılmalı.”

Konuyu Büyükşehir Belediyesi UKOME ve Fen İşleri yetkililerinin dikkatine sunuyorum.

Kredi kartlı ödeme için uğraşıyoruz

3 Şubat 2012 Cuma günkü köşemizde “Doğalgaz fatura bedeli kredi kartı ile ödenemez mi?” diye sormuştuk. Yazımıza İzmirgaz’dan cevap geldi. Aynen aktarıyorum:



BOTAŞ’a uymalıyız

“Okuyucunuzun doğalgaz tüketim bedellerinin kredi kartı ile ödenmesi ve doğalgaz faturalarının maaş alım tarihlerine göre düzenlemesi konusundaki sorularına yer vermişsiniz. 2005 yılından itibaren doğalgaz çalışmalarını sürdüren İzmirgaz, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) mevzuatlarına ve BOTAŞ ile imzalanan sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. BOTAŞ, aldığımız gazın faturasını diğer ayın ilk yarısında ödenmek üzere tarafımıza göndermektedir.

Doğalgaz tüketim faturalarının kredi kartı ile ödenmesi için bankalarla yapılan görüşmelerde komisyon miktarları konusunda mutabakata varılamamıştır. Bu mutabakatlar sağlanamadığı için tüketim faturalarının kredi kartı ile ödenmesi henüz mümkün değil. Ancak şirketimizin bu konudaki çalışmaları sürüyor. Gerekli koşullar sağlandığında bunu paylaşacağız.



Belli standart zorunlu

Diğer taraftan; özel sektör çalışanları aybaşlarında, emekliler her ayın değişik tarihlerinde, ödemelerini yapmak istiyor. Tüm bu farklı tarihlere aynı anda cevap vermek mümkün olmadığı gibi, mevzuatta belirtilen zamanlarda sayaç okuma zorunluluğumuz da dikkate alındığında, standart bir uygulama yapma mecburiyetimiz oluşuyor.”

Lambalar on gündür arızalı

Buca Kuruçeşme 205/37 Sokak sakinlerinden Tuncay Uğuz, “205 ve bizim sokaktaki aydınlatmalar sık sık arızalanıyor. Ekipler yapıyor, yine arızalanıyor. 10 gündür lambalarımız yine yanmıyor. Geceleri çok karanlık oluyor. Ayrıca gece vardiyesinden işten çıkanlar zorluk çekiyor. GEDİZ Elektrik yetkililerinin sık sık arızalanan sokak lambalarımız için kalıcı önlem almalarını istiyoruz” diye dert yandı.

Elektrik kesintisi bitirilsin artık

Seferihisar Akarça Koyu Haritacılar Sitesi sakinleri sık sık kesilen elektriklerden dert yandılar. Okurlarımız, “Bizler ani elektrik kesintilerinden bıktık usandık artık. Elektriklerimiz bazen sabah saatlerinde kesiliyor ve akşama kadar gelmediği oluyor. Ayrıca her akşam saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında muhakkak kesinti oluyor. Ücretini nasıl zamanında ödüyorsak yetkililerinde kesintileri anında gidermesini istiyoruz” dediler.

Doğalgaz bize ne zaman bağlanır?

Buca Hürriyet Mahallesi 505 Sokak’tan Murat Kaya, “İzmirgaz semtimizde doğalgaz çalışması yaptı. Bizim sokakta da kazılar yapıldı ve doğalgaz boruları döşendi. İşler bitti. Ancak sokağımızda hiçbir binaya doğalgaz bağlantısı yapılmadı. 2 aydır binalarımıza doğalgaz kutusu yapılmasını vedoğalgaz verilmesini bekliyoruz. Doğalgaz ne zaman verilecek?” diye sordu.

Kamyoncular yeşil alanı durak yaptı

Bu şikayet Manisa’nın Akhisar ilçesinden geldi. Okurumuz Şengül Yurtseven, “Akhisar 224 Sokak yani ilçemizin Cuma Pazarı civarındaki kaldırım ve yeşil alan kamyoncuların ve otobüsçülerin durağı haline geldi. Pazar kalkacak ve yeşil alan olacaktı. Ancak, süreye uyulmadı ve burası kamyoncuların eline geçti. Özellikle geceleri çok tehlikeli oluyor. Belediyemizin önlem almasını ve özellikle kamyon ve otobüs parkına izin verilmemesini istiyoruz” dedi.

Sokağımız çok kötü durumda

Karşıyaka Nergis Goncalar Mahallesi 1777/3 Sokak sakinleri, “Sokağımız 3 ay önce kazıldı ve altyapı çalışması yapıldı. İşler tamamlandı ve aradan geçen süre içinde sokağımız düzenlenmedi. Ali Alp Böke Caddesi ile 6040 Sokak arasında kalan sokağımız ne zaman ele alınacak? Çamur içinde kalıyor ve zorluk çekiyoruz. Yaya olarak sıkıntı çektiğimiz gibi, araçlar da zarar görüyor” diyorlar.

Suyumuz her gün kesiliyor

Alsancak Vasıf Çınar Bulvarı sakinleri son haftalarda sık sık su kesintisi yaşadıklarını dile getirdiler. Semt sakinlerinden Dr. Kemal Özmen, “Ani ve belirsiz saatlerde yaşadığımız su kesintileri yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Hem de her gün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hatta banyoda kaldığımız oldu. Bunun bir kuralı yok mu? Radyo, televizyon ve gazetelere hangi saatlerde kesinti yapılacağı ve ne zaman suların verileceği pekala bildirilebilir” diye uyardı.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.







