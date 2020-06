BU ÇİRKİNLİKLER NE ZAMAN BİTECEK

İzmir’in yerleşim ve trafik akışı en yoğun Hatay ve Yeşilyurt’ta yaşayan Konak ve Karabağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, “Yeter artık! Bu çirkinlikleri daha ne kadar çekeceğiz?” diye sordular. Vatandaşlar, “8 aydır çirkin görüntüleri izlemekten ve tehlikeli taş yığınlarının arasından geçmekten bıktık. Gerek araçlarımızla, gerekse yaya olarak buradan geçerken korkuyoruz. Taş yığınları her an devrilecek gibi duruyor. Böyle düzensiz ve özensiz çalışmaya 8 aydır nasıl göz yumuldu? Bu işi yapanların halka hiç mi saygısı yok?” dediler.



İzmir’e hiç yakışmıyor

Fotoğraflarını gördüğünüz yer, İnönü Caddesi’nden Yeşilyurt ve Karabağlar’a gidilen, bu semtlerden Fahrettin Altay ve Üçyol ile şehir merkezine ulaşılan bir kavşak. Yani İzmir’in yerleşim olarak en kalabalık, trafik akışı olarak da 24 saat boyunca en hareketli ve yoğun bir köşesi. Ayrıca Uğur Mumcu Parkı’nın da yanı.

Bu kavşağı kullanan ve bu civarda yaşayan vatandaşlar bakın neler söylediler: “İzmir’in en hareketli yerinde 8 aydır sergilenen çirkin görüntüleri, düzensizliği ve özensiz çalışmayı kimse görmüyor mu? Bordür ve kaldırım taşı yığınları Temmuz 2011’den bu yana burada depo edildi. Biz de bu çirkinlikler arasında yaşamaya mahkum edildik. Şu dağınıklığa, pisliğe ve yarattığı tehlikeye bakar mısınız? İnsanlar bunların arasından geçiyor. Dokunsanız yığınlar yıkılacak. Yığın araları da çöplük gibi, ne ararsanız bulursunuz. İzmir’e yakışıyor mu? Bunları depo edecek başka yer mi kalmadı? Park içinde bir bölüm pekala tellerle çevrilebilir ve burada depo yapılabilirdi. Ayrıca bu kavşaktaki kaldırım düzenlemesi yeni yapılmıştı, yine kırılıyor ve yeniden yapılıyor. Yazık değil mi bu milletin parasına? Semt sakinleri olarak bu çirkin görüntülerin kaldırılmasını istiyoruz.”

Şikayeti İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin dikkatine sunuyorum.





10 aydır doğalgazın gelmesini bekliyoruz



Konak Muratreis Mahallesi 247 Sokak sakinlerinden Fulya Kayhan, ”İzmirgaz bize niçin doğalgaz vermiyor?” diye soruyor ve şunları dile getiriyor: “Civarımızdaki sokakların tamamında doğalgaz olmasına rağmen bizim sokağımızda yok. Neden? İzmirgaz’a gönderdiğim maile gelen cevapta sorunun Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklandığı iletildi. Biz de belediyeye gittik ve araştırdık. Büyükşehir, bu konuda olumsuz bir kararları olmadığını, sorunun İzmirgaz’dan kaynaklandığını söylediler. İzmirgaz da bunun üzerine metro çalışması nededi yüzünden bu civarda kazı yapamadıklarını bildirdi. Sokağımız ve civarındaki bütün çalışmalar 7-8 ay önce bitti. Ancak, İzmirgaz halen çalışma başlatmadı. Bizler 2011 Mayıs ayında evimize iç tesisatımızı yaptırdık ve halen bekliyoruz. Ama neyi bekliyoruz? Ayrıca kat kaloriferlerimizi de iptal ettirdik. Şu anda hem maddi hem manevi mağduruz. İzmirgaz yetkililerinin sokağımızda ne zaman çalışma yaptıracaklarını öğrenmek istiyoruz.”





Nargile kafeleri denetleniyor mu?



Karşıyaka’da oturan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, “Sigara yasağı başladığında kendi evlatlarımız ve tüm gençlerimiz adına çok mutlu olmuş, bu yasağı başlatanlara şükran duymuştum. Çünkü, ben 30 yıl sigara içip, akciğerini hasara uğratan, hayat kalite seviyesini azaltan biri olarak, hiç olmazsa gençlerimizin zorlamayla da olsa bu zehirden kısmen uzaklaştırıldığını düşünmüştüm. Sağlıklı bir gençlik için çok sevinmiştim. Ancak, son zamanlarda Nergiz-Demirköprü Metro hattının Bostanlı tarafında açılan Nargile Cafe’leri görünce beynimden vuruldum. Aynı tablo Karşıyaka Belediyesi binasının tam karşısında da var. Müşterilerin çoğu genç. Hatta 18 yaşın altında gençler (öğrenciler) görüyoruz. Cafelerin etrafı katlanır cam ile kapatılmış. ‘Burada sigara ve nargile içmek yasak değil mi?’ diye sorduğumda yüzüme alay eder gibi bakıp, ‘Etrafı açık ya!’ diyor, resmen alay ediyorlar. Özellikle okul dağılışı olan saatlerde denetimlerin yapılmasını öneriyorum” diye uyarıda bulundu.





Bitpazarı’nda tezgah istiyorlar



Hafta sonları evlerindeki eski eşyaları satmak için tezgah açacak yer aradıklarını belirten okurlarımız sorunlarını şöyle dile getirdiler: “Önceleri Çankaya’da hafta sonları ‘Bitpazarı’ adı altında sokaklarda tezgah açıyorduk. Burası iptal edildi. Bizi Yeşildere Yolu’ndaki boş araziye gönderdiler. Birkaç yıl burada kaldıktan sonra kapattılar ve bize Mersinli Pazaryeri’de yer gösterdiler. Yeni pazaryeri yapılınca açıkta kaldık. Şu anda sıkıntı içindeyiz ve yeni yer arıyoruz. Bize yer gösterilmesini istiyoruz.”







Yeşil alanlar da otoparka dönüştü





Okurumuz Mavişehir 1.Etap Pamukkale Sitesi’nde oturuyor ve sıkıntısını şöyle dile getiriyor: “Bu fotoğrafı geçen hafta pazar sabahı çektim. Burası Aziz Nesin Bulvarı. Tabii bulvarın tamamı görünmüyor. Araçlar için park yeri, yani cepler olmasına rağmen bulvardaki yeşil alan için ayrılan yerler de otopark gibi kullanılıyor. Soruyorum; burası Aziz Nesin Bulvarı mı, yoksa Aziz Nesin Otoparkı mı? Bulvarın kuzeyi yanı, yani Karşıyaka Spor Salonu tarafındaki arsa henüz boş, yarın buraya binalar dikilirse, bu bulvarın ne hale geleceğini düşünebiliyor musunuz? Ne yeşil alan, ne de yol kalır.”





Karanlıkta sokağa çıkmaya korkuyoruz



Karşıyaka Yalı Mahallesi 6329 Sokak sakinleri, “Sokağımızdaki 21 numaralı binanın önündeki aydınlatma direğindeki lamba 20 gündür arızalı. Çünkü, bazen yanıyor, bazen kararıyor. Karardığı zaman sokağa çıkmaya korkuyoruz. Çünkü, sokağımız harekteli bir sokak. Aydınlatma ekiplerine ve belediyemize konuyu bildirdik. Ancak ne gelen ne de giden oldu. Aydınlatma direğindeki arızanın bir an önce giderilmesini istiyoruz” diye dert yandılar.