Bu haritayı ya kaldırın ya da yeniden düzenleyin

Üçkuyular’daki vapur iskelesinde yer alan bu panonun (sağda) değiştirilmesi isteniyor.



Bu konuyu defalarca yazdık ve kentimizi yönetenlerin dikkatine sunduk. Sonuç mu? Fotoğrafta da gördüğünüz gibi İzmir’in tarihi ve turistik yerleri adı altındaki seramik harita yamalı bohça gibi. Hem de Mehmet Köstepen Üçkuyular İskelesi’ndeki Büyükşehir’e ait binanın içinde.

Önceki gün Alsancak’ta işyeri bulunan Fransız asıllı Türk vatandaşı Ronaldo aradı ve bakın dedi:

“Geçen hafta Fransa’dan gelen bir grup Fransız arkadaşımı önce Karşıyaka’ya götürdüm. Sonra’da Çeşme’ye gitmek için Bostanlı İskelesi’nden feribotla Mehmet Köstepen Üçkuyular İskelesi’ne geldik. Binadan çıkarken Fransız dostlarım İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gösteren seramik haritaya takıldılar. Ben ilk defa gördüm. İnanın İzmir’de yaşayan bir vatandaş olarak utandım. Yerin dibine girdim. Köşenizi devamlı okuyorum. En az 3 kez yazdınız. Ama halen onarılmamış. Bu harita böyle sergilenecekse acilen kaldırılmalı. Ya da yeniden düzenlenerek sergilenmeli. Düşünce güzel ama uygulama rezil.”

Benim yorum yapmama bilmem gerek var mı? Bir kez daha kentimizi yönetenlerin dikkatine sunuyorum.





İftar çadırı yerine aş evleri açılsın

Buca’dan arayan İdris Karakoç, bazı belediyelerin Ramazan ayı nedeniyle iftar çadırları kurmasını eleştirerek, Selçuk Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeyi diğer belediye başkanlarının da uygulamasını öneriyor.

Okurumuz Karakoç izlenimlerini şöyle ifade ediyor: “Selçuk Belediyesi ‘Aş Evi’ modeliyle bence örnek bir belediye. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde başlatılan iftar çadırı veya sokak iftarları açma uygulaması Ramazan ayının bitmesi ile birlikte son buluyor. Bu belediyenin uygulaması ise 12 ay sürüyor. Yılın 365 günü yoksul ailelere günde iki öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Belediye Aş Evi’nde hazırlanan yemeklerin dağıtımı yine belediyeye ait aş evi aracı ile belediye personelince bizzat ihtiyaç sahiplerinin adreslerinde yapılıyor. Doğru olan da bu. Aslında iftar çadırı yasaklanmalı. Aç ve muhtaçlara evlerinde servis yapılmalı. Bu uygulamada önemli olan halk sokaklarda kuyruklarda bekletilerek çirkin görüntüler sergilenmiyor. En önemlisi de Selçuk’a gelen yabancı turistler aç insan manzaraları izlemiyor.”







‘Turist aç insan manzarası görmüyor’

Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür: Gerçekten muhtaç olan kişi iftar çadırı ile bir ayın bitiminde yine yaşamın somut gerçekleri ile baş başa kalıyor. Biz Selçuk’taki aş evimizde 12 ay boyunca hizmet vererek bu sosyal soruna kesin çözüm üretmiş olduk. Ayrıca bu kişilere belirli zamanlarda kuru erzak dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Böylece turizm bölgesi olan ilçemize gelen yabancılar aç insan manzaraları ile karşılaşmıyor.





İzmir trafiği kördüğüm oldu

İzmir Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Konak (Alsancak ve Çankaya), Buca ve Gaziemir’den arayan bütün okurlarımız şikayeti aynı; “İzmir trafiği kördüğüm oldu.” Arayan okurlarımızın neredeyse tamamı, “2 -3 kilometrelik mesafeyi 40 -50 dakikada aldık. Anlamsız bir trafik yoğunluğu var. İlginç olanı ise eskiden trafik ekipleri bi kördüğümleri açarak trafiği düzenlerken şu sıralar trafik ekiplerini görmüyoruz” diyerek dert yanıyorlar.

Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova ve Üçkuyular istikametinden gelip Çankaya ve Alsancak’taki işyerine gelmek isteyen okurlarımız bakın ne dediler:

“Ramazan ayı başladığından bu yana gerek sabahları gerekse akşamları Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda anlamsız bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova’dan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na 10 dakikada giriyor, buradan Alsancak’a 1 -1.5 saatte gidebiliyoruz. Eskiden bu güzergahta trafik ekipleri olurdu ve trafiği yönetirdi. Şimdilerde trafik ekiplerine ve polislere rastlamıyoruz. Ne oldu da trafik polisleri buradan çekildi?”







Yeşildere’deki çirkinliğe son

Yeşildere yolunda gördüğü çirkinliklere el atılmasını isteyen İbrahim Temiz şunları dile getirdi: “Yeşildere yolundaki 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlık Binası’nın yanında bulunan trafo binasının duvarındaki yazılar bu yolu kullanan yöneticilerin dikkatini çekmiyor mu? Bunun dışında yol boyunca duvarlara da yazılar yazılmış. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın da başladığı şu günlerde İzmir’e yakışmayan bu çirkinliklerin boyatılmasını öneriyorum.”



Kavşağa trafik lambası konulsun

Karşıyaka’dan arayan Hüseyin Yalçın, “Bahariye ve Bahriye Üçok mahallelerini birbirine bağlayan 1849 ve 1850 sokakların kesiştiği yerdeki kavşakta her gün trafik kazası yaşanıyor. Çünkü, bu kavşakta trafik lambası olmadığı gibi trafik polisleri de görev yapmıyor. Bu kavşakta kimse kimseye yol vermiyor. Tabii en çok da yayalar mağdur oluyor. Bu kavşağa trafik lambaları konulmasını ve trafik ekiplerinin de görev yapmasını istiyoruz” diyor.



Fosseptikler denize akıyor

Menderes Özdere Orta Mahalle sakinlerinden Ömer Akkuş Özdere’deki bazı işletmelerin (otellerin) fosseptiklerini denize akıttıkları bildirdi. Okurumuz, “Özdere Gertur Eczacılar Sitesi’nin bulunduğu yerde bazı tesisler, taşan fosseptiklerini borularla denize akıtıyorlar. Eczacılar Sitesi olarak biz durumu tespit ettirdik. Belediyemize ilettik. Ancak, ilgilenen olmadı. Yetkililerin bu işletmeleri cezalandırmalarını istiyoruz” dedi.





Suyumuz her gün kesiliyor

Bu sorun Karşıyaka Alaybey’de yaşayan binlerce vatandaşımızın derdi. Özellikle akşam saatlerinde sularının akmadığını belirten okurlarımız sorunlarını şöyle dile getirdi: “Yaklaşık 10 gündür her akşam saat 18.00’den sonra gece yarılarına kadar suyumuz kesiliyor. Ama sadece bizim mahallenin. Su alt katlarda ip gibi aksada üst katlara hiç çıkmıyor. İzmir’de susuzluğun yaşanmadığı bir dönemde bizim susuz kalmamızın nedenini öğrenmek istiyoruz.”