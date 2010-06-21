Bu inşaatın konumu planlara uygun mu

Karşıyaka Alaybey’den arayan bir grup okurumuz bakın neler diyor:

“İnşaatı süren Karşıyaka Alaybey Metro İstasyonu’nun arkasındaki 1688 Sokak ile 1689 Sokağı birleştiren ve bağlantı yolu olan 1671 Sokak, araç trafiğine kapandı. Çünkü, burada yapılmakta olan bir apartman inşaatı emsallerinden yaklaşık bir buçuk metre daha ileri çıkarak, yolun daralmasına neden oldu. Yani, daha önce araç trafiğine açık olan yol kapatıldı. Konu hem Karşıyaka Belediyesi’ne, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Ancak hiçbir gelişme olmadı ve inşaat tamamlandı. Yarın bir yangın veya benzeri acil bir durumda itfaiye veya ambulans gibi araçlar buraya asla giremez.”





İkinci inşaat da aynı

Alaybeyliler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık olacakları düşünün. Kim ve hangi akla hizmet edilerek böyle bir yapıya izin verildi. Burada kimin çıkarları korundu? Alaybey de oturmakta ve bu yolu kullanmaktayız. Ayrıca tesadüf bu ya, Alaybey’deki inşaatı yapan firma Serinkuyu-Şemikler girişinde herkesin genişletileceğini umduğu Anadolu Caddesi -Şemikler girişine de bir apartman inşaatı yapıyor. İlginç bir rastlantı.

Herkesin genişletilip kavşak düzenlemesi yapılmasını beklediği yer, aynı darlıkta bırakılarak bina yapılmaktadır. Bu iki inşaatın sahipleri ya aynı kişiler ya da akrabadırlar.”

Poligon Deresi, pislik içinde ve kötü kokuyor

Bu şikayet Konak Muammer Akar ve Poligon mahalleleri sakinlerinden geldi. Semt sakinleri adına arayan Yücel Coşan şunları söyledi: “Poligon Deresi son günlerde öyle pis kokmaya başladı ki; semtimizde yaşamak tam bir eziyet haline geldi. Ayrıca derenin içini otlar bürüdü ve sivrisinek üretiyor. Bunların dışında köprünün demirleri pas ve pislik içinde. Köprü, 20 yıl önce ele alınmıştı ve bir daha dokunulmadı. Şu anda semtimiz dayanılmayacak kadar kötü bir koku altında.”

Durağı buraya monte edenlerin dikkatine! Yenişehir Gaziler Caddesi’nden arayan Can Candan fotoğrafını da çekerek gönderdiği konuyu kentimizi yönetenlerin dikkatine sunmamızı istiyor, şöyle diyor: “Yenişehir Doğum Hastenesi önünde öyle bir otobüs durağı var ki, tam anlamıyla dünyada bir eşi benzeri yoktur tahmin ediyorum. Ve ne yazık ki bu durumdan da kimse şikayetçi değil. İlginç olan, belediye tarafından bu durağa hiçbir müdahale edilmeyişi. Söz konusu otobüs durağı kaldırımın tamamını işgal etmiş durumda. Kaldırımda yürümek imkansız. Durağa gelindiğinde yola iniyor ve vızır vızır akan araçların yanından geçmek zorunda kalıyorsunuz.”

TOKİ evleri ne zaman bitecek? İsmini vermekten çekinen bir okurumuz Menemen Koyundere’de yapılan TOKİ evleri ile ilgili şunları söyledi: “Menemen sınırlarındaki TOKİ konutları yapılmaya başlandığında bize 1 yıl içinde tamamlanacağı söylendi. Biz de bu evlere talip olduk. Aradan 5 yıl geçti ve evler halen tamamlanmadı. Benim gibi birçok kişi bu evlerin tamamlanıp teslim edilmesini bekliyoruz. Yetkililer evlerimize ne zaman geçeceğimizi açıklayabilirler mi?”

İlkel ve özensiz işler yapılıyor

BUCA’DAN arayan Hakkı Aytaç bakın ne diyor: “Doğalgaz çalışmaları Buca Gazi Osman Paşa Caddesi’nde de başladı. Doğalgazın semtimize gelmesi çok güzel. Ancak, ilkelce ve sorumsuzca çalışma yapılması üzücü. Kötü ve özensiz çalışıldığı için çıkan toz ve toprak yüzünden sokağa çıkamıyor, kapı ve pencere açamıyoruz. Yetkililerin semtimizde çalışma yapan taşeron firma sorumlularını uyarmasını istiyoruz. Ayrıca niçin sulama yapılmıyor? “





Dolmuş şoförleri kural tanımıyor

ALSANCAK Şehitler Caddesi güzergahını kullanarak servis yapan bazı dolmuş şoförleri bu yolun yoğunluğuna rağmen sinyal kullanmadan ani parklar yaparak yolcu alıyor, indiriyor. Trafiği tehlikeye sokan bu dolmuş sürücülerinin daha sık olarak denetlenmesini istiyorum. Geçen hafta Şehitler Caddesi’ne girişteki akaryakıt istasyonundan akan trafikte yola ani çıkış yapan bir dolmuş şoförü neredeyse kaza yapmamıza neden oluyordu. n CAHİT AKIN





Trafik çilesine çözüm getirilsin

AŞKIN DURAN, “Çanakkale Karayolu ile Şemikleri birbirine bağlayan ve Bostanlı’ya devam eden yoldaki trafik çilesi sürüyor. Bu konuyu daha önce de iletmiştim. Ancak, trafik akışı daha da rezil bir duruma ulaştı. Yol zaten çok dar, bir de sağlı sollu araçlar park ediyor. Ayrıca ne trafik polisi var, ne de zabıta. Özellikle semt pazarının kurulduğu günlerde araçla seyretmek bir yana yolda yürümek bile imkansız. Yetkililer lütfen bu soruna el atsın” dedi.