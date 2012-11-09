Bu kaldırım kediler için mi yapıldı?

Varyant’taki düzenleme çalışmalarını yakından izleyen Milliyet okurları yayalar için yapılan dar kaldırımların daha geniş tutulmasını istediler

12 Ekim 2012 Cuma günkü köşemizde “İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin değerlerine sahip çıkıyor: Tarihi Varyant yenileniyor” başlığı ile çalışmaları özetlemiştik. Yazımızda, “Resmi adı Birleşmiş Milletler Caddesi olan Varyant’taki eskiyen korkuluklar değiştirilecek ve boyanacak, yol ölçüleri Karayolları Trafik Standartları’na göre düzenlenecek ve kaldırımlar yenilenecek. Ayrıca Konak Meydanı’nı Eşrefpaşa ve Hatay’a bağlayan 1500 metrelik Varyant’ta yapılacak çalışma çerçevesinde, elektrik hatları da yol boyunca yeraltına alınacak. Mevcut kaplama yerine Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de uygulanan helikopter perdahlı beton arası bazalt taş ile kaplanacak, ayrıca uyum sağlaması için de İnönü Caddesi’ndeki gibi granit bordür kullanılacak” demiştik.

Yazımızın sonunda da “Varyant, yeni yüzüyle önümüzdeki Ocak ayı sonunda görücüye çıkacak” diyerek İzmirlileri bilgilendirmiştik. Ancak bir haftadır köşemizi arayan İzmirliler, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Varyant’taki çalışmalar nedeniyle yaptığı açıklamada; hem taşıt trafiği, hem de yayaların daha güvenli dolaşımı sağlanacak, diye belirttiler. İyi de, bu kaldırımlar yayalar için mi, kediler için mi yapılıyor? İnsanlar bu tarafta nasıl yürüyecekler? Astsubay Orduevi’nden sonra sağ taraf pekala genişletilebilirdi. Bu projeyi yapanlar halihazır yerine daha geniş kapsamlı proje hazırlayabilirlerdi. Geçmişte yapılan hatalar düzeltilebilirdi. Varyant’ta sağ taraftaki kaldırım pekala geniş tutulabilirdi. Kedi bile bu kaldırımda yürümeye korkar. Yazık verilen paralara, yazık verilen emeklere.”

Armutlu Deresi’ne hala zehir akıyor

Kemalpaşa’dan Mustafa Karataş Armutlu Deresi’ne zehir akıtıldığını daha önce de iletmiş ve biz de köşemizden yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Okurumuz yine aradı ve bu kez şunları söyledi: “Dört aydır Armutlu Deresi’ne simsiyah zehir akıyor. Bir tek yetkili de bunu görmüyor. Hangi sanayi kuruluşundan geldiğini bilmiyoruz ama yetkililerin bu rezilliğe acilen el atmalarını istiyoruz. Bu zehir buradan Nif Çayı’na, oradan Gediz Nehri’ne Gediz’den de İzmir Körfezi’ne kadar ulaşıyor. En kötüsü de kurak geçen yaz aylarında bu zehir yeraltı sularına karıştı. Artezyenlerle çekilen sularla da sebze yetiştirdi, ağaçlar sulandı. Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyelerinin ve İZSU’nun bu rezilliğe el atmalarını bekliyoruz.”

Esnafa ceza var işportacıya yok

Karşıyaka Alaybey 1671 ve 1690 sokaklar ile bu sokakların kesiştiği yerde işyeri bulunan esnaf okurlarımız isyanda. Şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “Karşıyaka Zabıtası ise onları kovalayıp Alaybey’in yılların esnaflarını koruyacaklarına ceza yazıyorlar. Biz dünyanın vergisini ve rüsumunu ödüyoruz, üstüne üstlük bir de ceza yiyoruz. Kapı önüne levha koyuyormuşuz. Kapı önüne eşya çıkarıyormuşuz. Adamlar koca Alaybey’in kaldırım ve sokaklarını işgal ediyor cezası bize kesiliyor. Yapılacaksa adam gibi görev yapılsın.”

Otoyollara gizli radar geliyor

Milliyet okurlarından Haluk Yünlü, otoyollarda aşırı sürat yapanları uyarıyor: “2013 yılında kullanımına başlanacak olan gizli radar konusunda halkımızı uyarmak istedim. Çünkü, size fotoğrafını gönderdiğim bu sistem ülkemizdeki otoyollarda kullanılmaya başlayacak. Bu sistem ile otoyollarda aşırı sürat yapanlar fotoğrafları da çekilmek üzere yaptıkları hız, mevkii, gün ve saatiyle birlikte adreslerine gönderilecek.” Otoyol ve köprülerde aşırı sürat yapanların dikkatine sunuyorum.

Bazı taksiciler trafiği aksatıyor

Mustafa Keleş, “Durak harici boş boş gezen ve trafiğin en yoğun olduğu kavşak ve devamında bekleyen taksiciler yüzünden zorluk çekiyoruz. Özellikle Konak Meydanı’nın Pier karşısındaki durak önü ile Swiss Efes Otel önünden Cumhuriyet Bulvarı’na dönüşte bekleyen taksiciler trafiğin aksatıyor. Uyarılmalarını istiyoruz” diyor.

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