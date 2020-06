Bu kesintileri daha ne kadar çekeceğiz?

Foça Bağarası ve Yeni Bağarası bölgesinde yaşayan vatandaşlar, “Biz bu elektrik kesintilerini ve rezilliğini daha ne kadar çekeceğiz” diye soruyor ve isyanlarının nedenlerini şöyle ifade ediyorlar:

“Biz yeni yıldan bu yana ‘Elektrik olmadan nasıl yaşanır?’ provasına tabi tutulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Yeni yıldan bu yana haftada en az bir, bazen iki kez saat 09.00’dan 17.00’ye kadar elektriğe hasret bırakıldık. Yetkililere sorduğumuzda aldığımız cevap, ‘Rutin bakım yapılıyor’ oluyor. Ne bitmez tükenmez bakımmış bunlar? Bir de saat 17.00’ye kadar olması gereken kesinti denk getirilemiyor ve çoğu zaman saat 18.00’e kadar uzuyor. En önemlisi de elektrik verildiği günlerde de voltaj düşük oluyor. Elektrikli hiçbir cihaz çalışmadığı gibi, çoğu da arızalanıyor.



Allah’a havale ediyoruz

Son 30 yılın en soğuk kışını geçirdiğimiz bu aylarda hepimiz elektriksizlikten romatizma, zatürre, kalp ve börek hastası olduk. Her gün onlarca insan hastanelere taşınıyor. GEDİZ Elektrik yetkililerini bize bu ızdırabı yaşattıkları için ‘Allah’a havale ediyoruz. Her hafta, artık ne günlere denk geldiyse, bu mahallelerde yaşayan bizler sabaha donarak kalkıyoruz, yüzümüzü yıkayamadan, bir yudum sıcak bir şey içemeden güne başlıyoruz. Hastalar, bebekler var. Rutin bakım kala kala yılın en soğuk günlerine mi kaldı? ‘Elektrik senin neyine tezek ile ısın paşam’ demek isteniyorsa, bilelim de ona göre tedbirimizi alalım.



‘KKB’yi kuzu kuzu ödedik

Telefondaki mekanik sese ulaşmak ne mümkün. Ulaştığınızda da içinizi ısıtacak cevap almak yerine, bir dayak yemediğiniz kalıyor. ‘Bari kesintiler hangi günlerde olacak, ona göre hareket edelim’ diye sorumuza da cevap ‘İnternette duyuruyoruz!’ oluyor. Foça’da bir de ‘Kayıp Kaçak Bedeli’ (KKB) cezası da hazmedilebilir gibi değil. Kimine ayda 35-40, kimine 60-70 TL geliyor. Biz kaçak elektrik kullanmadığımız halde bu cezayı ödüyoruz. Yazıklar olsun. Hani ‘Kadı’ hikayesi var ya, şu anda biz de aynı durumdayız. Kimi kime şikayet edeceğimizi, bilmiyoruz. Sayenizde sesimizi duyarlar da belki çözüm getirirler diye düşünüyoruz. Biz yetkililerin bizi ‘İNSAN’ gibi bilgilendirmelerini; kesintileri bir an önce bitirip, bize voltaj düşüklüğü yaşanmayacak şekilde elektrik vermelerini istiyoruz.”





Doğalgaz için merkezlere gelin!



5 Mart 2012 tarihli köşemizde Buca Koop Mahallesi 220/71 Sokak No:8’de oturan okurumuz Emrullah Solmaz’ın “Semtimize doğalgaz hattı döşendi. Apartmanımızın çevresindeki bütün binalara doğalgaz kutusu kondu. Bizim binaya konmadı. Bu işler yapılırken 4 ay önce biz de başvurduk. Sokağımızda işler bitti ve halen bizim binaya doğalgaz kutusu konmadı ve bağlantı yapılmadı” şeklinde ifade ettiği şikayetini aktarmıştık. İzmirgaz’a da buradaki binalara ne zaman doğalgaz kutusu konulacağını ve gaz verileceğini sormuştuk. İşte İzmirgaz’ın okurumuz ve diğer doğalgaz isteyenlere cevabı: “Okurunuz Emrullah Solmaz’ın yaşadığı 220/71 Sokak No:8’e doğalgaz servis kutusu konularak 11 Şubat 2012 tarihinde gaz verme işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu adres o tarihten bugüne kadar abonelik işlemlerine açıktır. Sn. Solmaz ve diğer bina sakinleri Konak, Karşıyaka veya Halkapınar Abone Merkezleri’nden birine, gerekli evraklarla birlikte başvuruda bulanarak abonelik işlemlerini yaptırabilir ve tesisat dönüşüm işlemlerini tamamlamalarının ardından ucuz, temiz konforlu enerji doğalgazı kullanabilirler.” İzmirgaz’a okurlarımız adına teşekkür ediyorum.





Gevrek büfelerinin artışına ‘dur’ deyin



Bu soruyu pastane ve unlu mamüller üreticileri ile sabahları kahvaltı veren işyeri sahipleri soruyorlar. Köşemizi arayan okurlarımız, “İzmir’deki gevrek büfelerinin sayıları her geçen gün artıyor. Yetkililerin bu konuda açıklama yapmasını istiyoruz. Özellikle Konak ve Karşıyaka ilçelerinde gevrek, boyoz ve diğer unlu ürünler büfelerde satılıyor. Eskiden sayıları belli idi. Bunlara kim izin veriyor? Birileri neredeyse adım başı koyduğu büfelerde gevrek dışında boyoz ve poğaça gibi gıdaları da sattırıyorlar. Halbuki bu büfeler sadece gevrek satışları için konulmuştu. Karşıyaka çarşı mevkiinde eskiden 6 adet gevrek satış büfesi varken şu sıralar sayıları 8 civarına çıktı. Konak Meydanı’nda da eskiden 4 adet iken Sabancı Kültür Merkezi’nden Büyükşehir Belediye binasına kadar sayıları 10 oldu. Ayrıca gevrekleri kapalı camekan içinde satmaları gereken satıcılar yanlarındaki sehpalar üzerine koydukları tepsiler içinde satıyorlar. Camekanlı bölümlerde de sadece poğaca ve boyoz satıyorlar. Bunların denetlenmesini istiyoruz.”





Kaldırımlar çok tehlikeli





Karşıyaka Yamanlar’dan arayan okurlarımız, Yamanlar’da 2 yıl önce yapılan kaldırımlardan dert yandılar. Köşemizi arayan Aydın Akburun, “Belediye semtimizde yol ve kaldırım çalışması yaptı. Ancak kaldırımlar öyle yüksek oldu ki, özellikle engelli vatandaşlar ile yaşlılar zorluk çekiyor. Düşenlerin sayısını sayamıyoruz. Engelli rampaları da yapılmadı. Semt sakinleri olarak bu konuda dertliyiz. Belediyemizin semtimizdeki kaldırımları normal seviyeye getirmesini istiyoruz” dedi.





Elektrik telleri yeraltına alınsın





Karşıyaka Nergis Mahallesi 1775/5 Sokak’tan İbrahim Kandemir, “Sokağımızda 15 civarında çam ağaçı var. Öyle uzadılar ki, elektrik telleri ağaçların içinde kaldı. Ekipler gelip bir ara bir kaç tanesini budamak yerine katletti. Bizim korkumuz aşırı yağış ve rüzgarlı bir günde tellerin ark yaparak yangına neden olması. Öncelikle sokağımızdaki elektrik tellerinin yer altına alınmasını istiyoruz” diyor.





Kaçak hayvan kesimi sürüyor



Buca Yaylacık Mahallesi sakinleri, “174 Sokak 33 numaralı ev ve bahçesinde halen hayvan kesiliyor. Çalışma geceleri ve hafta sonları yapılıyor. Bu evin bahçesinde ve bahçe içindeki kapalı yerde kesilen hayvanların bağırsakları temizleniyor. Geçen yıl bu eve baskın yapıldı ve kimse ele geçmedi. Sokağımız ve mahallemiz bunların yüzünden leş gibi kokuyor. Ayrıca ne kesildiğini de bilmiyoruz” diye dert yanıyorlar.





Sokağımız kazıldı ama onarılmadı



Karabağlar Ali Fuat Cebesoy Mahallesi sakinleri, “9125/25 Sokak’ta bir ay önce İZSU ekipleri kanal çalışması yaptı. İşler bitti ve kazılan yerler toprakla doldurularak gidildi. Tabii sokağımız asfaltlanmadı. Yağışlarla birlikte toprak dolgular çamur oldu ve çukurlar yine eski haline geldi. Şu anda araçların alt takımları zarar görüyor. Yetkililerin sokağımızı bir an önce düzenltsin ve asfaltlasın istiyoruz” diyorlar.