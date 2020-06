Bu rezalete ‘Dur’ diyecek yok mu

Yeni Girne Caddesi, geceleri bazı sorumsuz araç ve motosiklet sürücüleri tarafından yarış pisti gibi kullanılıyor.





Hatırlarsınız; bu caddede yarış yapan sorumsuzlar, bir hurda toplayıcının ölümüne neden olmuşlardı. Hatta gazeteci arkadaşımız Metin Aydınoğlu, yazarlığını yaptığı iki yayın organında bu konuyu dile getirmişti. Ancak, Valilik Basın Birimi, olayın vehametini galiba kavrayamamış ya da “Ölen bir hurdacı çocuktu nasıl olsa!” diye düşünmüş olacak ki, kentimizi yönetenleri yeterince uyaramamışlar. Onun için ben bir kez daha hatırlatayım istedim. Soruyorum, “Yeni Girne Yarış Pisti’nde daha kaç kişinin ölmesi bekleniyor?”



Magandalara emanet!

Bir yakası Karşıyaka, bir tarafı Bayraklı olan Yeni Girne Caddesi, kentimizi yönetenlerin duyarsızlığı sayesinde tam bir ‘ölüm yolu’na dönüşmüş. Neden mi? Yol dümdüz ve sahipsiz, aydınlatması yetersiz, hatta bazı bölümleri zifiri karanlık, üst veya altgeçit yok, bariyer yok, bir tek polis bile yok... Ayrıca bu yolda karşıdan karşıya geçmek ne mümkün? Binlerce insan yaşıyor burada. Okul da var ve şu sıralar kayıt için gidenler tehlike içinde. Yani bu yol gündüz ve gece bir Allah’a, bir de magandalara emanet...

Metin Aydınoğlu, bakın ne diyor: “Evimiz Yeni Girne’de. Geceleri zaten sıcak, bir de bu kendini bilmezler yüzünden dinlenmek ve uyumak imkansız hal aldı artık. Saat 23.00’ten sonra caddede resmen ‘ralli yarışları’ düzenleniyor. Otomobil, motosiklet farketmiyor. Egzozları olmayan bu araçlardan çıkan gürültü dayanılacak gibi değil. Her gece sabahlara kadar aynı işkence... Hastası var, yaşlısı var, bebeği, bebeklisi, sabah işe gidecek olanı var. Polis ilgilenmiyor. Kentin göbeğindeki, aptalca ve kanun dışı bu rezalete ne ‘karışan’ var, ne de ‘dur’ diyen. Bu ülkede kanun yok mu? Kanun uygulayıcılar yom mu? Varsa neredeler?







Faytoncular için çözüm istiyoruz

Alsancak’tan arayan bir grup okurumuz, Birinci Kordon’da çevre ve görüntü kirliliği yarattığını iddia ettikleri faytonlardan şikayetçi... Şöyle diyorlar: “Büyükşehir Belediyesi, kent için her şeye çözüm üretiyor üretmesine de Kordon’daki pislik içinde ve görüntü kirliliği yaratan faytonculara çözüm getiremiyor. At dışkısı kokusundan evlerimizde oturamıyoruz. Hele bir rüzgar esmesin. Kordon’da yemek yiyip, bir şeyler içenler, istifranın eşiğine geliyor. Ayrıca faytoncular arasında yüksek perdeden küfürlü konuşmalar da çok rahatsız ediyor. İzmir’e ve sembolü Birinci Kordon’a yakışmıyor...”



Yeşilova’da seyyar satıcı eziyeti

Bornova Yeşilova 172 (4172) Sokak sakinlerinden Sırrı Paçalı, seyyar satıcı gürültüsünden illallah ettiklerini söylüyor. Vardiyeli olarak, genellikle geceleri çalıştığını dile getiren Paçalı, şöyle diyor: “Sabah evime geliyor, yatıyorum. Ayrıca yedi aylık çocuğum var. O da ben de uyuyamıyoruz. Çünkü seyyar satıcının biri gidiyor, biri geliyor. Gevrekçisi, karpuzcucusu, arabalı bohçacısı, halıcısı, tencere-tava satıcısı, hurdacısı... Her biri ayrı bir telden bağırıyor. Bornova Belediyesi’ne defalarca şikayette bulundum, ilgilenen olmadı. Yeşilova’daki seyyar satıcı rezaleti ne zaman bitecek?”



Çöp suyu yüzünden nefes alamıyoruz

Uğur Mumcu Mahallesi 8979 Sokak’tan arayan Gülşehir Cem, Harmandalı çöplüğünün suyunun, oturdukları binanın yanıbaşındaki dereye verildiğini söylüyor.

Kötü koku ve sinek nedeniyle,

bu sıcakta kapı-pencere açamaz olduklarını dile getiren Cem, şöyle diyor: “Bu uygulamayı yapan görevliler, biz çevre sakinlerinin yaşadığı eziyeti düşünemiyor mu? Nefes alamaz hale geldik.

Astım hastasıyım, oturamaz oldum, çok sevdiğim evimi

satışa çıkardım. Lütfen birileri

bizi bu rezillikten kurtarsın?



Kanalizasyon kapağı tehlike yaratıyor

Büyükşehir Belediyesi, anayollarda, kot altında kalan kanalizasyon kapaklarını yol seviyesine alıyor. Mutlu Bayramoğlu adlı okurumuz, böyle bir kapağın, Gaziemir’e Torbalı istikametinden gelişte, Akçay Caddesi’ndeki Sarnıç Altgeçiti’nin girişinde, orta refüjün önünde de olduğunu söylüyor, şöyle diyor:

“Sürücüler, çukura girmemek için ani manevra ve şerit ihlali yapıyor. Bu durum, kazalara davetiye çıkarıyor. Bu kapak da yol seviyesine alınmalı.”



Sürücü ehliyetini değiştirme zamanı

Pek çoğumuzun haberi yok sanırım. Ehliyetlerde TC kimlik numarası olması zorunluluğu var. Aslında bu işler 2009 sonuna kadar tamamlanacaktı, süre ertelendi. Biliyorsunuz trafik kazasına karışanlar artık kendileri tutanak tutuyor. Bu iş için de yeni ehliyet gerekecek. İşte gereken evraklar:

6 vesikalık foto, sağlık raporu

(tam teşekküllü devlet hastanesine gerek yok ufak özel hastaneler de bu belgeyi veriyor), nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi

(2 nüsha), ehliyet fotokopisi ve

aslı. Tüm bu bilgelerle yaşadığınız ilçenin emniyet müdürlüğüne gitmeniz yeterli. Belli bir geçiş süresi tanınmış. Şu anda kuyruk yokken

bir an önce ehliyetinizi değiştirin.



Karşıyaka sahilinde bir tek tuvalet yok

Karşıyaka’dan e-posta atan bir grup esnaf, Karşıyaka İskelesi’nden Mavişehir’e kadar uzanan sahil boyunca bir tek umumi tuvalet olmadığına dikkat çekti, “İzmir’in incisi Karşıyaka’ya yakışmıyor” dedi. Belediye Başkanı Cevat Durak’ın, ‘turizm ilçesi’ olma yönündeki beyanlarını basından takip ettiklerini dile getiren esnaf, “Her gün binlerce kişinin akın ettiği sahillerde bir tek umumi tuvalet bile yokken, nasıl turizm ilçesi olunacak?” diye soruyor.



Yağışlar başlamadan kanalımız yapılsın

Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/18 Sokak sakinleri, her kış, yağışlar nedeniyle sokağı su bastığını söylüyor. 2011 kışında da aynı derdi yaşamak istemediklerini dile getiren vatandaşlar, şunları ifade ediyor: “Sokak, her yağmurdan sonra dereye dönüyor. Çoğu zaman apartmanların zemin katlarını su basıyor. Şikayetimizi Karşıyaka Belediyesi’ne bildirmiştik. İZSU’ya ileteceklerini söylemişlerdi. Ancak bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Yetkililerden, kış başlamadan gereken

önlemleri almalarını istiyoruz.”