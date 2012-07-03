BU SAHİLE İNMEK CESARET İSTİYOR

Kabloların yeraltına alınma işleminin durduğunu belirten Güzelbahçeliler geceleri karanlık yüzünden deniz kıyısında gezemediklerini söylediler

Güzelbahçeliler geçen yıllarda olduğu gibi yine ilçelerindeki elektrik hizmetlerinden dert yandılar. Okurlarımız, “İlçemiz uzun yıllar TEDAŞ hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Sonunda hizmet geldi ama o da yarım kaldı. Elektrik kablolarının yer altına alınıyordu, yarım kaldı. Yani 7 buçuk kilometrelik sahil şeridinin sadece 500 metrelik bir bölümü; Seferihisar kavşağından vapur iskelesine kadar olan kısmında kablolar yer altına alındı. İskele ile Narlıdere İstihkam arasındaki kablolar yine havada kaldı. Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’ndaki kıyı bandında da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ışıklandırmalar yanmıyor” dediler ve sözlerini şöyle sürdürdüler:



Ürküyor ve korkuyoruz

“Sahil şeridinde sadece 100 metrelik bölümde lambalar yanıyor, 500 metrelik bölüm karanlıkta. İnsan ürküyor ve korkuyor. Alandaki görevlilere ‘Niçin böyle?’ diye sorduğumuzda aldığımız yanıt, ‘Bölgenin elektrik bakım ihalesiyle ilgili bir anlaşmazlık çıktı da ondan’ oluyor. Ne derece doğru? Turizm hareketliliğinin yaşandığı şu günlerde insanları karanlıkta bırakmak ne derece doğru bir hizmet anlayışı? İnsanların akşamları ve hafta sonları akın ettiği böyle bir yer karanlıkta bırakılmamalı. İzmir’e yakışmıyor. Güzelbahçe İskele’den sonraki karanlık bölge acilen aydınlatılsın.”

Çalışmaya niçin ara verildi?

Geçen yıl Güzelbahçeli vatandaşların, örümcek ağı gibi havadan geçen kabloların yeraltına alınması isteğini köşemizde dile getirmiştik. GEDİZ?Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri de, gönderdikleri yazılarında ihale işlemlerinin tamamlanmasından sonra çalışmaların başlayacağını bildirmişlerdi. Kabloların yeraltına alınma çalışması 2011 yılı sonlarında başlatılmıştı.

Başkan Tahir Şahin verdiği sözü tutsun

Menemen Ulukent Köyiçi 7221 Sokak sakinlerinin şikayetini bir kez daha aktarıyorum. Okurlarımız Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’e iletilmek üzere şunları söylediler: “Başkanımız bu semtle hiç ilgilenmiyor. Varsa yoksa merkeze yatırım yapıyor. Özellikle 7221 Sokak ve bağlantılı sokaklar rezil bir durumda. Yollar delik deşik. Her araç geçişinde toz içinde kalıyor, kapı ve pencere açamıyoruz. Köylerde bile bu kadar kötü bir yol kalmadı. Yollarımız 4 yıldır aynı. Başkan Şahin 2009’daki yerel seçimlerde mahallemize geldiğinde yolumuzu seçim sonrası yapacağına dair bize söz vermişti. Ancak sözünü tutmadı. Yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz.”

Hiçbir trafik işareti yok

Bu uyarı Yesum Çiftçi’den geldi. Okurumuz, “Bornova Atatürk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ne yazık ki sürat yolu oldu. Özel araç sürücüleri neyse de dolmuşçular bile sürat yapıyorlar. Bu yolda hiçbir trafik lambası olmadığı gibi uyarıcı işaretler de yok. Üzücü bir olay yaşanmadan Büyükşehir, Trafik Dairesi Başkanlığı’nın bu yolu da ıslah edip trafik işaretleri ve trafik lambaları ile donatmasını istiyoruz. Yaşlılar ve çocuklar tehlike içindeler” diyor.

Moloz döküm yeri oldu

İzmir Karabağlar Yeşilyurt Vatan Mahallesi 9103 Sokak sakinlerinden Suat Demirkan, “Sokağımızdaki çocuk parkı yapılacağı belirtilen boş arsaya belediyemiz moloz döktü ve gitti. Aylar oldu ve burası halen park yapılmadı. Burası şu anda moloz dökülen ve çöp atılan bir alan haline geldi. Toz ve toprak bir yana haşerat üremeye başladı. Sokağımızdaki boş arsanın düzenlenmesini ve parkımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Birinin bu boşluklardan düşmesi mi bekleniyor?

Konak Hatay sakinlerinden Hakan Kırılmaz fotoğrafını da çekip gönderdiği yazısında bir tehlikeye parmak basıyor ve yetkilileri uyarıyar. Bakın ne diyor: “Hatay’da oturuyor ve İnönü Caddesi No: 281 Öktem Apartmanı’nın dış cephesinden her geçişimde bu rezilliği görüyorum. Buradaki demir korkuluklar yıllardır böyle ve kimse bu çirkinliğe el atmıyor. Özellikle küçük çocuklar için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Esasında bu ve buna benzer İnönü Caddesi’nde kaldırım çalışmasından (yüksek) sonra alçak kalan ve korkulukları çürümüş onlarca korkuluk var. Konak Belediyesi ilgili birimlerin bu çirkin ve tehlikeli durumla ilgilenmelerini istiyorum.”

Sulama yapanlar dikkatli davransın

Karabağlar Karşıyaka arasında yolculuk yapan Sami Okuyan, “70-80 kilometre sürat yapılarak gidilen ana caddelerdeki yeşil alanları sulayan işçiler biraz dikkatli sulama yapamazlar mı? Özellikle Yeşildere yolunda yapılan sulama çalışmaları kazalara neden oluyor. Geçenlerde bir araç suların yola taşması nedeniyle kaydı ve sürücü aracını zor toparladı. Biz de arkasından geliyorduk ve zorla durduk. Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bu yüzden kazaların yaşanmaması için çalışanlarını uyarsa çok iyi olur” diye uyarıda bulundu.

Yüksek sesli müzik uyutmuyor

Konak Mersinli 2804 Sokak sakinlerinden Münir Yazıcı yüksek sesli müzik yayınından dert yandı ve şunları söyledi: “Turan’daki eğlence yerleri ses düzenlerini ayarlayamazlar mı? Çünkü, gece saat 24.00’da başlayan yüksek sesli müzik sabah saat 04.00’a kadar sürüyor. Bırakın dinlenmeyi uyuyamıyoruz. Çalışanlar olarak uykusuz bir şekilde işe gitmek zorunda kalıyoruz. Gece saat 24.00’ten sonra sesler ayarlansın.”

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