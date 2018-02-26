Bu sistem bizi zarara sokuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı uygulamaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Yolcular, “Kartımızda en uzun yola yetecek kadar para olmasının istenmesi yüzünden büyük sıkıntı yaşıyoruz” diyor

15 Şubat 2018 Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “artı para” isimli yeni ücret uygulamasının bugün 17’nci günü. İZBAN’ın bu yeni sistemine göre 25 kilometreye kadar uyguladığı ücret sistemi ESHOT, İZDENİZ ve Metro’da olduğu gibi tam bilet 2.86, öğretmen bileti 2.20, öğrenci ve 60 yaş bileti ise 1.65 TL. Ancak 25 kilometreden sonra yeni sistemdeki “artı para” uygulamasına göre her kilometre için tam bilete 7, öğretmen biletine 5, öğrenci ve 60 yaş biletine ise 4 kuruş ek ücret alınmaya başladı.

Validatörler yetersiz

Yeni uygulamadaki en çok itiraz edilen konu ise İZBAN’ı kullanan yolcuların kartlarında bindikleri istasyondan itibaren en uzak istasyon ücretinin bloke edilmesi oldu. Bu arada UKOME yetkilileri ESHOT, İZDENİZ ve METRO olduğu gibi İZBAN’daki yeni sistem ile birlikte 90 dakika uygulamasının devam ettiğini bildirdiler.

Yeni uygulamadaki en önemli konu; yolcunun turnikeden geçişi sırasında gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında olması gerekiyor. Bu para kartında bloke edildikten sonra içeri girebiliyor. Yolcu normal ücret dışında, yani 25 kilometreden fazla seyahat etmişse ineceği istasyonda kartını “artı para” makinesine okuttuktan sonra kalan parası iade edilerek blokaj kaldırılıyor. Yolcuların, mağdur olmamak için, inişte yaptıkları istasyonda kartlarını muhakkak “artı para” makinesine okutmaları gerekiyor. Gelelim mağduriyet yaşayan vatandaşların köşemize aktardıkları onlarca şikayete... Bakın ne diyorlar:

Lütfi Kertil: Her gün sabah saat 07.00 ile 07.30 arasında Bornova’daki işime gitmek için Şirinyer’den İZBAN’a biniyor, Hilal’de iniyorum. Kartımdan 6.00 TL bloke ediliyor. Sabahları gerek Halkapınar, gerekse Hilal çok kalabalık oluyor ve işe geç kalmamak için kartımı ‘artı para’ makinesine okutamadan ayrılmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla her gün mağdur oluyorum. Bu uygulama yerine girişte kartımı okutup seyahat sonrası kapıdan çıkarken ücret kesilse olmaz mı?

Mustafa Canıtez: İZBAN’ın yeni uygulaması sağlıklı deği. Paranın bloke edilmesi yanlış. Çünkü çıkışta kalabalık olduğu için zaman kaybetmemek için bırakıp gidiyor ve mağduriyet yaşıyoruz. Halbuki İZBAN istasyonuna girişte kart okutulup, inişteki istasyondaki validatöre okutularak 25 kilometreye kadar tek bilet, fazlaysa artılarıyla birlikte pekala alınabilir. Yapılacak iş, İZBAN çıkışlarındaki koridor sayısının artırılarak uygulanması çok iyi olur ve kimse mağdur olmaz.

Aslı Özkaya: Geçen hafta Bornova’dan Metro ile Hilal’e geldim ve kartımdan 2.86 TL ücrek kesildi. Hilal’den Alsancak’a gitmek için İZBAN’a bindim ve kartımı okuttum 2.02 TL blokaj yapıldı. Alsancak’ta indim ve ‘artı para’ makinesine okuttuğumda ‘iade edilecek bakiyeniz yok’ diye bir uyarıda bulunuldu. Yani benden 15 dakika için 4.88 TL ücret alındı. Hani 90 dakika bu uygulamanın içindeydi. Yani ben Bornova’dan Alsancak’a 15 dakikalık seyahat için 4.88 TL ödedim. Bu uygulama çok kötü.

Semih Bayraktar: Yetkililer ‘artı para’ makinelerinin her istasyona ait günlük yolcu girişine göre belirlendiğini açıkladı. Hiç de öyle değil. Sabah saatleri Halkapınar’da ve Hilal’de işe, okula ve hastanelere yetişecek olanlar ne yazık ki kartlarını artı para makinesine okutamadan ayrılmak zorunda kalıyor. Aşırı kuyruk oluyor. Ben geçen hafta 5 gün mağdur oldum ve benden kesilen artı paralar kaldı. Bu uygulama derhal değiştirilmelidir. Ayrıca validatör sayısı da artırılmalıdır.

Evde sağlık hizmetine bir araç daha eklendi

Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Evde Sağlık Hizmetleri” filosuna yeni bir araç daha eklendiği bildirildi. Konuyla ilgili bilgileri Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem verdi ve konu ile ilgili şunları söyledi: 2015 yılından bu yana, evde bakım hastalarının, engellilerin ve bakıma muhtaç hastalara tansiyon ölçme, pansuman gibi hizmetleri bugüne kadar 3 araçla yürütüyorduk. Bu birime yeni bir araç daha eklendi. Bu araç İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerekli donanımı yaptıktan sonra belediyemize teslim edildi. Merkeze uzak tüm mahallelerimizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri projemizle 2015 yılından bugüne kadar 11 bin 739 kişiye ulaştık. İlçemize hayırlı olsun.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...