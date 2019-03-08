Bu tesis, kente 80 yıl hizmet verecek

Yapılan anlaşmayı vatandaşlarına müjde olarak veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan “Olağanüstü toplantıda alınan kararla DSİ’ye bu proje için 30 yılda 100 milyon lira ödeyeceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), geçen ayki olağanüstü genel kurul toplantısında ‘Acıpayam Akdere Barajı’nın yapılması için yetki verildiğini açıkladı. Toplantıda, DESKİ tarafından DSİ’ye yaptırılacak olan bu barajın Acıpayam, Serinhisar ve Cankurtaran mahalleleriyle bölgenin tamamının içme suyu sorununun çözüleceği belirtildi. Bu baraj ayrıca bölgedeki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak. DESKİ bu barajla bağlantılı olarak içme suyu arıtmaları, terfi istasyonları, su depoları ve şebeke imalatlarının da yapılacağını bildirdi.

‘Gelecek için çok önemli’

Su konusunda geleceğe güvenle bakmanın çok önemli olduğunu, özellikle küresel ısınmanın da göz önüne alındığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Çocuklarımızla ve torunlarımızla ilgili çok önemli bir karar verdik. Bu proje, Denizli için geleceğe atılan büyük bir imza. DESKİ olarak gelecek 70-80 yıl kullanılacak olan bu tesisin altına bunun için imza attık. Acıpayam Akdere Barajı’nın yapımı tamamlanıp bize teslim edildikten sonra, Denizli Belediyesi (DESKİ) olarak DSİ’ye 30 yıl eşit taksitlerle, faiz eklenmeden 100 milyon lira ödeyeceğiz. Kilometrelerce içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik ve bu yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Geleceğe güzel eserler bırakacağız.”

Rekor yatırımlar

Denizli’nin büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 19 ilçe ve 622 mahallede yatırım yapan DESKİ, bugüne kadar 5 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedi. Ayrıca, 194 içme suyu sondaj kuyusu açıldı ve bu kuyulardan saniyede 3.600 litre su sağlandı. Denizli’nin gelecekte susuzluk çekmemesi için tüm önlemler alındı ve 60 bin metreküplük 76 adet içme suyu deposu yapıldı. 172 adet depo da yenilendi.