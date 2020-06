Bu tozu toprağı bitirin artık!

Doğalgaz çalışmaları nedeniyle her yer toz toprak. Ancak İzmirgaz çalışmaların Eylül 2010’da tamamlanacağını açıkladı.





İzmirgaz’ın doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor. Geçen yıllarda olduğu gibi çalışmalar yine özen gözterilmeden yapılıyor. Çünkü, toz -toprak ve açılan çukurlar nedeniyle yine şikayetler geliyor. Genellikle, Üçkuyular ve çevresinden, Esenyalı, Güzelyalı ve Poligon semtleriyle Çiğli Evka-2’de yaşayan okurlarımızdan geldi. Arayan okurlarımız bakın ne dediler:

“Doğalgazın gelmesi çok güzel. Kömür dumanından zehirlenmeyecek ve temiz bir çevreye kavuşacağız. İzmirgaz semtimizdeki bir çok yerde çalışmalarını tamamladı. Çünkü, kazılan ve boru işlemleri bitirilen yerlerde betonları bile atıldı.



Pencere açamıyoruz

Ancak, sokaklarımız asfaltlanmadığı ve temizlenmediği için 24 saat boyunca her araç geçişinde veya rüzgar estiğinde toz ve toprak içinde kalıyoruz. Balkon kapılarını ve pencerelerimizi açamıyoruz. Asfaltlama işi gecikecek ve yollar temizlenmeyecekse, hiç değilse günün belirli saatlerinde sulama yapılsın. Öyle zor durumdayız ki. Ayrıca 15 -20 santimetre derinliğindeki çukurlara giren araçlarımızın alt takımları arızalanıyor.”



Sıkıntı eylülde bitecek

Doğalgaz çalışmalarının 2010 Eylül itibariyle tamamlanacağı belirten İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata, “Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Bayraklı, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçeleri ile Tire’de altyapı çalışmaları sürüyor. 2011 yılında altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda doğalgaz aboneliğine 6 taksit ödeme imkanı tanıdık. Güvence bedelinde de, ‘Bonus Card’la 2 taksit, diğer kartlarla da tek çekim yapmak suretiyle ödeme kolaylığı getirdik” diye konuştu.



“Sivrisinekler başka bir kaynaktan ürüyor”

28 Mayıs 2010 Cuma günkü köşemizde “Mavişehir’deki sivrisinek yuvasını kurutur musunuz?” başlığı ile bir yazı yazmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri konuyu araştırmış ve aşağıdaki cevap yazısını göndermiş, aynen aktarıyorum: “Köşenizde yayınlanan okur şikayetinde, Mavişehir’de TOKİ tarafından kazılıp yarım bırakılan inşaat alanında biriken suların sivrisinek üreme yeri haline geldiği için ilaçlama yapılması istenmiştir.”

İlaçlama yapıldı

Cevap yazısı şöyle devam ediyor: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince kent içindeki tüm haşere üreme kaynakları, haşere gelişim periyoduna göre yıl boyunca düzenli kontrol edilerek ilaçlanmaktadır.

Mavişehir’de bulunan temel çukuruna dolan suyla oluşan su birikintisinin de yıl boyunca periyodik olarak kontrol edilerek ilaçlandı. En son 21 Mayıs 2010’da ilaçlama yapıldı. Kontrolerde su birikintisi kaynaklı haşere (sivrisinek) üremesi saptanmadı. Sivrisinek şikayetinin başka bir kaynaktan oluşabileceği göz önüne alınarak çalışmalar sürdürülmektedir.”





EL ARABALI SEYYAR SATICILAR ÇOĞALDI

Buca İşçievleri’nden arayan İsa Atalay ile Yılmaz Adıgüzel, “Yaz meyve ve sebzeleri çıktı ve sokaklardaki yüksek sesli cihazlarla satış yapan seyyarların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi Şirinyer ve İşçievleri’nde bazı sokak köşeleri motorlu ve motorsuz el arabalı seyyar satıcılarca işgal ediliyor.

Tabii bu görüntüler İzmir gibi modern bir kente yakışmadığı gibi, trafik akışı da bunların yüzünden aksıyor. Geçen yıl da şikayetçi olmuştuk. Belediye başkanı sorunu çözeceğini söylemişti. Yüksek sesli cihazlarla satış yapan seyyar satıcılarla da yeterli mücadele yapılmıyor. Hastalar, yaşlılar, gece çalışanlar ve bebekli aileler çok dertli.”



Minibüsçüler kural tanımıyor

Menemen dolmuşlarıyla ilgili şikayetler hiç eksilmiyor. Anadolu Caddesi’ni kullanmaları gereken bu dolmuşçuların Karşıyaka ve Çiğli içlerine girerek yollarını değiştirdiklerini belirten bir okurumuz, “Ben her gün Menemen’den İZOTAŞ’a, İZOTAŞ’tan Menemen’e yolculuk yapıyorum. Menemen dolmuş şoförlerinin çoğu ne kırmızı ışık, ne durulmaz levhası tanıyor, ne de sürat tahditlerine uyuyorlar. Ayrıca sürat yapmaları bir yana her üç şeriti de sinyal vermeden değiştirerek trafiği tehlikeye sokuyorlar. Yok mu, bunları yola getirecek bir yetkili” diye soruyor.



361 ve 461 gittiği yoldan geri gelsin

Melahat Karamanlı isimli okurumuz, “361 ve 461 hatlı ESHOT otobüsleri Karşıyaka Bahçelievler’den kalkıyor Atatürk Bulvarı üzerinden Gümrükönü’ne kadar gidiyor. Ancak, bu otobüsler dönüşlerini Girne Bulvarı’ndan Ordu Caddesi’ne

girerek Bahçelievler’e gidiyorlar. Atatürk Bulvarı güzergahı boyunca bulunan duraklardan binenler Girne ve Ordu caddelerinde indiklerinde uzun bir yol yürümek zorunda kalıyorlar. Onun için bu otobüslerin Gümrükönü’ne gittikleri güzergahtan dönmesini istiyoruz” diyor.



Klimayı açarsam yolcular inmeli

Bu sözler ESHOT’a ait Bayraklı sırtlarındaki semtlere yolcu taşıyan “MİNİ” otobüslerin şoförlerine ait. Köşemizi arayan Bayraklılı okurumuz, “102, 162, 662, 501, 502, 504 ve 139 hatlı güzergahlara (Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksı, 75. Yıl, Çicek, Muhittin Erener ve Borsa mahallelerine) zaman zaman İVECO marka mini otobüsler veriliyor. Bu otobüsleri kullanan şoförler klimaları açmıyorlar. Önceki hafta gölgede 32-33 derece sıcakların olduğu günlerde akşamüstü iş çıkışı bindiğimiz ‘MİNİ’ otobüs şoförüne klimayı açmasını söylediğimizde, ‘Klimayı açarsam yarınızı indirmem lazım, aracın çekişi düşüyor’ dedi. Madem öyle, bu otobüsler niçin bu semtlere veriliyor? Ayrıca klima açıldığında çekmeyen bu otobüsler niçin alınıyor” diyor.



