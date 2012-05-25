Bu yaya üst geçidi her an çökebilir







İzmirliler, Gaziemir’deki ESBAŞ yaya üst geçidinin geçişlerde sallandığını, demirlerinin pas içinde, betonlarının kırık dökük olduğunu bildirdiler



Bu ihbarı ilk Gaziemir Emlak Bankası Evleri sakinlerinden Salih Esin yapmış ve biz de köşemizden yetkililere iletmiştik. Bu kez ihbarı kent duyarlılığı olan ve Gaziemir’de oturan sanatçı bir okurumuz, hem de yaya üst geçitinin fotoğraflarını çekerek köşemize gönderdi. Kent yöneticilerini bir kez dehe uyarmamızı isteyen okurumuz bakın ne dedi: “Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ile İzmir’de yeni hizmete giren Optimum Outlet yakınındaki yaya üst geçidi ile ilgili haberinizi okudum. Geçen hafta sonu Gaziemir’deki evimden yürüyerek ESBAŞ civarına geldim. Üst geçitin görüntüsü rezil mi rezil bir durumdaydı. Çıktım ve karşıya geçip inene kadar deprem oluyormuş gibi sallandık. Korktum. Yaya üst geçidi pas içinde ve yayalar için kullanılan zemindeki betonlar patlak ve kırık döküktü. Yani bu üst geçit rezil mi rezil bir durumda. Geri kalmış bir ülkede bile böyle bir yaya üst geçidi göremezsiniz. İzmir’e hiç mi hiç yakışmıyor. Özellikle hafta sonları 10-15 bin kişinin kullandığı köprü, doluluk yaşandığında aşırı derecede sallanıyor ve yıkılacak gibi oluyor. Hafta sonları binlerce araç bu geçidin altından geçiyor. Herhangi bir üzücü olay yaşanmadan bu yaya üst geçitinin Anadolu Caddesi ve Gaziemir’deki yeni üst geçitler gibi yenilenmesini istiyoruz.”





NE OLDU DA TÜRK BAYRAĞI ASILMADI



Çiğli Evka-2 sakinlerinden Dr. Sencer Tümer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk Bayrağı’nı, bu yıl asmadığını belirterek yetkililere şöyle seslendi: “Çiğli Evka-2’de önceki adı Milli Piyango, yeni adı ‘Tuğba Özbek Anadolu Lisesi’ her milli bayram ve özellikle 19 Mayıs’ta duvarlarına büyük bir Türk Bayrağı asardı. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ne oldu da Şanlı Türk Bayrağı asılmadı? Bayrak direğine asılan mutat bayraklar ile yetinildi? Semt halkına ve çocuklarımıza örnek olacak bir okul, bu çok önemli milli günümüzü unuttu mu? Daha önceki hiçbir bayramda unutulmayan bayrak asmayı unutturan, göz ardı ettiren nedir bilmek istiyoruz? Okulun büyük Türk Bayrağı’nın başına birşey geldi ise (!) bilemem. Semtimizdeki Ali Şir Nevai İlköğretim Okulu’nda büyük bir Türk Bayrağı asılıydı. Bize kurtuluş kıvılcımı yakan bu günü ve onu hazırlayanları unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Şayet, unutturmak isteyenler varsa onlar da çocuklarımıza eğitim veremez, örnek olamaz. Yazıklar olsun.”



Bu duvarları kim bu hale getiriyor?



Bornova’dan arayan Nebahat Soğancı, “Bornova Erzene Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda duvarlar yazılarla dolduruldu. Bu duvarları kim boyuyor bilmiyoruz ama ‘Elleri kırılsın’ diyoruz. Sadece bu sokaklar değil Bornova’nın birçok yerinde duvarlar aynı kişilerce boyanıyor. Boyanan duvarlarımızı biz ve belediyemiz badana yapıyoruz ama ertesi gün bazı vicdansızlar tekrar yazı yazıyor. Emeğimize, paramıza yazık. Emniyet güçlerinin bu işleri yapanları takibe almalarını istiyoruz” dedi.



Sarnıç 1195 Sokak ne zaman asfaltlanacak?



Geçen hafta ziyaret için gittiğim Gaziemir Sarnıç Fatih Mahallesi 1195 Sokak’taki iki sanayi kuruluşunda (Vitello ve Işıkcam) çalışan 100 civarında işçi dert yandı. Yağışlı günlerde çamur, havaların ısındığı günlerde toz ve toprak içinde kaldıklarını belirten işçiler bakın ne dediler: “İki yıla yakın süredir buradaki sanayi kuruluşlarında çalışıyoruz. İki kış geçirdik ve çamur içinde kaldık. Geçen yaz da toz ve topraktan kurtulamadık. Gaziemir Belediyesi geçen yıl bize sokağımızın en kısa zamanda asfaltlanacağı sözü verdi. Ancak, aradan bir yıl geçmesine rağmen sokağımız asfaltlanmadı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un sokağımızı bir an önce asfaltlamasını, bizi çamur ve tozdan kurtarmasını istiyoruz.”

Akdeniz Mahallesi hizmet bekliyor



Konak Akdeniz Mahallesi sakinleri, “Semtimizdeki sokaklara hiç mi hiç hizmet getirilmiyor. Akdeniz İş Hanı karşısındaki sokak yıllardır aynı. Delik deşik. Kaldırımlar öyle yüksek ki, yaşlılar çıkamadığı gibi engelliler de buradaki kaldırımları kullanamıyor. Bu sokağın ve caddededik kaldırımların ele alınması için Konak Belediyesi’ni defalarca aradık. Ancak, ‘Tamam’ denilmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Ayrıca Akdeniz Caddesi boyunca iki sıra araç park edilmeye başlandı. Bir de, Şehit Fethi Bey Bulvarı ile Akdeniz Caddesi’nin birleştiği yer yıllardır onarılmadı. Buranın da acilen düzenlenmesini istiyoruz” diye dertlerini anlattılar.





Spor aletleri kötü durumda



Karabağlar Bahçelievler’den arayan Hamide Aydın, “Mahallemizdeki Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan spor aletleri bozuldu. Elimizi sürmeye korkuyoruz. Onlar bize, biz onlara bakıyoruz. Konuyu Karabağlar belediyesi’ne ilettik. Hatta dilekçe bile verdik. Ancak hiçbir iyileştirme yapmadılar. Neredeyse 6 ay oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm’ün bir ekip göndererek parkımızı ele aldırmasını istiyoruz” dedi.