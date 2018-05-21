Bu yıl 13 kuyu daha açacağız

Yaz aylarında su sıkıntısı çeken İzmir’in iki ilçesinde daha önce 7 adet su kuyusu açan İZSU, yeni ilave sondajlarla toplam kuyu sayısını 20’ye çıkaracağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle su sıkıntısı çeken metropollerine yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. İZSU Genel Müdürlüğü; İzmir’in kuzey bölgesindeki ilçeleri Bergama ve Kınık ilçelerine bağlı mahallellerinde su kuyusu açma çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini ve 2018 yılı içinde bu ilçelerin susuzluk çekmeyeceğini bildirdi. Yaz aylarında kuyulardaki yeraltı su seviyeleri düşen mahallelerde yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için aralıksız çalışacaklarını ifade eden İZSU yetkilileri, şu bilgileri verdi:

Bu yıl tamamlanacak

“İZSU olarak Bergama’da 8 kuyu daha açacağız. 238 bin liralık bir yatırımla Eğrigöl, Yortanlı ve Dereköy’de açılan yeni sondaj kuyularımızı önümüzdeki günlerde devreye alacağız. Ayrıca, Bergama merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla da 5 adet su kuyusu daha açmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce ilçenin Karalar, Kırcalar ve Hacılar mahallelerinde sondaj kuyusu açmıştık. Bergama’daki kuyu sayısını 12’ye çıkaracağız. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan diğer bir ilçemiz olan Kınık’ta ise Örtülü, Köseler, Büyükoba mahallelerinde sondaj kuyusu açma çalışmalarına da devam edeceğiz. Arpadere Mahallesi’nde bir adet sondaj kuyusu açtık, yeni kuyularla birlikte Kınık’ta İZSU olarak açtığımız kuyu sayısını 8’e çıkardık. Her iki ilçedeki yeni kuyuların tamamı 2018 yılı içinde devreye girecek.”

Yaya üstgeçidini onarır mısınız?

Bu istek Çiğli’de yaşayan vatandaşlarımızdan geldi. Arayan okurlarımız, “Üç hafta önce istiap haddini geçen bir kamyonun yükü nedeniyle zarar gören yaya üstgeçidi niçin onarılıp yaya güvenliği sağlanmıyor” diye başladıkları isteklerini şöyle dile getirdiler: “Burası Küçük Çiğli Santral Durağı Yaya Üstgeçidi. Bu geçit bizim kabusumuz oldu, çünkü üçüncü kez zarar görüyor. Üstgeçitte yürürken yüklü olarak geçen her kamyon bizi korkutuyor. Üç kez üstgeçit zarar gördü, her kaza oluşunda üstünde yaya olmaması en büyük kazancımız. Yaya üstgeçidini üç haftadır kullanamıyoruz. Kullananlar oluyor, ancak üstgeçidin zarar gören demirlerini eğerek arasından tehlikeli bir şekilde geçiş yapılıyor. Küçük Çiğli sakinleri olarak üzücü bir trafik kazası yaşanmadan yaya üstgeçidinin onarılarak hizmete açılmasını istiyoruz.”

Hurdacı ve seyyarın girmesi yasak değil mi?

Konak Boğaziçi Mahallesi 3486 Sokak sakinleri hurdacı ve seyyar satıcılarından şikayetçi. Arayan okurlarımız, “Sokağımızdaki çay ocağı nedeniyle hurda toplayan ve seyyar satıcılık yapanlar burada park ederek çay içiyorlar. Afiyet olsun. Ancak, bunların yüzünden sokağımız trafiğe kapanıyor. En önemlisi de bunlar çay oçağına geldiklerinde sandalyelerini de kaldırımlara koyarak yaya geçişini engelliyorlar. İnsanlar bunların yüzünden araç trafiği akan yola inmek zorunda kalıyor. Üstelik çay ocağı okula 10 metre, karakola da 50 metre mesafede. Semt sakinleri olarak sokağımıza araç park edilmemesini ve kaldırımlara sandalye çıkarılmamasını istiyoruz. Ayrıca kent merkezine hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasak değil mi?” diye soruyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...