'Bu yıl da sevindirelim'

Yıllardır binlerce ihtiyaç sahibinin yanında olan İZFAK Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Maruflu, “Kurban Bayramı’nda bu yıl da İzmir’de el avuç açmayan ve dilenmeyen fakir ailelerimize destek olalım” dedi.

1947 yılında İzmir iş dünyası ile kamu yöneticilerinin gönüllülük desteğiyle kurulan İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği (İZFAK), her ay en az 450 ile 600 arasında aileye erzak ve giysi yardımında bulunuyor. 73 yıldır İçişleri Bakanlığı’nca denetlendiklerini ve bu konuda takdir edildiklerini ifade eden İZFAK Başkanı Sancar Maruflu, “İZFAK, 27 Ekim 1947’de, Süleyman Ferid Eczacıbaşı, Dr. Behçet Uz, İbrahim Sezai Berki, Ramiz Pakalın, Mehmet Ali Şamlı, Nazmi Filibeli, Hocazade Ahmet Üzümcü, Lütfullah Baydoğan, Ecz. Lütfü Krom, Reşat Leblebicioğlu, Niyazi Ersoy ve arkadaşları tarafından kuruldu. İlk Başkan Süleyman Ferid Eczacıbaşı’ydı. Sonrasında Dr. Behçet Uz, Hasan İkbal, Nuri Korkmaz, Mazhar Zorlu ve İsmail Sivri başkanlık yaptı. 35 yıldır da bu görevi ben yapıyorum” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

17 bin aileye yardım

“73 yıldır Türkiye’de ilk kez vekâletle kurban bağışı ve uygulamasını İZFAK olarak biz başlattık. Her yıl Kurban Bayramı’nda ve yıl içinde, ortalama 3 bin kişiye 15 ile 18 ton et dağıtıyoruz. Kullanılmayan temiz çeyizlikleri, ev eşyasını ve engelli medikal ürünlerini de değerlendirip gerçek muhtaçlara ulaştırıyoruz. El avuç açmayan gerçek fakir fukarayı bizzat biz kendimiz buluyoruz. Engellilerin ve yaşlıların evlerine ihtiyaçlarını biz gidip veriyoruz. Çağrım şöyle: 2020 Kurban Bayramı’nda İzmirli fakirleri sevindiriniz, hayatları İZFAK ile yaşatınız. Kurban vecibenizi İslami usullerle, ecdat yadigârı, 73 yıllık İZFAK’la çözümleyiniz. Vekâletle kesim ücretimiz bu yıl 850 lira. Sloganımız, ‘En faydalı iyilik, insanları sevindirmektir.’

Derneğimiz, 2020 yılı içinde ve ayrıca ramazan ve bayram süresince toplam 17 bin İzmirli mağdur aileye çeşitli yardımlar yapmıştır. Yardımlarımıza devam etmek için sizin ilgi ve desteklerinize muhtacız. Kurban bağışlarınızı yıl süresince fakir ailelerimize et yardımı olarak veriyoruz. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bağışlarınızla 2 bin 800 muhtaç aileye 9,5 ton et dağıtmış olmanın onur ve gururu içindeyiz. Sözlü vekâletlerinizle, modern kesimhanede hijyenik usullerle, tüm İslami dini vecibeler yerine getirilerek yapılan kesimlerden elde edilen etleri yine hijyenik yöntemlerle ambalajlayarak dağıtıyoruz. İZFAK, kâr amacı gütmeyen, kişisel ücret almayan ve kamu yararına çalışan bir sivil demokratik kitle örgütüdür, çaresizlerin çaresidir. İZFAK’ın tek geliri, yardımseverlerin bağışlarıdır ve on binlerce aile bu desteklerle yaşamaktadır.”