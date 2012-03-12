Bu yola kaldırım yapacak mısınız?

20 Şubat 2012 Pazartesi günkü köşemizde “Buca Kıbrıs Caddesi sakinleri soruyor: Bu caddede birinin ölmesi mi bekleniyor?” başlığı ile Buca Dumlupınar ve Adatepe mahalleleri sakinlerinin sorununu aktarmıştık. Bucalı okurlarımız hafta başında yine aradılar, yetkililerin hiçbir yaptırım getirmediklerini ve haber çıktıktan sonra 10-12 trafik kazası yaşandığını, korku içinde olduklarını bildirdiler. Okurlarımız, Özmen ve Erdem caddelerini birbirine bağlayan Kıbrıs Caddesi’nin çift yönlü trafiğe açık olduğunu, Hasanağa Bahçesi ile bitişiğindeki 67, 69, 71 ve 73 sokaklardan başlamak üzere yolun daraldığını ve çok tehlikeli bir hal aldığını bir kez daha yetkililere hatırlatmamızı istediler. Sabah ve akşam trafiğinde bu yolda yaya geçişlerinin oldukça tehlikeli olduğunu belirten Bucalılar yaşanan sıkıntıları şöyle dile getirdiler:



Her gün kaza oluyor

“20 Şubat 2012 tarihinde şikayetimiz köşenizde çıktı. Teşekkür ederiz. Ancak o günden bu yana hiçbir gelişme olmadı ve iyileştirme yapılmadı. Hatta semtimize uğrayan bile olmadı. Bu cadde Buca için araç ve yaya trafiği açısından çok önemli bir yol. Bu yoldan 9 Eylül Üniversitesi’ne ait Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’ne gidiş ve dönüş yapılıyor. Bir tarafında Hasanağa Bahçesi, diğer tarafında da Fatma Saygın Anadolu Meslek Lisesi bulunuyor. Araç trafiğinin yoğunluğu yanında yaya trafiği de oldukça fazla. Erdem Caddesi’ne yaklaştıkça sorun daha da artıyor. Özellikle yayalar için çok çok tehlikeli oluyor. Yolun bir tarafında 25 santimetre genişliğinde bir kaldırım var ama, o da panolarlarla işgal edilmiş durumda. Tabiri cahizse insanlar bu yolda sırat köprüsünden geçer gibi yürüyorlar. Çift yön araç trafiği arasında yayalar olarak canımızı zor kurtarıyoruz. Biz bu caddenin, istimlaklar yapılarak genişletilmesini ve her iki yanına da kaldırım yapılmasını istiyoruz.”

Elektrik telleri her an yangın çıkarabilir

Karabağlar, Yeşilyurt Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri dertliler. Mahalle sakinleri bakın ne diyorlar: “Semtimizin 9113 Sokak ile 9028 Sokak arasındaki iki elektrik direğine bağlı teller Demetevler Parkı kenarında bulunan ağaçlara değiyor. Yağışlı ve özellikle rüzgarlı günlerde teller ark yaparak kıvılcımlar çıkarıyor; zaman zaman da bu yüzden elektrikler kesiliyor. Ayrıca trafo park içinde oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Bizim korkumuz tellerin ağaçlara değerek ark yapıp yangın çıkarması. Ayrıca bu iki sokak kesişmesindeki trafo ve yanındaki elektrik direğinde bulunan teller çirkin görüntü sergiliyor. Semt sakinleri olarak elektrik telleri ile trafonun yeraltına alınmasını, çam ağaçlarının da üst kısmının budanmasını istiyoruz.”

Yeni düzenlemeler yaşamımızı altüst etti

Bornova Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi civarında oturan Ali Haydar Ceylan ve Bilal Serhat Özerol İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nin semtlerinde yaptığı yol düzenlemeleri sonrasında ortaya çıkan sıkıntıları dile getirdiler. Aktarıyorum: “Büyükşehir, Yavuz Caddesi’nde düzenlemeler yaptı. Yaptı yapmasına da Osmangazi otoyol köprüsü altından Atatürk Mahallesi’ne çıkış ve inişteki 909, 907, 906 ve 905 sokaklardan sola dönüşü kapattılar. Bu sokaklarda oturan yüzlerce vatandaş sıkıntı içine girdi. Evlerimize ulaşmak için fazladan 3 kilometre yol katediyoruz.

Bu uygulama itfaiye, ambülans girişlerini engelledi. Semtimize tüp, su getiren ve okul servisi yapan araç sahiplerini zora soktu. Bizler, araçlarımızla daha az mesafeden dönebileceğimiz imkan sağlanmasını istiyoruz. Ki bu, 906 sokağa bir dönüş yapılmasıyla veya 909 sokağın hemen yanındaki, otoyol köprü ayaklarının arasından 909 sokağa bir bağlantı yoluyla çözümlenebilir. Ayrıca Yavuz Caddesi’ne bağlantısı olan her sokağın ve her otobüs durağının hizasında hemzemin geçişler, kaldırılan Aslan Durağı’nın tekrar yerine konmasını; yüklenici firmanın kanalizasyona verdiği zararı düzeltmesini istiyoruz.

İşyerleri kaldırım ve yolu işgal ediyor

Karabağlar Basın Sitesi sakinleri semtlerindeki bazı işyerlerinden dertliler. Okurlarımız, “Semtimizdeki Basın Sitesi Parkı ve Basın Sitesi Karakolu’nun yanındaki işyerleri sahipleri yasak olmasına rağmen kaldırımı işgal ediyorlar. Hatta ürünlerini yola kadar taşıyorlar. Sokağımız trafik yoğunluğu yaşayan bir yer olduğu için yayalar ve özellikle çocuklarımız tehlike içinde kalıyorlar. Buradaki işyeri sahiplerinin uyarılmasını ve sık sık da denetim yapılmasını istiyoruz” diye dert yandılar.

Okulun yanındaki baz istasyonu kaldırılsın

Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi sakinleri Fevzipaşa İlköğretim Okulu’nun yanındaki Şehit Er Bersan Doğantekin Parkı’na Eylül 2011’de kurulan totemdeki baz istasyonundan dertli. Okurlarımız, “Bu okulda minik yavrularımız okuyor ve bu bazdan etkileniyorlar. Çocukları-mız her gün baş ve boyunlarının ağrıdığını söylüyorlar. Belediyemiz ve resmi kurumlara dilekçe verdik, ama ilgilenen olmadı. Bu baz istasyonunun kaldırılmasını istiyoruz” diyorlar.

Feribotlar pis ve kötü kokuyor

Geçen yıl da aynı konuda şikayetçi olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, “Haftada 5-6 gün Karşıyaka Bostanlı İskelesi’nden Üçkuyular’a geliyor ve akşam da dönüyorum. Karşıyaka Bostanlı’dan onlarca öğrenci arkadaş feribotları kullanıyoruz. Feribotlar geçen yıl olduğu gibi yine bakımsız, pis ve pas içinde. Bazıları da idrar kokuyor. Yeterince temizlenmiyor mu? Yolcu vapurları bakımlı ve temiz. Feribotların da yolcu vapurları gibi temizlenmesini istiyoruz” diyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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