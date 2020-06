BU YOLDA AŞIRI SÜRAT YAPILIYOR

Ge­çen haf­ta bu yol­da, 2 ço­cuk an­ne­si genç bir ha­nım fe­ci şe­kil­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Ça­lış­tı­ğı Öz­ci­va­ta’dan çı­kıp evi­ne git­mek üze­re kar­şı­ya geç­mek is­te­yen Fi­liz Sağ­lam’a, ön­ce aşı­rı hız­la ge­len bir oto­mo­bil çarp­tı. Çarp­ma­nın şid­de­tiy­le kar­şı şe­ri­te sav­ru­lan ta­lih­siz ka­dın, yi­ne aşı­rı hız­la ge­len bir yol­cu oto­bü­sü­nün al­tın­da ka­la­rak fe­ci şe­kil­de can ver­di. Pla­ka­sı ve sü­rü­cü­sü be­lir­le­ne­me­yen oto­büs, olay ye­rin­de dur­ma­dı bi­le!

Ra­dar­la de­net­len­me­li

Bu üzü­cü olay, ge­çen haf­ta, Er­ze Fab­ri­ka­sı önün­de ya­şan­dı. Bu­ra­sı, Ke­mal­pa­şa­İz­mir ara­sın­da­ki 8 ki­lo­met­re­lik yol. Bu yol ve özel­lik­le bu ka­za­nın ya­şan­dı­ğı böl­ge, aşı­rı sü­rat ya­pı­la­rak ge­çi­len bir mev­ki. Çün­kü, Ke­mal­pa­şa is­ti­ka­me­tin­den ge­len araç­lar, BP Akar­ya­kıt İs­tas­yo­nu’ndan son­ra hız­la­rı­nı git­tik­çe ar­tı­rı­yor. Pak­ma­ya Fab­ri­ka­sı vi­ra­jın­da ise zo­run­lu ola­rak ya­vaş­lı­yor­lar. İz­mir is­ti­ka­me­tin­den ge­lip Ke­mal­pa­şa is­ti­ka­me­ti­ne gi­den­ler ise Pak­ma­ya Fab­ri­ka­sı vi­ra­jın­dan son­ra BP’ye ka­dar uza­nan yol­da, de­yim ye­rin­dey­se “Al­lah ne ver­diy­se ba­sa­rak” gi­di­yor­lar. Bu yol­da mey­da­na ge­len ka­za­la­rın ço­ğu, bu iki nok­ta ara­sın­da ya­şa­nı­yor.

DE­FA­LAR­CA UYAR­DIM!!!

BU YOL­DA HER AN TRA­FİK EKİ­Bİ BU­LUN­MA­LI.

KE­SİN­LİK­LE RA­DAR­LA KON­TROL YA­PIL­MA­LI.

ÖZEL­LİK­LE TRA­FİK YO­ĞUN­LU­ĞU YA­ŞA­NAN SA­BAH VE AK­ŞAM SA­AT­LE­RİN­DE...









Ev kadınları! Yanmış yağları sakın dökmeyin

Konak Belediyesi, iki yıl önce işyerlerine yönelik başlattığı atık yağ toplama projesini, evlerde de uygulamaya başlayacak. Vatandaşlar; Gültepe, Mehtap ve Toros semt merkezlerinin yanı sıra, Güzelyalı Melahat Yılmayan Öğretmenevi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alsancak, Güzelyalı ve Halkapınar ile Hatay’da zabıta karakollarına atık yağları teslim edebilecek.



Hedef, 50 bin ton toplamak

Başkan Dr. Hakan Tartan, uygulamanın, bir süre sonra muhtarlık ofislerinde de devreye gireceğini söyledi. Tartan, “Kızartmalarda kullanılan yağlar lavabolara döküldüğünde çevreye büyük zarar veriyor ve içme sularına karışıyor. Amacımız bunu önlemek. Hem çevreye zarar vermemiş hem de ekonomiye katkı sağlamış olacağız” dedi.

Atık yağların, biodizel olarak tekrar kullanıma kazandırıldığını kaydeden Tartan, “2010’da işyerlerinden yaklaşık 40 bin ton atık yağ topladık. Evlerden de toplayarak, önümüzdeki yıl bu rakamı 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ayrıntılı bilgi, 444 35 66 numaralı telefondan alınabilir.



TAHTALI BARAJI’NI BİZ Mİ KORUYACAĞIZ

Menderes Hızlı Tren İstasyonu civarındaki arazilere baraj ve havza koruma nedeniyle çivi çaktırmıyorlar. Yani buradaki imar yasakları ve korumalar nedeniyle mağdur durumdayız. Oysa 500 metre yakınımızdaki Gölcükler Köyü’nde harıl harıl

inşaatlar yükselmekte.

Şimdi soruyorum: Tahtalı Barajı ve Havzası’nı sadece

biz mi koruyacağız? Yasaklar sadece bize mi uygulanacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ile Başkan Aziz Kocaoğlu’nun, buradaki imar sınırlamalarını adil ve mantık çercevesinde ele alıp tekrar gözden geçirmesini bekliyoruz. NURİ ÖZLER



Kapalı durak istiyoruz

Çiğli Ulukent 29 Ekim Mahallesi sakinleri olarak kapalı durak istiyoruz. Çevremizdeki bütün duraklar kapalı. Sadece 160 Sokak ve civarında oturanların kullandığı durak açık. Yazın güneş altında pişiyor, yağışlı günlerde ıslanıyoruz. Ayrıca soğuk günlerde de donuyoruz. Yetkililerden, sesimize kulak vermelerini bekliyoruz.CÜNEYT CEM KAÇAR



Yaşlılara saygı böyle olmamalı İstanbul’da yaşlılara toplu ulaşım indirimli olarak uygulanıyor. Ayrıca belli bir yaş sınırından sonrakilere de ücretsiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de böyle bir uygulama yapsa bence daha iyi olur. Geçen yıl 60 yaş ve üstüne toplu ulaşım 175 TL karşılığı 750 kontör idi. Ki ücret çok yüksekti. Şu anda benim 400 civarında kontörüm duruyor ve bir ay sonra silinecek. Yeniden ücret istenecek. Yaşlılara saygı böyle olmamalı. MUZAFFER TÜRKOĞLU

Bu uygulamaya isyan ediyorum

Karşıyaka’da oturuyor ve gideceğim yere genelde yürüyerek gidiyorum. Çünkü hesaplayınca gördüm ki, 60 Yaş Kartı bana oldukça pahalıya geliyor. Kentkart kullanarak, en azından bindiğim kadar ücret ödüyorum. Yılda 100 kez kullansam bile, 60 Yaş Kartı’na göre karlı oluyorum. Bu nedenle 60 Yaş Kartı’nı hiç kullanmadım. 70’imden sonra belki... 175 TL karşılığında

750 kontör ve bir yıl sınırlaması yaşlılara saygısızlıktan başka birşey değil. Bu uygulamaya isyan ediyorum. YILDIRIM YONTAR

75 yaş ve üstüne ücretsiz olsun

60 Yaş Kartları ile ilgili bir önerim var. 70 veya 75 yaş üstü kişilere toplu ulaşım ücretsiz olmalı. Çünkü, İzmir’de 70 ve 75 yaş üstü kişilerin sayısı oldukça az. Ayrıca ayda üç defa toplu taşıma araçlarına binmiş olsalar, ki bu da yılda 36, bilemediniz 40 biniş ancak olur, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni sarsmaz. Ayrıca yaşlılara da doğru düzgün sahip çıkılmış olunur. MEHMET RAİF DİKDURAN

Halkçı ve sosyal demokrat belediye!

60 Yaş Kartı kullanmayan bir emekli olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ‘sosyal demokrat’ ve ‘halkçı’ olduklarını iddia eden üyelerini kınıyorum. Çünkü, bu kart için alınan 175 TL ücret çok yüksek. Ayrıca sınırlama da yaşlıya saygısızlıktan başka birşey değil. ‘Sosyal demokrat’ ve ‘halkçı’ olduğunu savunan bir belediye, halkı böyle ezmez, sesine de kulak verir. Gelecek yıla yönelik olarak; ulaşıma, suya ve birçok hizmete yapılan zamlar da acımazlıktan başka birşey değildir. MUSTAFA BÜYÜK

SORUNUNA SAHİP ÇIK

