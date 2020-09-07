Burada can güvenliği yok

“Daha yaşanılabilir kentler için birlikte yürüyelim” sloganıyla kurulan derneğin üyeleri, 4 Eylül 2020 Cuma günü bölgedeki araç ve yaya trafiğini “Halkapınar sınıfta kaldı” sözleriyle özetledi

Metro ve tramvay istasyonlarının yanı sıra ESHOT ve İZULAŞ tarafından da yoğun olarak kullanılan otobüs terminalini içine alan Halkapınar Aktarma Bölgesi’nde kapsamlı bir alan araştırması yaptıklarını açıklayan, Yaya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Akcan, “İzmir’in gerek araç, gerekse yaya trafiği açısından en hareketli köşeleri arasında yer alan bu bölgede, özellikle hafta içinde aşırı yoğunluk yaşanmasına rağmen kamusal olarak hiçbir önlem alınmadığını tespit ettik. Yeterli ışıklandırma, yönlendirme/bilgilendirme levhaları ile kent mobilyaları ve özellikle tuvalet yok. Güncel olmayan trafik sinyalizasyon süreleri ve istasyonlara uzak mesafede yer alan yaya geçitleri ile kaldırımların bölgedeki dokuya uygun olmaması da, vatandaşların can güvenliğini aşırı derecede tehlikeye atıyor” dedi, önerilerini şöyle dile getirdi:

‘Yetersiz ve güvensiz’

“Yayalar, yaya geçidini kabul edilir bir mesafe ve işlevsiz bir doğrultuda buldukları için kullanmıyor. Yayaların kullandıkları kesitte akaryakıt istasyonuna aniden giren araçların, otobüs durağından hareket eden otobüslerin, yolcu indirip bindiren dolmuşların varlığı ve viyadükten gelen yüksek hızlı araç trafiğinin kesişim noktası olduğu için, bu nokta hem sürücüler hem de yayalar için tehlikeli. Konak Tramvayı’nın son durağı olarak tasarlanan Halkapınar İstasyonu da diğer toplu taşımalara yaklaşık 300-500 metre yürüme mesafesinde inşa edildiği için riskli. Zemin kesişme noktasında yaya geçidinin bulunmaması, mevcut yaya geçidinin kesişim noktasının ise ters istikametinde yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunması, yayaların kendilerini riske atmalarına, geçidi kullanmamalarına neden oluyor. Kaldırımlar ise bölgenin konumuna göre standartlara uymuyor. Özellikle İZBAN ve otobüs durakları hattında bulunan kaldırımlar... Halkapınar aktarma merkezi ve istasyon, yoğun saatlerde yaya yoğunluğu için yetersiz, konforsuz ve güvensiz. Görme, işitme, bedensel engelli yayalar olduğu gibi, yaşlı ve bebek arabalılar ile bisikletliler için de aktarma noktaları güvenli ve konforlu değil.”

Öneriler:

Akaryakıt istasyonu: Konumu/ruhsatı, giriş çıkış noktaları ile yüksek hızda viyadükten gelen taşıtların istasyona girişi yeniden düzenlenmeli, tel örgü: Tramvay ve otobüs durakları arasında karşıdan karşıya geçişlerin güvenli olabilmesi için refüj boyunca tel örgü çekilmeli, trafik hızı: Sürekli sarı şeritler ile rampalar inşa edilmeli. Hızın düşürülmesi için levhalar ile hız kesiciler yapılmalı. Stadyum kavşağı ise araç sayımları yapılarak güncellenmeli, yaya geçitleri: Sesli ve ışıklı ikaz lambaları konulmalı, otobüs durakları: Raylı sistemler için bilgilendirme levhaları asılmalı, kabartma (hissedilebilir) harita ve kaldırım döşemeleri: Cadde ve kaldırımlara görme engelliler, tekerlekli sandalye ve bebek arabası kullanıcıları için kabartma haritalar, alçaltılmış kaldırımlar yapılmalı, konfor: Aydınlatma, tuvalet, bank, çeşme ve gölge unsurları gibi kent mobilyaları güzergâha yerleştirilmeli ve yaya güzergâhındaki reklam panoları yerine bölge, ağaç ve çimle yeşillendirilmeli.

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...