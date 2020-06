Burası yat limanı mı hurda tekne deposu mu?

URLA Özbekköy Akkum Sahili’ndeki yat limanı bakımsızlıktan dökülüyor. Parçalanmış tekne artıkları, gelişigüzel atılmış çöpler bu cennet köşeye hiç yakışmıyor.





Ortalık parçalanmış tekne artıkları, çöp ve diğer atıklardan geçilmiyor.



BU sözler Urla’nın cennet köşelerinden Özbekköy’ün Akkum Sahili’nde yaşayan vatandaşlara ait. Urla’daki yazlıkçılarla yörede oturanlar ve Akkum’daki yat limanına yatlarıyla gelenler buradaki durumu yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen çözüme kavuşturamamışlar. Doğal güzelliği ve deniziyle yurtiçinden ve dışından Akkum Sahili’ndeki yat limanına gelen binlerce kişi, buradaki parçalanmış tekne artıklarını, çöpleri ve diğer atıkları görünce şaşkınlıklarını gideremediklerini söylüyor.

Gazetemizi arayan okurlarımız, “Urla Özbekköy Akkum Sahili’ndeki yat limanı bakımsızlıktan dökülüyor. Biz kentimizi turizm konusunda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ederken, yat limanının bakımsızlığı, çöpler ve gelişigüzel atılmış çeşitli atıklar görüntü açısından sahilimize zarar veriyor. Sadece derlenip toplanıp temizlenmesi bile limana bir güzellik kazandırır. Bunun için para harcanmasına da gerek yok” diyor.



Yeşilova hurda araç mezarlığına döndü!

BORNOVA Yeşilova 4160 Sokak’tan arayan okurlarımız, görüntü kirliliğinden yakınıyor, şöyle diyor: “Semtimizin her köşesinde görüntü kirliliği oluşturan araba mezarlığına nedense çözüm getirilmiyor. Çünkü, Yeşilova hurda araba mezarlığı haline geldi. Bunlara kim izin veriyor veya göz yumuyor, çok ilginç. Mahalle sakinleri olarak konuyu Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne defalarca aktardık ama ilgilenen olmadı. Bu araçlar geceleri berduş takımının mekanı haline geliyor. Her türlü rezillik sergileniyor. Ayrıca bu araçların bulunduğu yerler kedi ve köpeklerin de biriktiği yer halini alıyor.”



Hani diploma parası istenmeyecekti?

SON günlerde bu konuda o kadar çok şikayet geldi ki, arayanların tamamı okullarda diploma parası istenmeye devam edildiğini bildirdiler. Arayanlar arasında işsiz olduklarını ve çocuklarını zor okuttuklarını belirten vatandaşlar, “Hani diploma parası alınmayacaktı? İlköğretim okullarındaki yöneticiler ve okul aile temsilcileri en az 60 ile 150 TL arasında diploma parasını bankaya yatırmayana diploma veremeyeceklerini söylüyorlar. Lise ve dengi okulların kayıtları da başlayacak ve biz paramız olmadığı için diplomaları alamadığımız gibi kayıt parası adı altında istenen parayı da veremeyeceğimizden kayıt da yaptıramayacağız. Yetkililerin okul yöneticilerini uyarmalarını istiyoruz” dedi.



Araç park edilmesin diye yolu daralttılar

Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nden arayan Ahmet Çakmak, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürdüğü bir hastası için yaşadıklarını aktardı ve yetkililere iletmemizi istedi. Okurumuz şöyle dert yandı: “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hastamızı götürdüğümde şaşırdım. Çünkü girişten itibaren yol daraltılmıştı. Galiba araç park edilmesin diye böyle bir iş yapılmış. İyi de, yolun bir yerinde hastanızı indirmeye veya almaya kalkıştığınızda yolun hem gidişini hem de gelişini kapatmış oluyorsunuz. Tabii hastane gibi bir yerde korna sesleri ortalığı boğuyor ve gürültü kirliliğine neden olunuyor. Ayrıca araç park edildiğinde 1 saat için 2 TL ve sonrası için 5 TL ücret talep ediliyor. İnsanlar mecbur kalmadıkça, yani acil hastaları olmadıkça araçlarıyla buraya gelmiyorlar. Hastasını getirip beklemek zorunda kalan vatandaşlar için bu uygulama ne derece etik ve doğru? Yetkililer açıklayabilirler mi? Üniversite gibi bir birim böyle yaparsa vay bu ülkenin haline...”



Su faturalarına aklım ermedi

Şemikler 6252 Sokak sakinlerinden Hürriyet Acar, su faturalarından dertli. Acar, şöyle diyor: “Beş aydır gelen su faturalarına aklım ermedi. Ocak 2010’dan bu yana oturduğu-muz evimize martta 19 metreküp suya 55 TL, nisanda yine aynı miktar suya 95 TL tahakkuk ettirildi. Mayısta 24 metreküp suya 63, Haziran 2010’da 20 metreküp suya 141 TL ve bu ayda 18 metreküp suya 65 TL fatura geldi. Su paraları çok yüksek ve benim İZSU’nun su bedeli uygulamasına aklım ermedi. İZSU’yu aradım ve ikna olamadım.”



Sokaklar hiç temizlenmiyor

Karşıyaka Donanmacı Mahallesi sakinleri sokak temizliği konusunda şikayetçi oldular. Mahalle sakinleri adına arayan Selim Ünlüer, “Mahallemizin 1731, 1735, 1734, 1737 ve bağlantılı sokakların temizlendiğini hiç görmedim. Çünkü ne zaman bu sokaklardan geçsek her yer çöp ve pislik içinde oluyor. Burası üstelik Karşıyaka’nın merkezi denilecek bir yer. Özellikle evlerinde köpek besleyenler de köpeklerinin pisliklerini kaldırımlara yaptırıyor ve almadan gidiyorlar. Köpek pisliklerinden bazen basacak yer bulamıyoruz” diyor.



Çöpler alınsın ilaçlama yapılsın

Ürkmez’den arayan Burak Onur, kirlilikten dertli, şöyle diyor: “Ürkmez 6150 Sokak ve çevresi temizlenmiyor. O kadar pis ki, misafirlerimiz geldiğinde utanıyoruz. Ayrıca bu sokak ve çevresinde sinekle mücadele de yapılmıyor. Diğer sokaklarda ilaçlama yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama bizim sokağa ilaçlama ekipleri gelmiyor. Karasinek ve sivrisinek istilasına uğruyoruz. Biz de sokağımız ve çeveresinin temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını istiyoruz.”



Yüksek sesli müziğe isyan

Çiğli Dereboyu Mahallesi sakinleri semtlerindeki düğün salonundan dertli. Köşemizi arayan okurlarımız, “Belediyenin üst katındaki düğün salonunu işletenler özellikle hafta sonları kapı ve pencereleri açarak yüksek sesli müzik yayını ile bizleri uyutmuyorlar. Uyardığımızda da, ‘Gidin istediğiniz yere şikayet edin’ diyerek bizleri tersliyorlar” diyor.